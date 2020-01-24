ALBUM / SHOWBIZ

PAST ARTICLES

【《法證IV》4美】鬥靚出身 演技蛻變 施嬅陳煒朱朱靚湯的花旦之路

文章日期：2020年03月24日

圖輯】劇集《法證先鋒IV》開播以來，外間反應不俗，收視更報捷，其中首集取得33點，逾215萬觀眾收看，打破自2012年至今8年首播劇集的直播收視紀錄。本周進入結局篇，觀眾追劇之餘，未知會否記得劇中4位靚女演員，包括李施嬅、陳煒（煒哥）、朱晨麗（朱朱）與湯洛雯（靚湯），原來都是選美出身，其中煒哥及朱朱更是冠軍級人馬；今次她們合作拍劇，會否鬥靚又鬥戲呢？

現年39歲的李施嬅，2003年參選港姐奪得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」，當選後簽約TVB成為旗下合約藝員，直至去年約滿，宣布外闖，故《法證IV》是其TVB告別作。李施嬅入行後已有不少演出機會，但大多是配角，直至2014年於《寒山潛龍》首度分飾兩角，演技獲好評；其後，她參與微電影《Once More》演出，獲得European Cinematography Awards和Los Angeles Film Awards的最佳女主角，成為雙料歐美影后；2019年，她憑加拿大劇集《血與水》（Blood & Water）獲得「第7屆加拿大銀幕獎」女配角提名。而李施嬅在被封神劇的《金宵大廈》分飾兩角，其精湛演技獲網民封為民間視后，並於《萬千星輝頒獎典禮2019》奪得「最受歡迎電視女角色」。

46歲陳煒，1996年參選亞姐摘下后冠，之後簽約成為亞視當家花旦，參與過不少劇集演出；由於她樣貌酷似梅艷芳，在《美麗傳說2星願》扮演阿梅甚神似故獲好評。2012年，她轉投TVB後同樣有不少演出機會，在首部劇集《法網狙擊》就有不少親熱鏡頭，因她肯捱肯搏而備受重用。2016年，煒哥憑《梟雄》「姚桂生」一角於「星和無綫電視大獎」奪得「我最愛TVB電視女角色」；兩年後，她在《宮心計2深宮計》飾演政治野心大的太平公主，出色演技獲讚賞，更憑此角色於TVB頒獎禮獲得「最受歡迎電視女角色」。

現年32歲的朱晨麗，2011年參選港姐並以大熱姿態奪得冠軍，之後出戰國際中華小姐則獲得「大中華區典雅氣質大獎」。朱朱星運不錯，入行後已獲力捧，演出機會一個接一個；選美時被封「翻版陳法拉」的朱朱，處女作是代替受傷的陳法拉演出重頭劇《名媛望族》；直至參演《超時空男臣》飾演方惠玲一角，奪得《萬千星輝頒獎典禮2017》「最佳女配角」，而她在該劇跟何廣沛有感情線，更因而傳出緋聞。之後，朱朱在《多功能老婆》演大癲大肺的馬思蕾，完全不顧港姐形象，予人耳目一新感覺。

32歲湯洛雯臨危受命頂替黃心穎重拍《法證IV》，演技受讚賞，拍檔黃浩然更給她100分。巧合地，靚湯與黃心穎是2012年的同屆港姐，前者僅得「旅遊大使獎」及「美麗昇華大使獎」兩獎項，後者則奪得亞軍。同年，靚湯有份參與《愛‧回家》演出，之後成為《學是學非》主持陣容，成為「是非精」之一。2016年，她在《完美叛侶》飾演見習律師王曉欣，再次備受關注，翌年在《燦爛的外母》飾演司徒嵐，亦深受觀眾歡迎。正在開拍的古裝劇《一笑渡凡間》，更是靚湯首次擔任女主角。

（即時娛樂）

 

陳煒（左起）、李施嬅、朱晨麗及湯洛雯同樣是美貌與身材兼備。（Ig圖片/明報製圖）
李施嬅在《法證IV》演法醫，她曾呻對白很難背。（劇照/明報製圖）
李施嬅於2003年參選港姐，奪得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」。（資料圖片/明報製圖）
李施嬅當年拍劇跟鄧健泓撻著，最後分手收場。（資料圖片/明報製圖）
李施嬅跟「胡說八道會」成員是好姊妹，她跟胡杏兒亦試過合作鬥戲。（資料圖片/明報製圖）
李施嬅入行不久，已有不少演出機會。（資料圖片/明報製圖）
李施嬅的古裝扮相不俗。（資料圖片/明報製圖）
李施嬅參與加拿大劇集《Blood and Water》演出，該劇第三季更是擔任女主角。（資料圖片）
李施嬅憑劇集《金宵大廈》人氣急升，更令她首次於TVB頒獎禮捧獎。（資料圖片/明報製圖）
目前單身的李施嬅，對感情順其自然。（Ig圖片/明報製圖）
陳煒於《法證IV》，演技獲讚賞。（劇照/明報製圖）
陳煒當年參選亞姐摘下后冠。（資料圖片/明報製圖）
陳煒樣貌酷似梅艷芳，扮阿梅甚神似。（資料圖片/明報製圖）
陳煒當年在亞視曾跟萬綺雯、黃浩然、黃智賢及田蕊妮等合作，部分面孔現在於TVB出現。（資料圖片/明報製圖）
陳煒出名肯捱肯搏，因而獲得不少演出機會。（資料圖片/明報製圖）
陳煒轉投TVB首部劇集《法網狙擊》，跟郭政鴻有不少親熱鏡頭。（資料圖片/明報製圖）
陳煒在TVB有不少突破性演出。（資料圖片/明報製圖）
無論古裝、民初或是時裝劇，對陳煒而言也沒有難度。（資料圖片/明報製圖）
陳煒於《宮心計2深宮計》飾演政治野心大的太平公主，曾於TVB頒獎禮獲得「最受歡迎電視女角色」。（資料圖片/明報製圖）
陳煒跟前夫顏志行（右圖）離婚後，現在情歸醫生男友陳國強。（Ig圖片/資料圖片/明報製圖）
46歲陳煒保養得宜似凍齡。（資料圖片）
朱晨麗在《法證IV》演女警高靖，是高安（黃浩然飾）的妹妹。（劇照/明報製圖）
朱晨麗當年選港姐，以大熱姿態奪得冠軍。（資料圖片/明報製圖）
朱晨麗入行後獲力捧，演出機會一個接一個。（資料圖片/明報製圖）
朱晨麗不惜身，不介意性感演出。（資料圖片/明報製圖）
朱晨麗於《多功能老婆》飾演的馬思蕾，有別於過往演出，令人耳目一新。（Ig圖片/明報製圖）
朱晨麗憑《超時空男臣》方惠玲一角，奪得《萬千星輝頒獎典禮2017》「最佳女配角」。（資料圖片/明報製圖）
朱晨麗拍攝《超時空男臣》跟何廣沛傳出緋聞，之後兩人多次合作盡顯默契。（Ig圖片/明報製圖）
朱晨麗身材弗爆，十分吸睛。（Ig圖片/明報製圖）
湯洛雯臨危受命頂替黃心穎重拍《法證IV》，表現獲拍檔黃浩然給100分。（劇照/明報製圖）
湯洛雯當年選港姐，僅得「旅遊大使獎」及「美麗昇華大使獎」兩獎項。（資料圖片/明報製圖）
湯洛雯成為《學是學非》主持陣容，成為「是非精」之一。（資料圖片/明報製圖）
湯洛雯拍劇機會愈來愈多。（資料圖片/明報製圖）
湯洛雯跟羅天宇有過一段情，可惜未能開花結果。（資料圖片/明報製圖）
湯氏家族個個成員同樣高顏值。（Ig圖片/明報製圖）
湯洛雯大方分享水著照。（Ig圖片/明報製圖）

OTHER ALBUM

賞櫻之旅

HOT PICK

賞櫻之旅
【愛的迫降．男神篇】玄彬型英帥Cute集於一身

SHOWBIZ

【愛的迫降．男神篇】玄彬型英帥Cute集於一身
重溫：外國攝影師鏡頭下的香港

HOT PICK

重溫：外國攝影師鏡頭下的香港
【愛的迫降：時尚篇】孫藝珍造型多變 橫跨三地各有風格

SHOWBIZ

【愛的迫降：時尚篇】孫藝珍造型多變 橫跨三地各有風格
巴黎時裝周2020秋冬手袋率先睇

FASHION

巴黎時裝周2020秋冬手袋率先睇
【愛的迫降．放閃篇】玄彬 孫藝珍 愛在瘟疫蔓延時

SHOWBIZ

【愛的迫降．放閃篇】玄彬 孫藝珍 愛在瘟疫蔓延時
舒拉寶娃退役　32歲網球天后盡攬四大滿貫

HOT PICK

舒拉寶娃退役　32歲網球天后盡攬四大滿貫
【奧斯卡2020圖輯】荷李活型男索女紅地氈顯巨星魅力

SHOWBIZ

【奧斯卡2020圖輯】荷李活型男索女紅地氈顯巨星魅力
【網上賞雪祭】北海道札幌雪祭　彩燈點亮雪雕冰雕

HOT PICK

【網上賞雪祭】北海道札幌雪祭　彩燈點亮雪雕冰雕
英國王室時尚指標：劍橋公爵夫人凱特

HOT PICK

英國王室時尚指標：劍橋公爵夫人凱特
巴黎2020春夏高訂時裝配飾

HOT PICK

巴黎2020春夏高訂時裝配飾
蜂鳥採花

HOT PICK

蜂鳥採花
【圖輯】重溫真情流露一刻 無綫藝員淚浸台慶頒獎禮

SHOWBIZ

【圖輯】重溫真情流露一刻 無綫藝員淚浸台慶頒獎禮
【圖輯】女星爭妍鬥麗 金球獎靚人靚衫逐格睇

SHOWBIZ

【圖輯】女星爭妍鬥麗 金球獎靚人靚衫逐格睇
英國喬治小王子 成長萌照逐格睇

HOT PICK

英國喬治小王子 成長萌照逐格睇