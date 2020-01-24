【港姐圖輯】疫境下封后 謝嘉怡—最可愛的港姐冠軍

《2020香港小姐競選》昨晚圓滿結束，所有賽果塵埃落定，剛度過25歲生日的謝嘉怡（Lisa）大熱摘下后冠，同時奪得「最上鏡小姐」，成為疫境下的雙料港姐冠軍，相信是她今年最好的生日禮物。

過往，不少混血佳麗都在港姐競選大放異彩，包括高麗虹、李嘉欣、郭羨妮等，先後成為港姐冠軍，還有活麗明、李綺虹和狄寶娜摩亞，亦是港姐三甲。

新鮮出爐的港姐冠軍Lisa，是一名混血兒，雖然中文不太靈光，身形仍未算最弗，但她將勤補拙，參選期間努力減肥及學廣東話，在才藝表演環節，Lisa沒有選唱英文歌，反而唱葉麗儀的經典作品《上海灘》，緃使歌藝一般，但努力搭夠，贏得全場不少掌聲。

Lisa整晚表現自然又放鬆，更有不少搞笑場面，如在快問快答環節，她衝口而出笑指司儀陸浩明醜樣，全場爆笑，連鄭裕玲宣布她是港姐冠軍前，也笑稱：「全晚令到觀眾好開心。」當Lisa成為港姐冠軍，司儀要她繞場一周時，她卻不知怎樣繞場，還打算走落台，相當蝦碌，不過Lisa的率直可愛表現，獲網民讚許，更稱她是近年最靚及最可愛的混血佳麗，又笑指她是「可愛的Lisa Tse」，甚至將她跟1994年港姐季軍李綺虹相提並論。

亞軍陳楨怡憑又高又弗身形，泳衣環節搶盡風頭，最後成為港姐亞軍。初參選時，陳楨怡被封「女版金宇彬」，其後愈戰愈勇，成為港姐大熱門之一。季軍郭柏妍起初面試時已被捧為熱門佳麗，昨晚她的表現尚算平均，最終捧走季軍。

台上佳麗為后冠鬥餐飽，台下睇騷的女藝人亦花心思鬥靚，陳曉華一身性感打扮，有別於過往她斯文乖女形象；久違了的麥明詩和好姊妹馮盈盈，同樣以性感的黑色打扮示人；張秀文則例牌吊帶低胸裙示人，搶了不少「峰」頭呢！

（即時娛樂）