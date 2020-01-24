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梁詠琪混血小公主由細靚到大 黃澤鋒B女小黃妃網民最愛

文章日期：2020年04月03日

【圖輯】近年，娛樂圈有不少星級BB出世，他們都遺傳了爸爸、媽媽的優良基因，人仔細細已非常靚仔靚女，而且表情多多，十分可愛，吸納到大班哥哥、姐姐粉絲﹗

徐榮女兒徐心怡（包包）仍是BB時，於《愛‧回家》首登場，客串演出「馬家好」一角，毋需演技，單靠一個得意樣已成為近年的最矚目星二代。

後來的車婉婉兒子BBQ、黎諾懿囝囝黎峰睿（小春雞）、梁詠琪女兒Sofia都很受粉絲喜愛，兩個小男孩活潑可愛，擁有一半西班牙血統的Sofia已5歲大，由細靚到大的她滲出陣陣少女味，是爸媽旗下童裝店的生招牌﹗遺傳了媽媽標緻外表的還有關心妍的小公主楊榮心、陳茵媺的孻女Camilla，陳凱琳與鄭嘉穎的兒子鄭承悅（Rafael）也是個小俊男 。

古巨基、周柏豪、黃澤鋒、梁靖琪、岑麗香，去年也升級成為了父母。周柏豪雖然未公開女兒正面相，網民已Like爆，黃澤鋒快9個月大的女兒黃熙恩（小黃妃）亦是近期網民最熱捧的可愛星級BB。

（即時娛樂）

岑麗香囝囝Jacob、鄭嘉穎兒子Rafael、梁詠琪女兒Sofia、車婉婉兒子BBQ、黃澤鋒女兒小黃妃及胡杏兒大仔Brendan，都是網民最喜歡的小小星二代。（岑麗香、鄭嘉穎、梁詠琪、車婉婉、李乘德、妃嘗物語Instagram圖片 / 明報製圖）
陳茵媺孻女Camilla愈大愈似媽媽，而且非常貪靚，未知長大了會否跟媽媽一樣參加選美？（陳茵媺Instagram圖片 / 明報製圖）
車婉婉的兒子BBQ肥嘟嘟、白雪雪，扮女仔時更非常嬌俏﹗（車婉婉Instagram圖片 / 明報製圖）
岑麗香囝囝Jacob剛滿一歲，似足爸爸。（岑麗香Instagram圖片 / 明報製圖）
官恩娜的兩歲細女Aurelie眼大大、白雪雪，加上一頭長髮，似足媽咪，是個小美人。（官恩娜Instagram圖片 / 明報製圖）
梁詠琪與西班牙籍丈夫Sergio的混血小公主Sofia由細靚到大。（梁詠琪Instagram圖片 / 明報製圖）
鄭嘉穎、陳凱琳的兒子鄭承悅（Rafael）靚仔又可愛，是矚目的星二代之一。（陳凱琳、鄭嘉穎Instagram圖片 / 明報製圖）
關心妍的女兒楊榮心愈大愈靚女。（關心妍Instagram圖片 / 明報製圖）
黎諾懿的兒子黎峰睿（小春雞）就快3歲大，樣子長大了不少。（黎諾懿Instagram圖片 / 明報製圖）
林子善的女兒林以晴（小乖乖）跟爸爸一樣古靈精怪。（林子善、林以晴Instagram圖片 / 明報製圖）
古巨基為兒子改名「Kuson」，希望兒子是個成功、有愛心及耐性的人。（古巨基Instagram圖片 / 明報製圖）
胡杏兒兩個兒子李奕霆（Brendan）、李奕霖（Ryan）都是眼仔睩睩的精靈孩子。（胡杏兒、李乘德Instagram圖片 / 明報製圖）
陳展鵬、單文柔的女兒小豬比早前度過了一歲生日。（陳展鵬、單文柔Instagram圖片 / 明報製圖）
李璨琛女兒元元，人如其名臉圓圓，十分可愛﹗（李璨琛Instagram圖片 / 明報製圖）
梁靖琪的兒子施睿文（Roman）雖然只有3個月大，已表情多多，非常可愛﹗（梁靖琪、施睿文Instagram圖片 / 明報製圖）
黃澤鋒女兒小黃妃是近月最受網友喜歡的星級BB。（妃嘗物語Instagram圖片 / 明報製圖）
徐榮的女兒徐心怡（包包）已是個4歲大的小公主。（徐陳之家嘩哈哈Instagram圖片 / 明報製圖）

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