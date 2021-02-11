可愛攝石人︱ViuTV東奧開幕禮 MIRROR ERROR鬥搶鏡

東京奧運開幕禮(7月23日），TVB、ViuTV、香港開電視作直播，開幕禮前安排特備節目為觀眾熱身。ViuTV的《奧運有得揀》有由屯門玩到返公司錄影廠的MIRROR與ERROR，他們的參與令節目更多Fun，亦是5位主持強尼、陳安立、馬啓仁(Keyman) 、陳嘉倩與沈殷怡的大挑戰。「鏡仔」與「錯仔」似奉命「搞事」，眾人在鏡頭前鬥做「超級攝石人」，由於座位分兩排，ERROR 4子被安排跟主持坐前排，MIRROR在後排便可以搞搞震。

每次對準主持介紹節目時，MIRROR便在後排出擊搶鏡，古靈精怪表情，令人忍不住笑，幸好5位主持夠定力未受影響。姜濤、Edan與Anson Lo在後排正中間，每次強尼與Keyman說話時，3人在後排大鬥法，姜濤與AL鬥扮花好可愛，Edan則田田上身以誇張表情取勝。 Frankie不負「無死角美男」之名，見他在鏡頭前左穿右插，真係任何角度都好靚仔！Anson Kong則狂以電眼放電，想電死人咩！Stanley也努力搞笑但他發言時被Edan在旁整蠱，捲起他的衫袖曬麒麟臂最好笑。Ian托腮靜態搶鏡，Jer最叻「V」字傻笑，Jeremy、Lokman 與Alton也爭取機會展示靚仔樣，Tiger是最正經的一個。

ERROR的保錡坐近沈殷怡，拍攝她的近鏡時他便挨近而平分畫面，阿Dee專攻陳嘉倩但表現有點怕醜，肥仔與193隨後也發力，193連畫面的角落也不放過，而肥仔更成功令嘉倩BB忍唔住笑。