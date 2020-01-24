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【回顧2020】娛樂圈喜事浪接浪 馬明靚湯認愛最驚喜

文章日期：2020年12月29日

2020年，在新冠肺炎疫情、經濟及社會動盪的三重打擊下，令很多人也不快樂！本地娛樂事業受創，不少藝人及幕後工作人員被迫停工抗疫，靠積蓄過活。雖然如此，這年的娛樂圈仍有不少開心事發生，為大家於苦中帶來點點甜，當中最令人驚喜的絕對是被公認為筍盤的馬國明（馬明）與湯洛雯（靚湯）公開認愛，獲全城送祝福！

袁偉豪與張寶兒、袁文傑與張潔蓮、岑杏賢與從事金融業的圈外男友張嘉俊（Kelvin）、岑珈其與拍拖5年的圈外女友李桂玫、林熹瞳與圈外男友何思哲、前港姐周美欣、童星出身的中日混血兒原島大地、羅孝勇與模媽王丹妮、駱胤鳴與曾任電台DJ的Kelvin、鄭俊弘與何雁詩也先後結了婚，踏入人生新階段。

年初已在夏威夷舉行婚禮，9月與丈夫Vincent在港簽字結婚的倪晨曦，11月時誕下兒子，於短短一年內完成結婚、生仔兩件人生大事，非常厲害！今年雙喜臨門的還有莊韻澄與丈夫呂成忠（Joe）、余香凝與丈夫陸政渡，以及結婚時以一句「未講得住」默認懷孕的仙樂都。

前港姐王愛倫及前亞姐冠軍羅霖，今年不約而同升呢做奶奶。77歲資深武打影星陳惠敏今年驚爆患肺癌，已康復的他與陪伴50年兼育有3子女的老伴吳國英簽字結婚，給對方一個名分。

（即時娛樂）

今年的娛樂圈喜事浪接浪，袁偉豪與張寶兒、袁文傑與張潔蓮、岑杏賢與圈外男友張嘉俊先後結婚。不過，最令香港人驚喜的絕對是馬國明與湯洛雯公開認愛。（資料圖片 / 明報製圖）
被視為筍盤的馬國明，去年因黃心穎出軌而受情傷，令粉絲非常心痛。事隔一年多，馬國明投入新戀情，與女友湯洛雯公開認愛，獲全城祝福！（資料圖片 / 明報製圖）
「仙樂都」吳堯堯11月時與圈外男友梁國鋒（Godfrey）結婚，身穿低胸婚紗的仙樂都身材明顯圓潤升Cup，她以一句「未講得住」默認懷孕，老公就表示適當時候會公布。（資料圖片 / 明報製圖）
余香凝於10月驚爆喜訊，被指雙喜臨門的她11月時與圈外男友陸政渡（Tim）舉行婚禮。新婚一個月後，余香凝趁聖誕節公布懷孕好消息。（資料圖片 / 明報製圖）
前港姐王愛倫及前亞姐冠軍羅霖，今年不約而同成為奶奶，未知她們明年能否再次升呢做嫲嫲呢？（資料圖片 / 明報製圖）
岑杏賢10月時宣布已跟圈外男友Kelvin訂婚，兩人的婚禮於11月底低調進行。（資料圖片 / 明報製圖）
曾參演ViuTV劇集《教束》、《地產仔》的30歲演員岑珈其，11月時迎娶拍拖5年的圈外女友李桂玫。（岑珈其Instagram圖片 / 明報製圖）
已返回溫哥華生活的前港姐周美欣，9月時宣布嫁人。（資料圖片 / 明報製圖）
林熹瞳今年10月1日中秋節與男友何思哲結婚，兩人在月底的萬聖夜補擺婚宴，非常甜蜜！（資料圖片 / 明報製圖）
「IG女神」倪晨曦今年初與吳嘉釗在夏威夷舉行婚禮，兩人9月時在港簽字結婚，兒子於11月初出世。倪晨曦在短短一年內完成兩件人生大事，非常厲害！（資料圖片 / 明報製圖）
童星出身的中日混血兒原島大地，今年5月宣布與22歲的日本女孩HaRuNa（晴奈）結婚。（原島大地微博圖片 / 資料圖片 / 明報製圖）
袁文傑與張潔蓮拍拖9年，原計劃前年12月結婚，但當時因袁母去世而將婚禮延期。今年平安夜（12月24日）當天，他們終於完成人生大事，低調舉行甜蜜婚禮，正式結為夫婦。（資料圖片 / 明報製圖）
袁偉豪9月時自爆一年前已向女友張寶兒求婚成功。今年11月，兩人在逾6000萬元豪宅的會所內舉行婚禮，正式結為夫妻。（資料圖片 / 明報製圖）
39歲莊韻澄11月與拍拖年幾的34歲圈外男友呂成忠（Joe）簽字結婚。新婚一個月後，莊韻澄公開承認雙喜臨門，目前已懷孕5個月。（資料圖片 / 明報製圖）
羅孝勇與模媽王丹妮聖誕節時宣布已婚。（資料圖片 / 明報製圖）
駱胤鳴與曾任電台DJ的Kelvin，今年12月27日在疫情下低調簽字結婚。（駱胤鳴Instagram圖片 / 明報製圖）
何雁詩與鄭俊弘的婚禮受疫情影響，由海外移師到本地酒店的大草地舉行。雖然地點有變，兩人的婚禮依然甜蜜而溫馨。（資料圖片 / 明報製圖）

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