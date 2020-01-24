【童星變男神】23年演藝路 三浦春馬作品長存粉絲心中

日本男星三浦春馬7月18日在東京寓所自縊，終年30歲，這噩耗讓外界震驚、惋惜，他的不少圈中好友都說難以接受。三浦春馬所屬事務所Amuse當日的悼念聲明表示，三浦為人誠實、工作認真，對突然失去他，公司全體人員均感悲傷，相信三浦的作品會留在所有人心中。

1990年在日本茨城縣出生的三浦春馬，自小學習歌舞及表演，曾在學校組成少年偶像組合。1996年，三浦春馬客串演出日劇，翌年參演NHK電視台劇集《亞久里》，以童星身分正式出道。入行23年的三浦春馬，演出過40齣日劇及20多齣電影，演戲經驗豐富。

三浦春馬少年時期，不時會扮演男主角的年輕版，譬如《神探伽利略》，福山雅治飾演湯川學教授的大學生階段，就由三浦春馬演出。2007年，三浦春馬與新垣結衣合演電影《戀空》，講述校園愛情苦戀，卻大受觀衆歡迎，三浦因此人氣急升，展開男主角之路。

2015年，三浦春馬主演改編自人氣漫畫的科幻片《進擊的巨人》，掀起熱話，電影上下兩部在日本合共收近50億日圓（約3.6億港元）票房。他其餘令人印象深刻的作品，還包括日劇《教我愛的一切》、《我存在的時間》、《女城主直虎》、《成人高校》，以及電影《永遠的0》、《銀魂2》、《信用欺詐師》等等，是不少粉絲心目中的男神。

三浦春馬近年演而優則唱，去年推出首張個人單曲《Fight for your heart》，他的最新EP《Night Diver》，下月底推出，將成為粉絲最後珍藏。三浦亦熱中演舞台劇，近年多次重演的《Kinky Boots》，他穿上高跟鞋以驚豔造型，反串演出。

（即時娛樂）