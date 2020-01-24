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【圖輯】回顧《降魔的》難忘場口 馬國明今晚出動伏妖

文章日期：2020年05月04日

由馬國明、黃智雯、胡鴻鈞、劉佩玥、黃子恆、蔣志光及謝雪心等主演的無綫劇集《降魔的》，於2017年播出時獲得極好評價，曾成為網上搜尋香港熱爆關鍵字組別的第一位，之後更開拍網劇《降魔的番外篇—首部曲》，此劇在無綫頒獎禮獲得不少獎項，馬國明奪得「最受歡迎電視男角色」，胡鴻鈞主唱的主題曲《到此一遊》成為「最受歡迎劇集歌曲」，劇集則榮膺「全球網民最喜愛劇集」。

《降魔的》故事講述馬季（馬國明飾）如何遇上「石精靈」石敢當（胡鴻鈞飾），踏上成為「降魔的士佬」的故事，除有基本的降魔伏妖外，還有不少令人難忘場面，計有謝雪心跟胡鴻鈞的母子情、馬國明送別親生父母金剛與小儀、龍貓（何遠東飾）死後和太太夢中道別等。而較特別的畫面，是胡鴻鈞無間斷半裸出場、洪永城的鹹濕鬼等。

《降魔的2.0》今晚於翡翠台首播，馬國明、黃智雯、胡鴻鈞及劉佩玥等原班人馬繼續演出。「降魔的士佬」馬國明今次懂得結手印降魔，同時跟醫生莊芷若（黃智雯飾）及貝貝娜（劉佩玥飾）有感情線。新加入的人物有3000歲的「石精靈」風獅爺（C君飾），「降魔富二代」姊弟施萊斯（鄧佩儀飾）及施勞斯（麥凱程飾）等，跟主角馬國明聯手解決難題。

（即時娛樂）

馬國明今次於《降魔的2.0》加入不少結手印的新動作。（劇照／明報製圖）
馬國明於上一輯《降魔的》的演出，獲觀眾大讚。（資料圖片／明報製圖）
「石精靈」石敢當（胡鴻鈞飾）不時半裸出場。（資料圖片／明報製圖）
馬國明跟劇中父母金剛及小儀道別，相當催淚。（資料圖片／明報製圖）
謝雪心與胡鴻鈞的母子情，帶動觀眾的情緒。（資料圖片／明報製圖）
龍貓（何遠東飾）以報夢方式跟太太道別，情景傷感。（無綫網上視頻截圖／明報製圖）
洪永城上輯破格演「鹹濕鬼」，伸脷舔劉佩玥的臉引起話題。（資料圖片／明報製圖）
上一輯《降魔的》以胡鴻鈞坐上馬國明的士為結尾一幕。（資料圖片／明報製圖）
《降魔的》之後開拍番外篇，加入楊潮凱及張曦雯等。（資料圖片／明報製圖）
馬國明於《降魔的2.0》有新武器及結手印的新動作。（劇照／明報製圖）
馬國明與黃智雯於今輯似乎患難後認定對方。（劇照／明報製圖）
胡鴻鈞最初隱藏內心秘密，跟馬國明及江嘉敏有不少對手戲。（劇照／明報製圖）
蔣志光與謝雪心這對劇中姊弟亦佔不少戲分。（劇照／明報製圖）
「降魔富二代」姊弟施萊斯（鄧佩儀飾）及施勞斯（麥凱程飾）新登場，貝貝娜（劉佩玥飾）最後跟施勞斯結婚。（劇照／明報製圖）
3000歲的「石精靈」風獅爺（C君飾）是新角色，暫時不知道能力有多高。（劇照／明報製圖）
「雙譚」譚凱琪（左）及譚嘉儀不時出現馬國明身邊，參與不同事件。（劇照／明報製圖）

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