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【疫境自強】歌神天王開抗疫騷勉勵港人 名人紅星派防疫物資顯善心

文章日期：2020年06月07日

新冠肺炎疫情持續肆虐全球近半年，疫情雖稍為緩和，但始終未退，大家不能鬆懈，疫情下各行各業飽受衝擊，娛樂圈亦受重創，演唱會和舞台劇取消或延期，電影業亦幾乎停擺，不少台前幕後工作人員生計大受影響，生活陷困境，幸香港仍有一班熱心助人的天王巨星，在疫境下跟大家共渡時艱。

歌神許冠傑（Sam）4月舉行的「2020許冠傑同舟共濟Online Concert」，唱出多首經典金曲，為港人打氣互勉，獲得極大迴響，官方平台錄得逾644萬觀看人次；上月初，舞台王者郭富城舉行「郭富城鼓舞．動起來網上慈善演唱會」，接力替港人打氣，演出當天，城城率近百名舞蹈員載歌載舞，跳到大汗淋漓，城城表示舉行抗疫騷，除協助陷失業困境的舞蹈員籌款外，也為電影幕後工作人員籌款，相當有心。

另外，香港演藝人協會亦曾在4月下旬，與YouTube平台合作舉行《#StayHome #WithMe全日直播》，為香港人打氣，鼓勵大家留在家裏抗疫；同時演協與香港電影工作者總會早前發起募捐，獲香港10間電影公司及劉鑾雄等捐款，為電影基層人員解燃眉之急，每名申請求助的工作人員，最多可獲約9000元資助。

此外，不少藝人紅星在疫境下出心﹑出錢又出力，鄭秀文﹑古天樂﹑黎明﹑劉嘉玲﹑汪明荃﹑甘比﹑李珊珊﹑何超蓮﹑許志安﹑容祖兒﹑蘇永康﹑黃夏蕙﹑李彩華﹑莊思敏﹑方健儀﹑馬浚偉﹑李佳芯﹑陳曉東和方力申等，到各區派發抗疫包﹑派飯盒或探訪基層家庭，了解他們困難，盡力幫助有需要人士，善心爆棚，當中古天樂曾搜購130萬個外科口罩，捐贈全港18區有需要市民。

（即時娛樂）

新冠肺炎疫情重創娛樂圈及影響市民生計，圈中不少藝人紅星即各自出心出力幫大家共渡時艱。（資料圖片）
歌神許冠傑在4月舉行「2020許冠傑同舟共濟Online Concert」，唱出多首經典金曲，為港人打氣互勉。（資料圖片）
許冠傑的網上音樂會獲得極大迴響。（資料圖片）
舞台王者郭富城緊接Sam的棒，舉行「郭富城鼓舞．動起來網上慈善演唱會」，城城率近百舞蹈員載歌載舞，跳到身水身汗，十分落力。（資料圖片）
郭富城的妻女當天都有現身打氣。（資料圖片）
郭富城在疫境下出一分力，盼協助陷失業困境的舞蹈員籌款，也為電影幕後工作人員籌款。（資料圖片）
黎明早前製成5萬份防疫包，派發給基層市民。（資料圖片）
汪明荃早前隨義工隊探訪基層家庭。（資料圖片）
汪明荃聆聽基層家庭的困境。（資料圖片）
甘比﹑李珊珊﹑鄭秀文和古天樂落區派口罩予有需要人士。（資料圖片）
古天樂曾搜購130萬個外科口罩，捐贈全港18區有需要市民。（資料圖片）
何超蓮透過其慈善組織「Smile with Us HK」派發口罩。（資料圖片/ig圖片）
張衛健（左）聯同李彩華、趙雪英及胡渭康等，合力將口罩包裝好，直接送到多個慈善團體。（資料圖片）
天后鄭秀文亦落區派發防疫物資。（資料圖片）
劉嘉玲走入社區，向長者派發口罩、生果等物資。（資料圖片）
方健儀早前找來身邊家人及好友，幫手將口罩包裝過，才分派出去。（資料圖片）
李佳芯偕同義工探訪基層市民及派發物資。（ig圖片）
李佳芯人美心善。（ig圖片）
方力申多次落區派發防疫包予有需要人士。（ig圖片）
不少藝人之前曾出席不同的派發口罩活動。（資料圖片）
容祖兒與她的慈善基金義工們，早前曾到屋邨，向長者派發防疫物資。（資料圖片）
變得低調的許志安（左）亦曾偕好友蘇永康派發抗疫物資。（資料圖片）
黃夏蕙﹑徐寶鳳（中）和魏秋樺（左）手持演協發放的支票。（資料圖片）

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