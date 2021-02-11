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圖輯｜廖啟智熱愛演戲敬業樂業 與太太陳敏兒相愛42年

文章日期：2021年03月31日

資深演員廖啟智日前病逝，終年67歲，娛樂圈痛失一塊瑰寶。智叔是1979年第8屆無綫藝員訓練班學員，畢業後投身演藝工作，入行超過40年，其專業的工作態度，台前幕後也對他讚不絕口，一班圈中好友及曾跟他合作的演員，對智叔的離世也感難過。

智叔藝訓班畢業後，效力無綫參演劇集超過60部，其中在《上海灘》飾演陳祥貴一角，雖然其劇中對手是周潤發及呂良偉，但他的演出依然很搶鏡。智叔戲路甚廣，任何角色都能駕馭，包括《射鵰英雄傳之九陰真經》演周伯通、《包青天》演公孫策等，2009年他更在古裝喜劇《大冬瓜》首度擔任男主角。除了拍劇，智叔曾主持《城市追擊》，亦演出過不少綜藝節目，《歡樂今宵》年代更展現扮嘢本色，可謂多才多藝。智叔也曾效力香港電視及ViuTV，前者拍過《警界線》和《選戰》，後者則曾參演《已讀不回》、《詭探前傳》和《教束》。

轉戰影壇後，智叔曾演出《籠民》、《無間道II》、《C+偵探》、《証人》、《消失的子彈》、《十年》、《愛存在》、《點五步》、《無雙》及《死因無可疑》等無數作品，更8度提名香港電影金像獎「最佳男配角」，先後在1993年憑《籠民》及2009年以《証人》兩次獲獎。之後，智叔憑《愛存在》在馬來西亞金蝶獎奪「最佳男演員」，首嘗影帝滋味。智叔就算踏台板演出舞台劇，依然顯露光芒，2011年以《秒速18米》獲香港舞台劇獎「最佳男配角（悲劇/正劇）」。

智叔不但是一位敬業樂業的演員，他亦是一位好丈夫、好爸爸，跟太太陳敏兒相愛42年。智叔與陳敏兒是同屆藝訓班同學，因而種下愛苗，雖然兩人的事業有距離卻無礙感情，1987年結婚，先後誕下3名兒子。而陳敏兒於大仔廖文哲出世後，便決定淡出幕前，專心相夫教子。及後，孻仔廖文諾於2003年患上血癌，抗癌3年，於2006年病逝；當年智叔與陳敏兒舉行「諾諾回家了」安息禮，在台上講述諾諾的苦與樂，他們走出喪子陰霾，帶笑迎接未來。夫妻二人結婚20周年時，他們在教堂再次舉行簡單的婚禮，智叔讚太太是「我的最佳女主角」，一句說話已能表達深深的愛意。

（即時娛樂）

廖啟智既是好戲之人，他亦是一位好丈夫。（資料圖片/明報製圖）
智叔效力TVB期間，在《真命天子》跟劉德華合作（左圖），於經典劇《上海灘》則戲鬥周潤發。（資料圖片/無綫電視網上視頻截圖/明報製圖）
智叔戲路廣，拍古裝或清裝也可以。（資料圖片/明報製圖）
智叔的時裝造型同樣百變。（資料圖片/明報製圖）
智叔加入TVB後，有不少演出機會。（資料圖片/明報製圖）
智叔在古裝喜劇《大冬瓜》首度擔任男主角。（資料圖片/明報製圖）
智叔跟狄龍、黃日華演出《包青天》，他飾演公孫策一角。（資料圖片/明報製圖）
《律政強人》是智叔告別TVB之作。（資料圖片/明報製圖）
智叔曾擔任《城市追擊》主持。（資料圖片/明報製圖）
原來智叔也是扮嘢能手。（無綫電視網上視頻截圖/明報製圖）
智叔曾效力香港電視，參與《選戰》演出。（資料圖片）
智叔跟鄭少秋於ViuTV劇集《詭探前傳》鬥好戲。（資料圖片）
智叔先後憑《籠民》及《証人》兩次獲得香港電影金像獎「最佳男配角」。（資料圖片/明報製圖）
智叔在電影《點五步》（左圖）及《十年》有令人難忘的金句。（資料圖片/明報製圖）
電影作品無數的智叔，曾跟郭富城、張家輝、謝霆鋒及劉偉強合作。（資料圖片/明報製圖）
廖啟智在電影《消失的子彈》 演大反派好搶鏡。（資料圖片）
廖啟智在電影《阿嫂》跟方中信、黃秋生、劉燁、元華、劉心悠、任達華、林嘉欣、曾志偉、羅仲謙、謝君豪等鬥好戲。（資料圖片）
智叔曾以《秒速18米》獲香港舞台劇獎「最佳男配角（悲劇/正劇）」。（資料圖片/網上視頻截圖/明報製圖）
智叔踏台板，曾參與《煙雨紅船》、《馬路天使》及《亞伯拉罕的眼淚》演出。（資料圖片/明報製圖）
智叔與太太陳敏兒是同屆藝訓班同學，夫妻二人相知相愛42載。（資料圖片/明報製圖）
智叔與陳敏兒在事業上雖曾出現距離，卻無礙兩人感情。（資料圖片/明報製圖）
智叔與陳敏兒婚後育有3名兒子。（資料圖片/明報製圖）
孻仔廖文諾患上血癌，於2006年病逝，當年智叔與陳敏兒為諾諾舉行安息禮，在台上講述諾諾的苦與樂，他們走出喪子陰霾，帶笑迎接未來。（資料圖片）
發哥與智叔很老友，除在劇集及電影多次合作，兩人更會相約行山。（資料圖片/明報製圖）

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