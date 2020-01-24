【「40+」的幸福】蔡少芬46歲追仔成功 黃澤鋒老婆52歲做阿媽成佳話

佘詩曼近年憑劇集《延禧攻略》在內地爆紅，事業得意，卻在感情路上交白卷，真命天子仍未出現。阿佘曾在內地節目上吐露心聲，慨嘆想找能共度一生的完美伴侶，惟這樣的對象仍未出現。年屆45的她又憂心自己的生育能力，擔心即使最快47歲時能生BB，到孩子20歲時，她已經67歲。日前，有傳阿佘秘密前往四川青城山的普照寺點燈催旺姻緣，她就澄清上山是供佛，認為姻緣由上天決定。

其實，40歲後才結婚生子對娛樂圈中人來說是平常事，遠者有40歲時結婚、47歲才生下細女的林青霞，近者有黃澤鋒太太陳麗麗於52歲超高齡生下女兒小黃妃，所以阿佘「姻緣天注定」的想法絕對不無道理，因為她隨時有遇上真命天子，閃電結婚生子的可能！

今年65歲的林青霞，年僅19歲就入行拍戲，在影壇打滾數十年，直至40歲時才嫁給富商邢李㷧。41歲時，林青霞誕下大女邢愛林，她在47歲時再生下細女邢言愛，成為一時佳話！朱麗倩與劉德華秘戀多年，她42歲時才跟華仔結婚，46歲時才誕下女兒劉向蕙。同樣於46歲高齡生B的，還有去年底為老公張晉成功追仔的蔡少芬。

古巨基與比他年長3歲的陳英雪（Lorraine）於2014年結婚，Lorraine去年底以50歲的高齡誕下囝囝Kuson，成功為丈夫開枝散葉。不過，要數最厲害的，非黃澤鋒太太陳麗麗莫屬；陳麗麗於2010年與黃澤鋒結婚，她在去年52歲時為丈夫誕下寶貝女黃熙恩（小黃妃），絕對是超高齡產婦的佼佼者。

（即時娛樂）