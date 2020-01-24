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【圖解十大謎團】《The King》李敏鎬拯救平行時空

文章日期：2020年06月11日

《藍海傳說》李敏鎬與《鬼怪》金高恩合演的韓劇《The King：永遠的君主》，由《太陽的後裔》金恩淑編劇，台前幕後班底強勁，可惜開播至今收視未如預期。不少觀衆批評劇情複雜且混亂，難以理解，導致收視下跌。

故事講述飾演「大韓帝國」皇帝李敏鎬穿越平行時空到「大韓民國」，遇上飾演警察的金高恩。由於兩個時空均有相同基因及外貌的人，時空之門被打開後，出現各種混亂與兇案。李敏鎬為了糾正錯誤，設法將時空之門關閉。

《The King：永遠的君主》已播至尾聲，有關平行世界的謎團亦逐步解開。

1）一人分飾兩角

劇中「平行世界」概念是指兩個時空會有另一個跟自己一模一樣的人，兩人有着相同的面孔及基因，雖然名字及生活背景迥異，但有相同家人，甚至偶有相同動作，如金高恩飾演的「民國」鄭太乙與「帝國」璐娜，會不自覺地一同撥頭髮。兩個時空的人有不同生活背景，例如璐娜是孤兒，無身分無地位，甚至患上絕症，但鄭太乙則擁有父愛且生活無憂，因此惹起璐娜想取代鄭太乙的欲望。飾演王叔的李廷鎮，就是利用另一個時空的「自己」生活得更好作誘餌，安插親信謀反。

2）萬波息笛使用說明

劇集一開始就講「帝國」皇帝代代相傳一支擁有神秘力量的萬波息笛，掌有息笛就能夠得到永恆與無限；由於李廷鎮謀反當日，息笛被斬斷兩截，令到息笛只能穿越平行時空，而且時空之門會出現息笛發出的「哭聲」。李敏鎬相信只要兩截息笛歸一，就能關閉時空之門，故一直追捕李廷鎮。李敏鎬的息笛藏在馬鞭，李廷鎮則把它藏在雨傘。

3）時空之門

李敏鎬與李廷鎮因為各持半支息笛，所以他們均能穿越平行時空；時空之門的入口卻不同，雖然都是在竹林內，但只有拿着息笛的人才能見到入口，並帶其他人穿越平行時空。當有人穿過時空之門，兩個時空的時間會暫停，而且暫停的時間會因為穿越頻繁而以幾何倍數地增長。

4）連結平行世界

穿過時空之門後，會去到一個沒有盡頭的神秘空間。空間內所有物件都是靜止的狀態，劇中金高恩將種子放在神秘空間，一直沒有發芽生長。李敏鎬曾表示，在神秘空間逗留4個月，外面已度過26年。

5）不明痛症

李敏鎬自從穿越平行時空後，每逢行雷，身上都會出現不明痛症，身體如火燒般出現裂痕。除了李敏鎬外，其他曾經穿越平行時空的人，身體都出現同樣痛症，包括李廷鎮及「帝國」 女總理鄭恩彩，不過為何禹棹煥與金高恩沒有？因為兩人在另一時空的自己仍然生存，所以兩人沒有痛症。

6）謀反之夜

故事的開端是26年前，「帝國」發生一場叛變，飾演李霖的李廷鎮，是李敏鎬父親的同父異母哥哥，李霖庶出，無法繼承王位，所以一直想發動叛變，並奪走象徵權力的萬波息笛。李廷鎮殺死李敏鎬的父親，年幼的李敏鎬現身阻止，混亂之下將息笛斬斷，他被李廷鎮刺傷倒下，此時神秘人出現，與李廷鎮爆發槍戰，後者被迫撤退，神秘人留下金高恩的警察證件。事實上，神秘人正是26年後的李敏鎬，他與李廷鎮同時穿越平行時空，回到謀反之夜，救了年幼的自己。

7）不老之謎

由於連結平行世界之間的神秘空間，與外面世界有「時差」，所以李廷鎮在神秘空間逗留的時間愈長，他就可以保持不老。自從李廷鎮發現息笛的用處後，他就希望從李敏鎬手上，搶走另外半支息笛，從此便可獲得永恆與無限。

8）回到過去

李敏鎬希望回到發生謀反的一晚，是因為李廷鎮獲得半支息笛，穿越平行時空後，一切混亂開始，所以只要阻止李廷鎮謀反，就能終止一切混亂。息笛會帶李敏鎬返回謀反的一夜，亦因為息笛是在當日截斷的，自然將他們帶回去當晚。

9）改變歷史

自從李敏鎬回到過去，多次改變歷史，令到現在出現了變數，例如李敏鎬與金高恩原本於2020年在光化門初次見面，後來變成4年前在炸雞店門外相遇。

10）神秘的小孩

劇中出現一名不依靠息笛就能夠穿越平行時空的小孩，他自稱來去自如，曾安慰璐娜，又向李敏鎬的「民國」母親講解時空之謎，但劇中暫未解釋他的身分。

（即時娛樂）

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李敏鎬與金高恩合演韓劇《The King：永遠的君主》，是穿越時空的愛情故事。（大會及Netflix提供）
李敏鎬飾演「大韓帝國」皇帝。（大會及Netflix提供）
扮演奸角的李廷鎮，由搶奪王位到想得到永生，有無窮無盡的貪念。（大會及Netflix提供）
李敏鎬參加比賽的一幕，後期加插了他改變歷史的場面，將通往馬房的匙卡放入「帝國」金高恩的衫袋入面。（大會及Netflix提供）
李敏鎬多次騎着白馬穿越時空。（大會及Netflix提供）
李敏鎬穿越到「民國」遇上金高恩。（大會及Netflix提供）
「帝國」女總理鄭恩彩（右）一直暗戀李敏鎬（左），希望成為皇后。（大會及Netflix提供）
李敏鎬（右）的貼身侍衞禹棹煥（左），兩人從小一起長大。（大會及Netflix提供）
李敏鎬到「民國」後，對一切事物充滿好奇。（大會及Netflix提供）
李敏鎬初到「民國」，經常去圖書館看歷史書。（大會及Netflix提供）
李敏鎬為了證實有平行時空的存在，帶金高恩去「帝國」。（大會及Netflix提供）
金高恩漸漸愛上李敏鎬。（大會及Netflix提供）
金高恩在神秘空間留下種子。（大會及Netflix提供）
兩人因為分隔於不同時空，要遠距戀愛。（大會及Netflix提供）
李廷鎮將半截息笛藏在雨傘內。（大會及Netflix提供）
李敏鎬穿越時空後，身上出現不明痛症。（大會及Netflix提供）
受重傷的金高恩被李廷鎮拐到「帝國」，幸李敏鎬相救。（大會及Netflix提供）
李敏鎬身邊的忠臣原來也是來自「民國」。（大會及Netflix提供）
李敏鎬在「民國」的母親，多年來被李廷鎮軟禁。（大會及Netflix提供）
鄭恩彩得悉無緣成為皇后之後，變節投向李廷鎮。（大會及Netflix提供）
戲中多名演員一人分飾兩角，林知妍扮演「帝國」總理的富二代舊同學及（右）及「民國」窮婦女。（大會及Netflix提供）
李海英分飾「帝國」李廷鎮親信（右）及「民國」李廷鎮手下。（大會及Netflix提供）
黃英熙分飾金景南在兩個時空的母親，左為「民國」爛賭媽媽，右為「帝國」王室職員。（大會及Netflix提供）
金容智分別飾演「民國」咖啡店老闆（左）及「帝國」王室職員（右）。（大會及Netflix提供）
禹棹煥分飾「帝國」侍衞（左）及「民國」公益兵（右）。（大會及Netflix提供）
金高恩分飾「帝國」璐娜（左）及「民國」鄭太乙（右）。（大會及Netflix提供）
鄭恩彩分飾「帝國」總理（左）及「民國」上班族（右）。（大會及Netflix提供）

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