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【港姐圖輯】疫境下封后 謝嘉怡—最可愛的港姐冠軍

文章日期：2020年08月31日

《2020香港小姐競選》昨晚圓滿結束，所有賽果塵埃落定，剛度過25歲生日的謝嘉怡（Lisa）大熱摘下后冠，同時奪得「最上鏡小姐」，成為疫境下的雙料港姐冠軍，相信是她今年最好的生日禮物。

過往，不少混血佳麗都在港姐競選大放異彩，包括高麗虹、李嘉欣、郭羨妮等，先後成為港姐冠軍，還有活麗明、李綺虹和狄寶娜摩亞，亦是港姐三甲。

新鮮出爐的港姐冠軍Lisa，是一名混血兒，雖然中文不太靈光，身形仍未算最弗，但她將勤補拙，參選期間努力減肥及學廣東話，在才藝表演環節，Lisa沒有選唱英文歌，反而唱葉麗儀的經典作品《上海灘》，緃使歌藝一般，但努力搭夠，贏得全場不少掌聲。

Lisa整晚表現自然又放鬆，更有不少搞笑場面，如在快問快答環節，她衝口而出笑指司儀陸浩明醜樣，全場爆笑，連鄭裕玲宣布她是港姐冠軍前，也笑稱：「全晚令到觀眾好開心。」當Lisa成為港姐冠軍，司儀要她繞場一周時，她卻不知怎樣繞場，還打算走落台，相當蝦碌，不過Lisa的率直可愛表現，獲網民讚許，更稱她是近年最靚及最可愛的混血佳麗，又笑指她是「可愛的Lisa Tse」，甚至將她跟1994年港姐季軍李綺虹相提並論。

亞軍陳楨怡憑又高又弗身形，泳衣環節搶盡風頭，最後成為港姐亞軍。初參選時，陳楨怡被封「女版金宇彬」，其後愈戰愈勇，成為港姐大熱門之一。季軍郭柏妍起初面試時已被捧為熱門佳麗，昨晚她的表現尚算平均，最終捧走季軍。

台上佳麗為后冠鬥餐飽，台下睇騷的女藝人亦花心思鬥靚，陳曉華一身性感打扮，有別於過往她斯文乖女形象；久違了的麥明詩和好姊妹馮盈盈，同樣以性感的黑色打扮示人；張秀文則例牌吊帶低胸裙示人，搶了不少「峰」頭呢！

（即時娛樂）

 

《2020香港小姐競選決賽》於8月30日在電視城內舉行。（鍾偉茵攝／明報製圖）
上屆港姐冠軍黃嘉雯（左）及亞軍王菲負責頒獎給師妹。（鍾偉茵攝／明報製圖）
麥明詩（左）與好姊妹馮盈盈同樣以黑色服飾行紅地氈。（鍾偉茵攝／明報製圖）
陳曉華（左）及張秀文各展美態。（鍾偉茵攝／明報製圖）
胡定欣（左）和岑麗香是最上鏡小姐評判。（鍾偉茵攝／明報製圖）
劉佩玥（左起）、張寶兒及麥美恩皆悉心打扮示人。（鍾偉茵攝／明報製圖）
馬貫東（左起）、余德丞及洪永城西裝骨骨很有型。（鍾偉茵攝／明報製圖）
張振朗（左起）、黎諮懿及何廣沛有份評選佳麗。（鍾偉茵攝／明報製圖）
連詩雅（左）和周柏豪打扮很合襯。（鍾偉茵攝／明報製圖）
戴祖儀（左起）、王灝兒及菊梓喬是港姐的星級評判團。（鍾偉茵攝／明報製圖）
上屆港姐冠軍黃嘉雯打頭陣表演芭蕾舞。（鍾偉茵攝）
10位港姐穿上晚裝出場，並於這個舞台上爭奪獎項。（鍾偉茵攝）
陸浩明（左起）、鄭裕玲、麥美恩及林溥來是今屆港姐的大會司儀。（鍾偉茵攝）
佳麗們穿上晚裝展示美態。（鍾偉茵攝／明報製圖）
何孟珊（左起）、陳煦凝及陳楨怡的才藝表演有動有靜。（鍾偉茵攝／明報製圖）
謝嘉怡（左二）表演唱歌，娛樂度勝過謝恩靈（左起）、麥詩晴及郭柏妍。（鍾偉茵攝／明報製圖）
黃婉恩（左起）、廖慧儀及鄺美璇的才藝表演未見有驚喜。（鍾偉茵攝／明報製圖）
佳麗們台上表演歌舞，展現個人另一面。（鍾偉茵攝）
周柏豪跟穿上婚紗的佳麗同台表演，當中陳楨怡及謝嘉怡已很突出。（鍾偉茵攝／明報製圖）
胡鴻鈞、何廣沛、馬貫東及張振朗在台上估三甲，最終無人估中。（鍾偉茵攝／明報製圖）
鄺美璇正式獲頒友誼小姐獎項。（鍾偉茵攝／明報製圖）
謝嘉怡獲得最上鏡小姐，由上屆得主王菲負責頒獎。（鍾偉茵攝／明報製圖）
陳煦凝（左起）、陳楨怡及何孟珊的泳裝Look。（鍾偉茵攝／明報製圖）
郭柏妍（左起）、鄺美璇、廖慧儀及麥詩晴在台上盡力展示自己美好一面。（鍾偉茵攝／明報製圖）
謝嘉怡（左起）、謝恩靈及黃婉恩。（鍾偉茵攝／明報製圖）
佳麗們被主持人鄭裕玲及陸浩明考驗口才。（鍾偉茵攝／明報製圖）
陳楨怡（左起）、何孟珊、郭柏妍、鄺美璇及謝嘉怡進入最後五強。（鍾偉茵攝）
五強佳麗分享感受時，以何孟珊最激動。（鍾偉茵攝／明報製圖）
10位佳麗穿上旗袍示人，等候宣布三甲賽果。（鍾偉茵攝）
季軍郭柏妍，現年22歲，是一位學生，三圍數字32/22/33。（鍾偉茵攝／明報製圖）
亞軍陳楨怡，現年23歲，職業是實習室內設計師，三圍數字34.5/23.5/33.5。（鍾偉茵攝／明報製圖）
冠軍謝嘉怡，現年25歲，職業是手術室護士，三圍數字33/23/34。（鍾偉茵攝／明報製圖）
友誼小姐鄺美璇（左起）、亞軍陳楨怡、冠軍謝嘉怡及季軍郭柏妍賽後影大合照。（鍾偉茵攝）
謝嘉怡分別獲陳楨怡、郭柏妍、馮盈盈及麥明詩吻賀。（鍾偉茵攝／明報製圖）

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