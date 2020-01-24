梁詠琪混血小公主由細靚到大 黃澤鋒B女小黃妃網民最愛

【圖輯】近年，娛樂圈有不少星級BB出世，他們都遺傳了爸爸、媽媽的優良基因，人仔細細已非常靚仔靚女，而且表情多多，十分可愛，吸納到大班哥哥、姐姐粉絲﹗

徐榮女兒徐心怡（包包）仍是BB時，於《愛‧回家》首登場，客串演出「馬家好」一角，毋需演技，單靠一個得意樣已成為近年的最矚目星二代。

後來的車婉婉兒子BBQ、黎諾懿囝囝黎峰睿（小春雞）、梁詠琪女兒Sofia都很受粉絲喜愛，兩個小男孩活潑可愛，擁有一半西班牙血統的Sofia已5歲大，由細靚到大的她滲出陣陣少女味，是爸媽旗下童裝店的生招牌﹗遺傳了媽媽標緻外表的還有關心妍的小公主楊榮心、陳茵媺的孻女Camilla，陳凱琳與鄭嘉穎的兒子鄭承悅（Rafael）也是個小俊男 。

古巨基、周柏豪、黃澤鋒、梁靖琪、岑麗香，去年也升級成為了父母。周柏豪雖然未公開女兒正面相，網民已Like爆，黃澤鋒快9個月大的女兒黃熙恩（小黃妃）亦是近期網民最熱捧的可愛星級BB。

（即時娛樂）