由歌手到最佳男主角｜王浩信唱而優則演 憑《踩過界》兩奪視帝

王浩信憑《踩過界II》奪得《萬千星輝頒獎典禮2020》最佳男主角，亦是他繼2017年後，再次登上視帝寶座。歌手出身的王浩信於2005年出道，當年因一次唱卡拉OK，被經理人發掘，經試音後成為歌手，2006年推出首張個人專輯，不過歌唱事業發展平平。唱而優則演的浩信及後加入無綫，主力向電視劇方面發展，2010年他在台慶劇《刑警》中演得出色，人氣急升；2013年，浩信在《萬千星輝頒獎典禮2013》，獲得「飛躍進步男藝員」。

浩信在劇集《名媛望族》和《法外風雲》，分別被劉松仁和謝雪心連環掌摑多巴，當中他被心姐連摑33巴，堪稱經典之一，浩信因而被網民封為「掌摑界KOL」。

到2015年，王浩信終於首度擔正男一，在劇集《樓奴》做男主角，因劇中搞笑演出再令他人氣急升，更首獲提名「最佳男主角」；至2016年，浩信和朱千雪合演《EU超時任務》，劇中他演「渠頭」獲讚賞，兩人更在當年台慶頒獎禮榮獲「最受歡迎劇集搭檔」獎。

浩信在2017年於演技作出突破，首次挑戰演失明人士角色，演盲人大律師文申俠，當年他憑該劇首膺台慶頒獎禮視帝，將演藝生涯推上高峰；直到去年，浩信有份參演的《反黑路人甲》和《踩過界II》先後播出，兩劇也有不錯口碑，浩信在今屆台慶頒獎禮，再憑文申俠一角，相隔3年再膺視帝，亦是他第2次獲視帝寶座。

浩信除了是「掌摑界KOL」外，他亦被網民封為「除衫王」，事關他在不少劇集都有露肉騷肌場面，包括《樓奴》、《EU超時任務》、《不懂撒嬌的女人》、《踩過界》、《兄弟》、《反黑路人甲》及《踩過界II》等。

王浩信的感情生活亦備受關注，2011年11月他跟陳自瑤結婚，翌年4月陳自瑤誕下女兒，不過婚後的浩信不時傳出緋聞，包括陳法拉、黃心穎、謝芷蕙、陳偉琪、江嘉敏和蔡思貝等。他和陳自瑤的「分」訊亦傳得熱烘烘，夫妻關係撲朔迷離；日前浩信在頒獎禮上罕有公開多謝太太，惟當時陳自瑤木無表情，雖然事後她主動送抱賀浩信攞獎，但外界仍猜測兩人婚姻狀况。

（即時娛樂）