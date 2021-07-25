2021娛圈大事回顧｜MIRROR爆紅 王力宏離婚風波夠轟動

香港娛樂圈經歷去年疫情重創而停擺後，今年總算慢慢復蘇，2021年的娛樂圈再度熱鬧起來！

人氣男團MIRROR由年頭紅到年尾、曾志偉由藝人轉做無綫高層、《聲夢傳奇》炎明熹和姚焯菲彈出、無綫和ViuTV爆電視大戰、王力宏和李靚蕾爆出離婚事件轟動全城、吳亦凡和李雲迪亦捲入桃色風波、楊明官司纏繞多時被判監准保釋上訴、陶大宇唱魔音版《倒轉地球》而人氣急升等。

今年娛樂圈仍是喜樂交織的一年，有不少藝人結婚生B，但同時亦有不少藝人離世令人傷感，現在就回顧2021娛樂圈重要新聞。

（即時娛樂）