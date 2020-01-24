【一切由選美開始】黃心穎主動出擊蝕底 湯洛雯簡單取勝

黃心穎與湯洛雯（靚湯）同參加2012年港姐，靚湯是「星二代」湯鎮宗的女兒受傳媒注目成為大熱門。兩人在選美台上分高下，結果靚湯大熱倒灶竟三甲不入，黃心穎卻以黑馬姿態成為亞軍，同屆冠軍是張名雅、季軍朱千雪。黃心穎與靚湯加入無綫，兩人工作上在《學是學非》中齊齊做是非精，又在劇集《丫鬟大聯盟》合作，私底下是閨密。黃心穎參選港姐時自爆視馬國明為偶像，她首次客串《On Call 36小時II》演出，便開心公告「第一次（演戲）」給了馬明。

心穎緋聞多多，拍《再戰明天》跟吳啟華傳緋聞、拍《東坡家事》緋聞男主角又換上王浩信，李思捷也榜上有名。2015年她跟馬國明再合作《為食神探》，戲假情真，女追男暗撻著，初時兩人對戀情低調處理。漸漸拍拖成為公開的秘密，馬明住太古城，心穎遷就對方便到太古城拍拖睇戲逛街，不時被街坊遇見。《宮心計2深宮計》心穎與馬明再合作，奉旨在鏡頭前談情說愛，被視為筍盤的馬國明被封盤。世事難料，去年爆出她跟許志安在的士車廂的「安心偷食」事件，一子錯滿盤皆落索，輸了工作機會，馬明跟她斬纜，《法證先鋒IV》易角重拍，機會落在湯洛雯手上。黃心穎意料不及的，連馬國明也由靚湯接收。

相比較黃心穎向目標主動出擊，湯洛雯的追求者眾，表現矜持的一面。她跟羅天宇合作《愛‧回家》撻著拍拖4年，認定為「另一半」，2016年她跟馬國明合作《心理追兇 Mind Hunter》，雖然劇中兩人演情侶而不時有咀戲。靚湯當時形容跟馬明拍攝的親吻戲是她入行以來的最高紀錄，但兩人未吻出愛火花。2018年她跟羅天宇分手，尋尋覓覓中謝東閔、鄭子邦與劉愷威也曾登上她的緋聞男友榜。「真命天子」卻是「原本唔係好多聯絡，直至最近唔知點解好自然咁傾番偈，傾下傾下好似幾啱傾，可以發展下」的馬國明。他還公開讚女友湯洛雯勝在簡單！

馬明過往愛宅在家中，跟黃心穎拍拖不時被發現在屋企附近商場、戲院。今次「湯馬戀」曝光地點竟是馬國明到靚湯香閨出入，起碼她不用遷就到太古城拍拖。靚湯是IG女神，馬明又受女友影響玩埋instagram，他們還預早設計公告戀情的「獨角獸與小馬」照片。在對的時間遇上對的人最幸福，馬國明為女友的改變，靚湯完勝，她輸了港姐名銜但贏了「筍盤」。