【「40+」的幸福】蔡少芬46歲追仔成功 黃澤鋒老婆52歲做阿媽成佳話
文章日期：2020年09月02日
佘詩曼近年憑劇集《延禧攻略》在內地爆紅，事業得意，卻在感情路上交白卷，真命天子仍未出現。阿佘曾在內地節目上吐露心聲，慨嘆想找能共度一生的完美伴侶，惟這樣的對象仍未出現。年屆45的她又憂心自己的生育能力，擔心即使最快47歲時能生BB，到孩子20歲時，她已經67歲。日前，有傳阿佘秘密前往四川青城山的普照寺點燈催旺姻緣，她就澄清上山是供佛，認為姻緣由上天決定。
其實，40歲後才結婚生子對娛樂圈中人來說是平常事，遠者有40歲時結婚、47歲才生下細女的林青霞，近者有黃澤鋒太太陳麗麗於52歲超高齡生下女兒小黃妃，所以阿佘「姻緣天注定」的想法絕對不無道理，因為她隨時有遇上真命天子，閃電結婚生子的可能！
今年65歲的林青霞，年僅19歲就入行拍戲，在影壇打滾數十年，直至40歲時才嫁給富商邢李㷧。41歲時，林青霞誕下大女邢愛林，她在47歲時再生下細女邢言愛，成為一時佳話！朱麗倩與劉德華秘戀多年，她42歲時才跟華仔結婚，46歲時才誕下女兒劉向蕙。同樣於46歲高齡生B的，還有去年底為老公張晉成功追仔的蔡少芬。
古巨基與比他年長3歲的陳英雪（Lorraine）於2014年結婚，Lorraine去年底以50歲的高齡誕下囝囝Kuson，成功為丈夫開枝散葉。不過，要數最厲害的，非黃澤鋒太太陳麗麗莫屬；陳麗麗於2010年與黃澤鋒結婚，她在去年52歲時為丈夫誕下寶貝女黃熙恩（小黃妃），絕對是超高齡產婦的佼佼者。
（即時娛樂）
2011年，當時41歲的莫文蔚與德國籍夫婿Johannes在英國舉行盛大婚禮。莫文蔚17歲時與Johannes邂逅，大家都是對方的初戀，惜首次相戀未有開花結果。兩人在若干年後重遇、復合，最後更步入教堂，至今仍然非常恩愛！（資料圖片 / 明報製圖）
去年6月，當時44歲的「台灣第一名模」林志玲閃嫁日本組合EXILE的38歲成員Akira（黑澤良平），姊弟戀修成正果。已隨丈夫Akira在日本定居的林志玲表示，婚後感到前所未有的安定和安心，自覺愈來愈幸福，目前正期待能成功懷孕，為丈夫誕下小寶寶。（資料圖片 / 明報製圖）