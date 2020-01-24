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【回顧2020‧BB來了】林峯古巨基升呢做老竇 周勵淇楊茜堯當索媽

文章日期：2020年12月31日

2020年的娛樂圈毋懼疫情來襲，喜事一個接一個，多位藝人榮升父母，帶來不少可愛的星二代。

1月，黃祥興與老婆Peggy結婚7年，育有女兒黃晞桐及兒子黃子晉，今年1月底太太為他誕下孻仔Damien，黃祥興第3度做爸爸。

2月，葉翠翠與老公周曉東的「三王子」出世了，比預產期早了一個多星期，是近9磅重的大隻B。楊思琦在疫境中順產誕下第2胎，是重7磅8安士的B仔「豬豬」，與7歲女兒楊卓穎湊成「好」字。

3月，古巨基的太太陳英雪（Lorraine）去年底在美國秘密生B，基仔一索得男，二人榮升父母；基仔至今年才分享囝囝側面啜奶嘴照片宣布喜訊，並公布兒子英文名叫Kuson，有成功、耐性、有愛心的意思。梁競徽（前名梁烈唯）老婆Tina懷第2胎，在疫境為他誕下B仔，與女兒湊成「好」字。陳偉成太太黃樂樂（真名黃藹樂）順產誕下重6磅半B仔，母子平安，取名陳朗瑜，英文名是Adrian。

4月，楊茜堯（前名楊怡）與老公羅子溢（前名羅仲謙）於2月宣布喜訊，並分享他們的大肚寫真，楊茜堯於16日平安誕下女兒羅翊心（小珍珠），一家三口幸福分享短片。無綫前體育主播伍家謙網上報喜，太太Betty平安誕下龍鳳胎。楊秀惠突然在網上報喜，於馬來西亞平安誕女，B女重6磅。

5月，周勵淇（Niki）於2018年與內地演員傅浤鳴結婚，今年1月在網上宣布有喜，5月平安產子，BB出世時6磅重；產後她一直保持低調，鄭秀文（Sammi）及蔡卓妍（阿Sa）等於7月曾往探望，Niki的BB才現真身，眾人輪流抱BB合照，可是B仔有花花圖案遮住樣貌，繼續保持神秘。陳小春與應采兒為囝囝Jasper添了弟弟「HoHo」，一家四口很幸福。

6月，明道被爆去年秘婚兼已當爸爸，老婆王婷萱為他誕下兒子，出道18年的明道終於發聲，宣布他於去年結婚，老婆今年為他誕下兒子。

7月，陳山聰去年11月與拍拖5年的Apple結婚，展開人生新一頁，婚後二人火速造人，Apple於7月1日為山聰誕下愛兒霆軒。陳凱琳為丈夫鄭嘉穎誕下細仔鄭承亮（Yannick），指英文名字有上帝是仁慈的意思。

8月，雨僑與羅力威今年情人節宣布造人成功，雨僑於8月8日早上8時，為羅力威剖腹誕下重6磅女兒Harper。「璇美人」劉璇為老公王弢誕下女兒，湊成「好」字。賀軍翔於2017年宣布與圈外女友陳怡玟結婚，婚後育有一女賀美寶，25日在網上公布喜訊，太太再為他誕下一名女兒。

9月，林峯與張馨月去年結婚，今個月迎來女兒，組成幸福三口之家，不過至今夫妻仍保持神秘，不讓小公主的樣子曝光。陳智燊再做老竇，太太宋熙年平安誕下細仔Jamie，大仔Damon榮升哥哥。李雨陽與太太鄭嘉詠於2017年結婚，育有2歲兒子李頌天，今年2月宣布再度造人成功，結果成功追女，湊成「好」字。陳嘉寶跟初戀男友黃頌祈結婚3年，育有1歲女兒Hosanna，於月中再誕下細女Eliana。賈曉晨（JJ）與樊少皇結婚4年，育有2歲女兒「小飯兜」，細女「小飯團」於月底出世。

10月，譚凱琪（Zoie）今年3月與丈夫莊日宇低調結婚，7月在網上報喜訊，至今個月宣布小公主出世。女子唱作組合Robynn & Kendy的成員Robynn（葉晴晴）去年初與拍拖多年的男友結婚，今年造人成功，10月24日宣布B女「小糯米」出世。安以軒與澳門富商丈夫陳榮煉於2017年結婚，育有兒子「66」，今年再平安誕下小公主「娃寶」，湊成「好」字。吳雲甫今年3月與瑜伽導師女友林瑋如結婚，月中榮升父母，吳雲甫在社交平台開心透露女兒Sinead已平安出世，跟他出世時一樣重3.3kg。

11月，吳若希與老公何兆鴻（Alex）婚後育有3歲女兒淼淼（Giselle），今年6月宣布再度懷孕，11月6日在社交平台報喜，宣布細仔Kylian平安出世。「IG女神」倪晨曦（Elva）跟吳嘉釗年初在夏威夷舉行婚禮，9月在港登記結婚，11月初誕下7.7磅兒子Virgil。陳明恩與老公鄭獻（Eddy）結婚3年，今年5月宣布造人成功，今個月在澳洲誕下混血兒子。

12月，王祖藍再做老竇，李亞男於2018年誕下大女王天韻（Gabby）後，今年底秘密誕下細女王海靜（Hayley），組成四口之家。余文樂太太王棠云早產，為老公誕下「小情人」余初心，與大仔余初見（Cody）湊成「好」字。楊祐寧5月宣布未婚妻Melinda懷孕，12月初在微博報喜，宣布女兒已出世，囡囡體重7.27磅，英文名叫Anah。

（即時娛樂）

2020年的娛樂圈有不少星二代出世。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
黃祥興今年1月底第三度當爸爸。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
葉翠翠與老公周曉東的「三王子」平安出世。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
楊思琦去年與圈外男友秘密結婚，今年2月誕下兒子Kody。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
古巨基本來打算在農曆新年初一報喜，但因疫情影響而延後。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
梁競徽今年再做爸爸，老婆Tina為他誕下兒子。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
陳偉成請堪輿學家楊天命為兒子改中文名為陳朗瑜。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
楊茜堯為老公羅子溢順利誕下女兒小珍珠。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
伍家謙的太太Betty誕下龍鳳胎。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
楊秀惠今年4月在馬來西亞低調誕下B女，令人意外。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
周勵淇5月平安產子，鄭秀文及蔡卓妍上門祝賀。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
陳小春與應采兒的細仔HoHo張開口很可愛。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
明道出道18年，宣布去年結婚，老婆今年為他誕下兒子。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
陳山聰去年11月跟Apple結婚，今年火速升呢做爸爸。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
陳凱琳今年再為老公鄭嘉穎誕下細仔鄭承亮（Yannick）。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
雨僑於8月8日早上8時為羅力威剖腹誕下重6磅女兒Harper。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
「璇美人」劉璇成功追女。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
賀軍翔又多一位前世情人。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
林峯與張馨月去年結婚，今年組成幸福三口之家。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
陳智燊再做老竇，太太宋熙年平安誕下細仔Jamie。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
李雨陽成功追女，湊成「好」字。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
陳嘉寶低調為老公黃頌祈誕下細女Eliana。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
賈曉晨平安添新成員，誕下細女「小飯團」。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
譚凱琪今年結婚並生小朋友，相當有計劃。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
Robynn（葉晴晴）的B女叫「小糯米」。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
安以軒平安誕下小公主「娃寶」，湊成一個「好」字。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
吳雲甫與瑜伽導師女友林瑋如今年內結婚兼生仔。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
吳若希今年6月宣布再度懷孕，11月在社交平台宣布細仔Kylian出世。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
「IG女神」倪晨曦結婚曾遇阻滯，生小朋友卻很順利。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
陳明恩於11月在澳洲誕下混血兒子。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
王祖藍生成外父相，李亞男再為他誕下女兒。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
余文樂太太王棠云早產誕下女兒余初心。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）
楊祐寧5月宣布未婚妻Melinda懷孕，12月初二人升呢做父母。（網上圖片／資料圖片／明報製圖）

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