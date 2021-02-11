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由歌手到最佳男主角｜王浩信唱而優則演 憑《踩過界》兩奪視帝

文章日期：2021年01月13日

王浩信憑《踩過界II》奪得《萬千星輝頒獎典禮2020》最佳男主角，亦是他繼2017年後，再次登上視帝寶座。歌手出身的王浩信於2005年出道，當年因一次唱卡拉OK，被經理人發掘，經試音後成為歌手，2006年推出首張個人專輯，不過歌唱事業發展平平。唱而優則演的浩信及後加入無綫，主力向電視劇方面發展，2010年他在台慶劇《刑警》中演得出色，人氣急升；2013年，浩信在《萬千星輝頒獎典禮2013》，獲得「飛躍進步男藝員」。

浩信在劇集《名媛望族》和《法外風雲》，分別被劉松仁和謝雪心連環掌摑多巴，當中他被心姐連摑33巴，堪稱經典之一，浩信因而被網民封為「掌摑界KOL」。

到2015年，王浩信終於首度擔正男一，在劇集《樓奴》做男主角，因劇中搞笑演出再令他人氣急升，更首獲提名「最佳男主角」；至2016年，浩信和朱千雪合演《EU超時任務》，劇中他演「渠頭」獲讚賞，兩人更在當年台慶頒獎禮榮獲「最受歡迎劇集搭檔」獎。

浩信在2017年於演技作出突破，首次挑戰演失明人士角色，演盲人大律師文申俠，當年他憑該劇首膺台慶頒獎禮視帝，將演藝生涯推上高峰；直到去年，浩信有份參演的《反黑路人甲》和《踩過界II》先後播出，兩劇也有不錯口碑，浩信在今屆台慶頒獎禮，再憑文申俠一角，相隔3年再膺視帝，亦是他第2次獲視帝寶座。

浩信除了是「掌摑界KOL」外，他亦被網民封為「除衫王」，事關他在不少劇集都有露肉騷肌場面，包括《樓奴》、《EU超時任務》、《不懂撒嬌的女人》、《踩過界》、《兄弟》、《反黑路人甲》及《踩過界II》等。

王浩信的感情生活亦備受關注，2011年11月他跟陳自瑤結婚，翌年4月陳自瑤誕下女兒，不過婚後的浩信不時傳出緋聞，包括陳法拉、黃心穎、謝芷蕙、陳偉琪、江嘉敏和蔡思貝等。他和陳自瑤的「分」訊亦傳得熱烘烘，夫妻關係撲朔迷離；日前浩信在頒獎禮上罕有公開多謝太太，惟當時陳自瑤木無表情，雖然事後她主動送抱賀浩信攞獎，但外界仍猜測兩人婚姻狀况。

（即時娛樂）

王浩信做歌手時發展平平，轉戰電視圈後愈戰愈勇，更兩奪視帝寶座。（資料圖片）
王浩信歌手出身，曾出過唱片，可惜歌唱事業發展一般。（資料圖片）
王浩信和胡定欣曾合作拍劇。（資料圖片）
王浩信被網民封為「掌摑界KOL」，他曾被謝雪心連摑33巴。（資料圖片）
王浩信不時在劇集騷肌，被封為「除衫王」。（資料圖片）
王浩信身材高大，而且勤做運動，故身形弗爆。（資料圖片）
王浩信不時在社交網分享騷肌照。（微博圖片）
王浩信在劇集《法外風雲》要拍攝強姦馬賽戲分，當時曾成熱話。（資料圖片）
王浩信曾和岑麗香奪飛躍進步男、女藝員。（資料圖片）
王浩信和朱千雪曾憑《EU超時任務》奪獎。（資料圖片）
王浩信於2015年升呢做男一，在劇集《樓奴》擔正男主角。（資料圖片）
王浩信和岑麗香有不少對手戲。（資料圖片）
王浩信和李施嬅也合作過。（資料圖片）
王浩信在《不懂撒嬌的女人》演Saving，其暖男形象深入民心。（資料圖片）
王浩信在《踩過界》作出突破，首度演失明人士角色。（資料圖片）
王浩信、張振朗、蔡思貝和李佳芯合演的《踩過界》，獲得不錯口碑。（資料圖片）
王浩信於2017年首奪視帝。（資料圖片）
王浩信及後再接拍《踩過界II》，繼續挑戰演技。（資料圖片）
王浩信相隔3年再登上視帝寶座。（資料圖片）
當王浩信獲視帝兼在台上公開多謝太太時，台下的陳自瑤被拍到木無表情。（資料圖片）
陳自瑤及後主動送抱賀浩信膺視帝。（資料圖片）
王浩信和陳自瑤於2011年結婚。（資料圖片）
今年正好是夫妻二人結婚10周年。（資料圖片）
浩信和陳自瑤婚後育有一女。（資料圖片）
王浩信和陳自瑤婚後不時出席公開活動放閃。（資料圖片）
近年他們已極少公開結伴出席活動。（資料圖片）

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