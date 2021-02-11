母親節圖輯｜媽媽大晒！群星送給母親的說話…

今天（9日）母親節，祝天下所有媽媽母親節快樂！疫情稍為放緩，不少市民外出用膳慶祝母親節，圈中藝人亦花心思慶祝節日，他們在網上洗版賀母親節，貼出和媽媽合照；已升呢為人母的星級媽咪，則貼了和仔女慶祝的相片和短片，整個社交網都洋溢母愛，群星又有什麼說話及行動來歌頌母愛呢？

容祖兒送花給容媽媽，同時也送給她的經理人霍汶希（Mani），Mani還惜惜祖兒，祖兒則留言：「祝所有母親快快樂樂。」

羅力威貼了老婆雨僑和囡囡同睡的合照，畫面溫馨，羅力威搞笑留言：「屬於老婆嘅第一個母親節，等我因間（一陣間）帶你去食我最鍾意嘅魚蛋粉同你慶祝，返屋企湊B，夜晚再同你煲劇，母親節快樂。」

黃依汶貼了和囝囝慶祝合照，並寫道：「祝大家母親節快樂啊！要謝謝呢兩父子時常令我成為一個舒舒服服嘅媽媽。」

林芊妤（Coffee）則貼了和老公及囝囝「伯伯」一家三口搞笑合照，Coffee被老公噬面，她寫道：「母親節快樂！！！其實母親節是真的很需要被慶祝，因為做媽後更明白這份工作，這根本是在挑戰人體極限，以前的沒可能到現在的沒難度，母愛實在太可怕，然後…其實只想好好拍張全家福，但發現沒有一張眼神是一致的，胡鬧的照片卻有一大堆，好吧…我們開心就好了！」

方力申貼了載住媽咪遊電單車河的合照：「從前媽媽帶我周圍去，依家輪到我做仔嘅帶住媽媽喇！雖然我今日要比賽又要開工，同唔到屋企人慶祝母親節！不過咁，我今晚會試吓喺『開心大綜藝』嘅直播時候向阿媽表白！」

身在內地兼仍在隔離的陳貝兒，貼了和陳媽媽視像截圖，陳貝兒表示：「隔離不隔愛，媽媽一直在。掛住你煲嘅湯、掛住你煮嘅餸、掛住你。I love you mom！多謝你為我做嘅一切！我會俾心機工作。」

胡定欣則貼了和媽媽的珍貴舊照，定欣說：「媽咪20歲，我剛岀世！謝謝您將青春奉獻給我和細佬，照顧屋企和DADDY！媽咪，祝您母親節快樂！身體健康，弄孫為樂！#你的第40個母親節 #你生咗隻貓仔😂 #靚女個髮恤得幾靚喎 #點解唔幫我梳頭 #掛住梳自己個頭 #珍藏照片」。

（即時娛樂）