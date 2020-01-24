【疫境自強】歌神天王開抗疫騷勉勵港人 名人紅星派防疫物資顯善心

新冠肺炎疫情持續肆虐全球近半年，疫情雖稍為緩和，但始終未退，大家不能鬆懈，疫情下各行各業飽受衝擊，娛樂圈亦受重創，演唱會和舞台劇取消或延期，電影業亦幾乎停擺，不少台前幕後工作人員生計大受影響，生活陷困境，幸香港仍有一班熱心助人的天王巨星，在疫境下跟大家共渡時艱。

歌神許冠傑（Sam）4月舉行的「2020許冠傑同舟共濟Online Concert」，唱出多首經典金曲，為港人打氣互勉，獲得極大迴響，官方平台錄得逾644萬觀看人次；上月初，舞台王者郭富城舉行「郭富城鼓舞．動起來網上慈善演唱會」，接力替港人打氣，演出當天，城城率近百名舞蹈員載歌載舞，跳到大汗淋漓，城城表示舉行抗疫騷，除協助陷失業困境的舞蹈員籌款外，也為電影幕後工作人員籌款，相當有心。

另外，香港演藝人協會亦曾在4月下旬，與YouTube平台合作舉行《#StayHome #WithMe全日直播》，為香港人打氣，鼓勵大家留在家裏抗疫；同時演協與香港電影工作者總會早前發起募捐，獲香港10間電影公司及劉鑾雄等捐款，為電影基層人員解燃眉之急，每名申請求助的工作人員，最多可獲約9000元資助。

此外，不少藝人紅星在疫境下出心﹑出錢又出力，鄭秀文﹑古天樂﹑黎明﹑劉嘉玲﹑汪明荃﹑甘比﹑李珊珊﹑何超蓮﹑許志安﹑容祖兒﹑蘇永康﹑黃夏蕙﹑李彩華﹑莊思敏﹑方健儀﹑馬浚偉﹑李佳芯﹑陳曉東和方力申等，到各區派發抗疫包﹑派飯盒或探訪基層家庭，了解他們困難，盡力幫助有需要人士，善心爆棚，當中古天樂曾搜購130萬個外科口罩，捐贈全港18區有需要市民。

（即時娛樂）