【《法證IV》4美】鬥靚出身 演技蛻變 施嬅陳煒朱朱靚湯的花旦之路

【圖輯】劇集《法證先鋒IV》開播以來，外間反應不俗，收視更報捷，其中首集取得33點，逾215萬觀眾收看，打破自2012年至今8年首播劇集的直播收視紀錄。本周進入結局篇，觀眾追劇之餘，未知會否記得劇中4位靚女演員，包括李施嬅、陳煒（煒哥）、朱晨麗（朱朱）與湯洛雯（靚湯），原來都是選美出身，其中煒哥及朱朱更是冠軍級人馬；今次她們合作拍劇，會否鬥靚又鬥戲呢？

現年39歲的李施嬅，2003年參選港姐奪得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」，當選後簽約TVB成為旗下合約藝員，直至去年約滿，宣布外闖，故《法證IV》是其TVB告別作。李施嬅入行後已有不少演出機會，但大多是配角，直至2014年於《寒山潛龍》首度分飾兩角，演技獲好評；其後，她參與微電影《Once More》演出，獲得European Cinematography Awards和Los Angeles Film Awards的最佳女主角，成為雙料歐美影后；2019年，她憑加拿大劇集《血與水》（Blood & Water）獲得「第7屆加拿大銀幕獎」女配角提名。而李施嬅在被封神劇的《金宵大廈》分飾兩角，其精湛演技獲網民封為民間視后，並於《萬千星輝頒獎典禮2019》奪得「最受歡迎電視女角色」。

46歲陳煒，1996年參選亞姐摘下后冠，之後簽約成為亞視當家花旦，參與過不少劇集演出；由於她樣貌酷似梅艷芳，在《美麗傳說2星願》扮演阿梅甚神似故獲好評。2012年，她轉投TVB後同樣有不少演出機會，在首部劇集《法網狙擊》就有不少親熱鏡頭，因她肯捱肯搏而備受重用。2016年，煒哥憑《梟雄》「姚桂生」一角於「星和無綫電視大獎」奪得「我最愛TVB電視女角色」；兩年後，她在《宮心計2深宮計》飾演政治野心大的太平公主，出色演技獲讚賞，更憑此角色於TVB頒獎禮獲得「最受歡迎電視女角色」。

現年32歲的朱晨麗，2011年參選港姐並以大熱姿態奪得冠軍，之後出戰國際中華小姐則獲得「大中華區典雅氣質大獎」。朱朱星運不錯，入行後已獲力捧，演出機會一個接一個；選美時被封「翻版陳法拉」的朱朱，處女作是代替受傷的陳法拉演出重頭劇《名媛望族》；直至參演《超時空男臣》飾演方惠玲一角，奪得《萬千星輝頒獎典禮2017》「最佳女配角」，而她在該劇跟何廣沛有感情線，更因而傳出緋聞。之後，朱朱在《多功能老婆》演大癲大肺的馬思蕾，完全不顧港姐形象，予人耳目一新感覺。

32歲湯洛雯臨危受命頂替黃心穎重拍《法證IV》，演技受讚賞，拍檔黃浩然更給她100分。巧合地，靚湯與黃心穎是2012年的同屆港姐，前者僅得「旅遊大使獎」及「美麗昇華大使獎」兩獎項，後者則奪得亞軍。同年，靚湯有份參與《愛‧回家》演出，之後成為《學是學非》主持陣容，成為「是非精」之一。2016年，她在《完美叛侶》飾演見習律師王曉欣，再次備受關注，翌年在《燦爛的外母》飾演司徒嵐，亦深受觀眾歡迎。正在開拍的古裝劇《一笑渡凡間》，更是靚湯首次擔任女主角。

（即時娛樂）