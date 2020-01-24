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【父親節‧圖輯】郭富城陳豪伍家謙 9位星級爸爸的小故事

文章日期：2020年06月21日

爸爸，是很忙碌的一個身分，既要為事業打拼，又要照顧家庭。

郭富城雖是天王巨星，但在教育女兒上卻非常平民化。陳豪、張頴康、黃祥興都是熱愛家庭的Family Man，會落手落腳照顧孩子，不假手於人。杜德偉這為型爸，為兒子AJ獻出第一次，扮成蜘蛛俠周圍走。新手爸爸伍家謙要同時間照顧一對龍鳳胎，每天也活在疲累和幸福之中。

縱然工作忙碌，郭富城、陳豪、林盛斌（阿Bob）、陳柏宇、伍家謙、黎諾懿、張頴康、黃祥興、杜德偉這9位星級爸爸，未曾忽略過他們的孩子，盡量陪伴住他們成長。

（即時娛樂）

郭富城、陳豪、林盛斌、陳柏宇、伍家謙、張頴康等圈中人，雖然平日工作忙碌，但也盡量抽出時間與他們的孩子相處，陪伴他們成長﹗（資料圖片 / Instagram圖片 / 明報製圖）
郭富城（Aaron）貴為天王巨星，但在教育小朋友上非常平民化。隨住大女Chantelle慢慢長大，他開始讓女兒接觸自己工作的地方。Aaron早前在尖沙咀舉行網上慈善演唱會，太太方媛也有帶Chantelle捧場。Aaron不介意囡囡被攝入鏡，更一家3口合照。Chantelle面對大批傳媒時亦非常乖巧和淡定。事實上，Aaron自升級為爸爸後，為了家人放下天王身分，帶着女兒去行商場、行公園，甚至去主題公園遊玩。舞台上，Aaron是位天王巨星。在家人面前，他是位愛惜女兒的好爸爸﹗（資料圖片 / 明報製圖）
林盛斌（阿Bob）是圈中出名的多仔公，與太太育有3女1子。阿Bob的幕前形象搞笑，私底下的他也是個搞笑爸爸。有一天，他趁天氣好又有時間，就對女兒、兒子說︰「邊個同我去游水？」豈料，攬住細佬的女兒們卻送上一個大檸檬，齊聲說︰「你自己去啦﹗」阿Bob立即使出其「視帝級」演技，裝出極度失落的表情。（林盛斌Instagram圖片及片段截圖 / 明報製圖）
陳柏宇（Jason）這位年輕爸爸，從不刻意將女兒Abigail（Abi）收埋，讓女兒融入他工作的世界，明白爸爸是個藝人。每天早上，Jason都會帶住女兒在社交網進行直播，邊吃早餐邊跟粉絲傾偈。他更用Abi的可愛樣子製作成WhatsApp stickers，供粉絲下載。因此，Abi年紀細細，已擁有大量粉絲，是位小網紅呢﹗（陳柏宇Instagram圖片 / 明報製圖）
黎諾懿雖然每次開工拍劇都會忙得幾乎連休息的時間也沒有，但他無論如何都會盡量抽時間陪伴兒子小春雞。這位星級爸爸，除了陪孩子玩遊戲，更會和兒子一齊整麵包、一齊種花，讓孩子能從中學習。（黎諾懿Instagram片段截圖 / 明報製圖）
伍家謙是位新手爸爸，太太今年4月為他誕下一對龍鳳胎。照顧初生兒本來就是很疲倦的工作，伍家謙還要一次過照顧兩個BB，累得幾乎在家中任何地方也能極速入睡。有一次，伍太將孩子交給他一會兒。誰知當伍太從洗手間出來時，竟看見伍家謙睡着了。（伍家謙夫婦Instagram圖片 / 明報製圖）
杜德偉（Alex）出道以來，都是走型格路線，但在兒子AJ面前，型男也變成暖爸﹗Alex會為兒子吹乾頭髮，也會帶兒子去郊遊。為了令AJ開心，他甚至獻出了自己的第一次，首次作萬聖節裝扮，扮成蜘蛛俠陪兒子去玩。（杜德偉Instagram圖片 / 明報製圖）
與太太麥雅緻育有一對年幼子女的張頴康，是個好老公、好爸爸﹗他在照顧孩子上向來親力親為，不假手於人，由餵奶，換片，冼澡，陪玩，去街、哄睡覺也做得非常妥當。麥雅緻透露當年生下細仔後，丈夫為減輕她的辛勞及腰患，於是一直搶着要照顧孩子。麥雅緻說他從不理會街上途人的目光，每次外出都是嬰兒揹帶不離身。（麥雅緻Instagram圖片 / 明報製圖）
陳豪是個Family Man，他非常重視家庭生活，即使工作忙碌，每年也會帶着太太陳茵媺和3個小朋友去旅行。除了玩，陳豪最近還跟孩子們一齊上堂學國語，絕對是個好爸爸﹗（陳茵媺Instagram圖片 / 明報製圖）
黃祥興今年1月尾第三度當爸，太太Peggy為他誕下孻仔Damien。要在疫情下照顧初生兒子，黃祥興非常謹慎，帶兒子去診所時做足防護措施。隨住疫情緩和，黃祥興也會帶Damien外出，細心的他更為Damien戴上口罩。不過，他隨後發現只是短短乘坐升降機落樓外出的過程，自己已熱得口罩全濕，明白到1歲半以下的小朋友也不適合戴口罩。看來，他日後帶Damien BB外出，要另找方法保護兒子了﹗（黃祥興Instagram圖片 / 明報製圖）

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