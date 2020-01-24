【回顧2020】娛樂圈喜事浪接浪 馬明靚湯認愛最驚喜

2020年，在新冠肺炎疫情、經濟及社會動盪的三重打擊下，令很多人也不快樂！本地娛樂事業受創，不少藝人及幕後工作人員被迫停工抗疫，靠積蓄過活。雖然如此，這年的娛樂圈仍有不少開心事發生，為大家於苦中帶來點點甜，當中最令人驚喜的絕對是被公認為筍盤的馬國明（馬明）與湯洛雯（靚湯）公開認愛，獲全城送祝福！

袁偉豪與張寶兒、袁文傑與張潔蓮、岑杏賢與從事金融業的圈外男友張嘉俊（Kelvin）、岑珈其與拍拖5年的圈外女友李桂玫、林熹瞳與圈外男友何思哲、前港姐周美欣、童星出身的中日混血兒原島大地、羅孝勇與模媽王丹妮、駱胤鳴與曾任電台DJ的Kelvin、鄭俊弘與何雁詩也先後結了婚，踏入人生新階段。

年初已在夏威夷舉行婚禮，9月與丈夫Vincent在港簽字結婚的倪晨曦，11月時誕下兒子，於短短一年內完成結婚、生仔兩件人生大事，非常厲害！今年雙喜臨門的還有莊韻澄與丈夫呂成忠（Joe）、余香凝與丈夫陸政渡，以及結婚時以一句「未講得住」默認懷孕的仙樂都。

前港姐王愛倫及前亞姐冠軍羅霖，今年不約而同升呢做奶奶。77歲資深武打影星陳惠敏今年驚爆患肺癌，已康復的他與陪伴50年兼育有3子女的老伴吳國英簽字結婚，給對方一個名分。

（即時娛樂）