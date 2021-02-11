由港姐到最佳女主角｜蔡思貝視后之路是如何煉成的？

現年29歲的蔡思貝，憑《踩過界II》「癲姐」一角，奪得《萬千星輝頒獎典禮2020》最佳女主角，踏上演藝生涯高峰。入行7年多的蔡思貝，由港姐亞軍攀升到視后寶座，她在2013年當選港姐亞軍後已火速獲公司力捧，一劇接一劇，至今她已拍了14部劇，包括《名門暗戰》、《衝線》、《潮流教主》、《鐵馬戰車》、《純熟意外》、《踩過界》、《大帥哥》和《踩過界II》等，成為無綫花旦之一。2015年，蔡思貝更踩入影圈，跟影帝張家輝和張繼聰等，拍攝電影《陀地驅魔人》。

蔡思貝首部擔正劇集是《衝線》，不過當年她的演技被指稚嫩兼生硬，加上講對白有懶音，被觀眾及網民批評，不過思貝仍被公司力捧，繼續接拍多部劇集，其中《踩過界》更是蔡思貝演藝轉捩點，劇中她要戴牙套扮哨牙妹，演「師爺」趙正妹，2017年她憑此劇奪得「最受歡迎電視女角色」，3年後，思貝接拍《踩過界II》，終於攀上高峰首膺視后殊榮。她是繼蔡少芬、張可頤、佘詩曼和胡杏兒後，以港姐身分奪視后的無綫女藝員，亦是首位「90後」及奪獎時第二年輕的視后，僅次當年以25歲之齡便奪視后的蔡少芬。

蔡思貝在圈中亦經歷不少爭議和是非，當中她曾捲入學歷風波，原本2013年在德國完成大學一年級的她，當年返港參選港姐，但於同年10月透過國力書院報讀菲律賓比立勤國立大學（BSU）工商管理學士課程，於12月取得證書，兩個月內極速完成大學學士學位。時任無綫企業傳訊部副總監曾醒明表示，核對過蔡思貝當年所報港姐資料完全相符，她亦已履行港姐責任，不會有任何改變。

蔡思貝的感情生活亦多姿多采，她承認曾跟麥秋成拍拖，雖然已分手，但仍是好朋友，間中亦有聯絡。而思貝入行至今緋聞不絕，幾乎和她合作過的男藝員，都和她爆緋聞，包括羅仲謙、洪永城、余德丞、胡鴻鈞和王浩信等，堪稱緋聞花旦。在2017年，洪永城跟唐詩詠公布「分」訊，當時傳聞滿天飛，有指洪永城三次「偷食」蔡思貝，令詩詠忍痛分手，洪永城和蔡思貝堅決否認傳聞，蔡思貝表示跟洪永城是同事及朋友關係。

另一單則是思貝和王浩信的緋聞，兩人因合作《踩過界》而爆緋聞，有傳當年台前幕後相約打邊爐，王浩信被爆跟思貝匿埋VIP房兼反鎖房門，男方又被影到駕車到女方北角香閨短敘，兩人堅決否認戀情。

（即時娛樂）