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【圖輯】賭王何鴻燊傳奇一生

文章日期：2020年05月27日

一代賭王何鴻燊在養和醫院安詳辭世，享年98歲。何鴻燊於1921年出生，是香港傳統名門何東的侄孫，但他13歲那年，父親何世光生意失敗跑到越南，遺下何鴻燊與母親和姊姊，他在母親督促下，為考取獎學金發奮讀書，最終入讀香港大學，不過他就讀大三時，因抗日戰爭爆發，他被迫輟學。面對家道中落，何鴻燊於1941年拿着10美元隻身到澳門投靠叔叔，從此跟澳門結下不解緣；除認識了元配黎婉華，又成功賺取了第一桶金。其後，他於澳門博彩專利權開放前經營澳門娛樂賭博公司，在澳門博彩業獨佔鰲頭，所以有「賭王」之稱。何鴻燊在港、澳兩地擁有不少物業，其事業版圖包括博彩、旅遊、航運、地產、財務、空運等，成為澳門首富，直到2018年、以96歲高齡宣布退休。

何鴻燊除了其成就經常被人提起，他的愛情故事，以及曾上演的「分燊家」亦廣受外界關注。何鴻燊自2009年跌傷頭部，身體狀況大不如前，因其妻室兒女眾多，其遺產分配成城中熱話，期間曾鬧出「分燊家」風波，有傳中央出手做「和事佬」，最後大團圓結局。

被稱為「一代情聖」的何鴻燊有4名太太、16名子女及12個孫仔孫女，兒孫滿堂。而何鴻燊與4名太太的愛情故事，包括元配黎婉華（已歿）、二太藍瓊纓、三太陳婉珍與四太梁安琪，其中以元配黎婉華的一段最浪漫。何鴻燊與黎婉華相識於1940年代初，黎婉華是澳門葡籍姑娘，出身名門，她有「澳門第一美人」之稱；雖然黎婉華當年追求者眾，她只對當時帶着10元到澳門闖天下的何鴻燊情有獨鍾。當時何鴻燊以有限葡語展開追求，甚至為對方勤練葡語，又每天踩單車到她的住所相會，最終抱得美人歸，於1942年結婚。何鴻燊也大讚二太藍瓊纓很漂亮，三太陳婉珍則是黎婉華的看護，因而跟何鴻燊認識，之後更成為賭王三太。至於四太梁安琪憑舞藝「跳」到賭王身邊，兩人一舞傾情。

至於何鴻燊的16名子女各有成就，其中二房長女何超瓊接父親棒擔任信德集團主席之職，同樣是二房的何超儀就涉獵歌影視，曾憑電影《豪情》奪得第23屆香港電影金像獎最佳女配角獎。三房女兒何超蓮於2012年以一級榮譽成績，在英國倫敦大學經濟學學士畢業，之後與朋友成立慈善組織，又開牛肉麵店做老闆娘。四房兒子何猷君則是學霸，他破紀錄、以最年輕的學生考上MIT的金融碩士課程，亦是上市公司創夢天地（1119）的首席營銷官（CMO），去年他更為賭王父親添第一個男孫何廣燊，是第五代男丁。

（即時娛樂）

賭王何鴻燊擁有傳奇一生。（資料圖片/明報製圖）
何鴻燊在澳門博彩業獨佔鰲頭，所以有「賭王」之稱。（資料圖片/明報製圖）
曾任第9至11屆全國政協常委的何鴻燊，生前曾擔任火炬手在澳門傳遞北京奧運聖火。（資料圖片/明報製圖）
何鴻燊在「香港演藝學院第23屆畢業典禮」上獲頒榮譽博士。（資料圖片/明報製圖）
何鴻燊生前致力公益，是一名大慈善家。（資料圖片/明報製圖）
何鴻燊生前不時入馬場為旗下馬匹打氣，更試過與四太拉頭馬。（資料圖片/明報製圖）
何鴻燊對社會作出貢獻，曾獲政府頒發勳章。（資料圖片/明報製圖）
賭王生前熱愛打網球。（資料圖片/明報製圖）
賭王生前有不少經典金句外，他亦表情多多。（資料圖片/明報製圖）
賭王的表情包。（資料圖片/明報製圖）
賭王曾跟習近平（右圖）及江澤民會面。（資料圖片/明報製圖）
賭王生前跟澳門特首何厚鏵（左圖）、港督衛奕信（中圖）及陳方安生合照留念。（資料圖片/明報製圖）
賭王生前跟仙姐、肥姐及芳芳姐結緣。（資料圖片/明報製圖）
賭王生前曾與汪明荃、鄭裕玲及黎姿合作過。（資料圖片/明報製圖）
賭王不時於娛樂版出現。（資料圖片/明報製圖）
賭王生前曾參與電視節目演出及出席圈中活動。（資料圖片/明報製圖）
賭王當年80歲生日，跟元配黎婉華設宴慶祝，又曾雙雙參加女兒的婚禮。（資料圖片/明報製圖）
元配黎婉華有「澳門第一美人」之稱，她於2004年逝世，賭王忍痛送別愛妻。（資料圖片/明報製圖）
賭王90歲大壽時，二房設壽宴為他慶祝。（資料圖片/明報製圖）
賭王生前跟二房太太及仔女留下不少開心片段。（資料圖片/明報製圖）
賭王跟三房的溫馨畫面，現在只能成為追憶。（資料圖片/明報製圖）
三太跟仔女不時逗得賭王笑開顏。（資料圖片/明報製圖）
四太跟仔女每年都為賭王炮製生日驚喜。（資料圖片/明報製圖）
賭王與四太當年一舞傾情。（資料圖片/明報製圖）

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