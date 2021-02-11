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圖輯｜不一樣的ViuTV音樂頒獎禮 姜濤：香港樂壇加油

文章日期：2021年04月19日

ViuTV的《Chill Club推介榜年度推介20/21》昨晚（18日）圓滿結束，各大獎項塵埃落定。今次頒獎禮亦是疫情下，首個接待歌迷粉絲入場的音樂頒獎禮。

頒獎禮共設11個獎，當中包括5項個人獎，除了幕後獎外，多個獎項均由全港市民，以一人一票方式從入圍名單中投票選出，並在現場即時公開得獎者票數，增加透明度。唱作男歌手林家謙狂掃6獎，成為頒獎禮大贏家；MIRROR及隊中成員姜濤、柳應廷、江𤒹生和陳卓賢亦有獎攞，成績理想。

ViuTV首個音樂頒獎禮惹熱話，除了各大獎項花落誰家惹網民討論外，部分沒有獲獎歌手也盛裝出席，兼有份參與不同項目演出，在頒獎及表演之間取得平衡，包括開場時20首候選歌曲medley；李幸倪、泳兒、林二汶和鄭欣宜，以「一首歌多方向」演繹謝霆鋒的《活着Viva》，各自發揮唱功；吳林峰、葉巧琳、黃妍、姜濤、洪嘉豪、陳凱詠和柳應廷等演出「樂壇未死」環節惹共鳴；C AllStar、MIRROR、Dear Jane和艾粒crossover演出，全場起身唱和，氣氛high爆。各表演環節被網民在社交網洗版，有網民大讚頒獎禮好看，不少表演環節也花心思兼有創意和誠意，令觀眾看得投入，同時有網民溫馨提示ViuTV，音響方面有待改善，才能令演出歌手有更佳表現。

至於得獎歌手的心聲，同樣引起網民和歌迷熱議。許廷鏗獲歌曲獎時說︰「很享受這個平台，最基本是非常尊重音樂本身！過去兩年，相信大家感到很多無力感，雖然未知明天會變成如何，繼續堅持是可以好的。」

柳應廷領獎時表示會和一班MIRROR兄弟繼續努力，他說︰「我們會繼續加油！香港加油！」

姜濤亦虛心討教：「我知道這首歌（《愛情簽證申請》）仍有做得不好的地方，得獎是因為惜我們的粉絲投票。作為歌手，我仍有很多不足的地方，希望大家繼續留意、支持和督促我們。音樂無分貴賤、國籍、對錯，香港樂壇加油！」

（即時娛樂）

ViuTV的《Chill Club推介榜年度推介20/21》昨晚（18日）圓滿結束，恭喜各得獎歌手。（鍾偉茵攝）
MIRROR和隊中成員在頒獎禮成績亮麗。（鍾偉茵攝）
ERROR三缺一，成員保錡沒有出席。（鍾偉茵攝）
柳應廷（左起）、林二汶和Gin Lee在開場時唱出他們的候選歌曲。（鍾偉茵攝）
MIRROR出場時，現場氣氛最熱烈。（鍾偉茵攝）
MIRROR 12位成員落力表演。（鍾偉茵攝）
許廷鏗（左）憑《無力感》奪歌曲獎。（鍾偉茵攝）
李幸倪（左起）、鄭欣宜、林二汶和泳兒以不同演繹方法，唱出謝霆鋒的金曲。（鍾偉茵攝）
MIRROR憑《IGNITED》奪歌曲獎。（鍾偉茵攝）
泳兒（左）奪歌曲獎時喜極而泣。（鍾偉茵攝）
眾生力軍唱出《樂壇已死》，歌詞惹共鳴。（鍾偉茵攝）
4位實力派男歌手小肥（左起）、陳柏宇、許廷鏗和馮允謙獻Sing鬥唱功。（鍾偉茵攝）
眾樂壇新人要加把勁！（鍾偉茵攝）
Serrini（左）和林奕匡的crossover令人驚喜！（鍾偉茵攝）
柳應廷獲獎後叫香港加油！（鍾偉茵攝）
林家謙（左）在頒獎禮大豐收。（鍾偉茵攝）
艾粒跟MIRROR、Dear Jane和C AllStar合力表演，全場high爆！（鍾偉茵攝）
姜濤出場時，現場歡呼聲此起彼落。（鍾偉茵攝）
MIRROR奪年度組合金獎。（鍾偉茵攝）
Dear Jane演出Rock版《IGNITED》。（鍾偉茵攝）
姜濤奪年度男歌手銀獎時表示：「香港樂壇加油！」（鍾偉茵攝）
陳卓賢奪銅獎時一臉驚愕。（鍾偉茵攝）
Serrini膺女歌手銀獎時亦難以置信。（鍾偉茵攝）
林二汶大熱奪年度女歌手金獎。（鍾偉茵攝）
林家謙獲得年度男歌手金獎。（鍾偉茵攝）
林家謙獲獎後的表情，惹網民熱話。（鍾偉茵攝）
林家謙憑《一人之境》奪年度之歌。（鍾偉茵攝）
ViuTV在疫情下舉行首個招待觀眾入場的音樂頒獎禮。（鍾偉茵攝）
大會司儀駱振偉（左）昨晚勞苦功高，由頭帶到尾。（鍾偉茵攝）

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