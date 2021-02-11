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可愛攝石人︱ViuTV東奧開幕禮 MIRROR ERROR鬥搶鏡

文章日期：2021年07月25日

東京奧運開幕禮(7月23日），TVB、ViuTV、香港開電視作直播，開幕禮前安排特備節目為觀眾熱身。ViuTV的《奧運有得揀》有由屯門玩到返公司錄影廠的MIRROR與ERROR，他們的參與令節目更多Fun，亦是5位主持強尼、陳安立、馬啓仁(Keyman) 、陳嘉倩與沈殷怡的大挑戰。「鏡仔」與「錯仔」似奉命「搞事」，眾人在鏡頭前鬥做「超級攝石人」，由於座位分兩排，ERROR 4子被安排跟主持坐前排，MIRROR在後排便可以搞搞震。

每次對準主持介紹節目時，MIRROR便在後排出擊搶鏡，古靈精怪表情，令人忍不住笑，幸好5位主持夠定力未受影響。姜濤、Edan與Anson Lo在後排正中間，每次強尼與Keyman說話時，3人在後排大鬥法，姜濤與AL鬥扮花好可愛，Edan則田田上身以誇張表情取勝。 Frankie不負「無死角美男」之名，見他在鏡頭前左穿右插，真係任何角度都好靚仔！Anson Kong則狂以電眼放電，想電死人咩！Stanley也努力搞笑但他發言時被Edan在旁整蠱，捲起他的衫袖曬麒麟臂最好笑。Ian托腮靜態搶鏡，Jer最叻「V」字傻笑，Jeremy、Lokman 與Alton也爭取機會展示靚仔樣，Tiger是最正經的一個。

ERROR的保錡坐近沈殷怡，拍攝她的近鏡時他便挨近而平分畫面，阿Dee專攻陳嘉倩但表現有點怕醜，肥仔與193隨後也發力，193連畫面的角落也不放過，而肥仔更成功令嘉倩BB忍唔住笑。

ViuTV《奧運有得揀》有MIRROR與ERROR參與，畫面每個角落也充斥著攝石人，好多Fun！（視頻截圖）
節目開場時眾人排排坐好守規矩。（視頻截圖）
強尼背後有兩個百厭仔，掀起一場超級攝石人之戰。（視頻截圖）
Anson Lo與姜濤鬥扮美麗的花花。（視頻截圖）
姜濤嘟嘴送吻搶攻。（視頻截圖）
可愛教主的微笑。（視頻截圖）
Edan又田田上身玩誇張。（視頻截圖）
Ian以不變應萬變。（視頻截圖）
嘟嘴的教主可愛嗎？（視頻截圖）
姜濤又想點呢？（視頻截圖）
3個搶鏡的笑容由保錡、皮皮與Alton充分表現。（視頻截圖）
皮皮，知你靚仔喇！（視頻截圖）
Ian掩嘴偷笑。（視頻截圖）
強尼未受騷擾。（視頻截圖）
姜濤又在左上角出現！（視頻截圖）
Stanley鬥雞眼與Edan被打臉。（視頻截圖）
Stanley發言時被Edan捲起他的衫袖一臉無奈。（視頻截圖）
AK狂放電，Jer走可愛風格。（視頻截圖）
Jer也扮Cool跟Ak一較高下。（視頻截圖）
Jeremy跟Lokman靜態搶鏡。（視頻截圖）
Alton跟Jeremy的微笑戰術。（視頻截圖）
姜濤專攻keyman的左上角。（視頻截圖）
可愛教主加百厭姜B。（視頻截圖）
「無死角美男」Frankie。（視頻截圖）
阿Dee在嘉倩BB身邊表現含蓄。（視頻截圖）
肥仔終於可以走位做攝石人。（視頻截圖）
在角落的193與保錡。（視頻截圖）
Tiger最乖仔！（視頻截圖）
4個鏡仔各有絕招。（視頻截圖）
保錡跟沈殷怡平分畫面。（視頻截圖）
肥仔出招靠近陳嘉倩。（視頻截圖）
嘉倩BB失守忍唔住笑。（視頻截圖）

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