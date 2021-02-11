圖輯｜不一樣的ViuTV音樂頒獎禮 姜濤：香港樂壇加油

ViuTV的《Chill Club推介榜年度推介20/21》昨晚（18日）圓滿結束，各大獎項塵埃落定。今次頒獎禮亦是疫情下，首個接待歌迷粉絲入場的音樂頒獎禮。

頒獎禮共設11個獎，當中包括5項個人獎，除了幕後獎外，多個獎項均由全港市民，以一人一票方式從入圍名單中投票選出，並在現場即時公開得獎者票數，增加透明度。唱作男歌手林家謙狂掃6獎，成為頒獎禮大贏家；MIRROR及隊中成員姜濤、柳應廷、江𤒹生和陳卓賢亦有獎攞，成績理想。

ViuTV首個音樂頒獎禮惹熱話，除了各大獎項花落誰家惹網民討論外，部分沒有獲獎歌手也盛裝出席，兼有份參與不同項目演出，在頒獎及表演之間取得平衡，包括開場時20首候選歌曲medley；李幸倪、泳兒、林二汶和鄭欣宜，以「一首歌多方向」演繹謝霆鋒的《活着Viva》，各自發揮唱功；吳林峰、葉巧琳、黃妍、姜濤、洪嘉豪、陳凱詠和柳應廷等演出「樂壇未死」環節惹共鳴；C AllStar、MIRROR、Dear Jane和艾粒crossover演出，全場起身唱和，氣氛high爆。各表演環節被網民在社交網洗版，有網民大讚頒獎禮好看，不少表演環節也花心思兼有創意和誠意，令觀眾看得投入，同時有網民溫馨提示ViuTV，音響方面有待改善，才能令演出歌手有更佳表現。

至於得獎歌手的心聲，同樣引起網民和歌迷熱議。許廷鏗獲歌曲獎時說︰「很享受這個平台，最基本是非常尊重音樂本身！過去兩年，相信大家感到很多無力感，雖然未知明天會變成如何，繼續堅持是可以好的。」

柳應廷領獎時表示會和一班MIRROR兄弟繼續努力，他說︰「我們會繼續加油！香港加油！」

姜濤亦虛心討教：「我知道這首歌（《愛情簽證申請》）仍有做得不好的地方，得獎是因為惜我們的粉絲投票。作為歌手，我仍有很多不足的地方，希望大家繼續留意、支持和督促我們。音樂無分貴賤、國籍、對錯，香港樂壇加油！」

（即時娛樂）