【父親節‧圖輯】郭富城陳豪伍家謙 9位星級爸爸的小故事

爸爸，是很忙碌的一個身分，既要為事業打拼，又要照顧家庭。

郭富城雖是天王巨星，但在教育女兒上卻非常平民化。陳豪、張頴康、黃祥興都是熱愛家庭的Family Man，會落手落腳照顧孩子，不假手於人。杜德偉這為型爸，為兒子AJ獻出第一次，扮成蜘蛛俠周圍走。新手爸爸伍家謙要同時間照顧一對龍鳳胎，每天也活在疲累和幸福之中。

縱然工作忙碌，郭富城、陳豪、林盛斌（阿Bob）、陳柏宇、伍家謙、黎諾懿、張頴康、黃祥興、杜德偉這9位星級爸爸，未曾忽略過他們的孩子，盡量陪伴住他們成長。

（即時娛樂）