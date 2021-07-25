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2021娛圈大事回顧｜MIRROR爆紅 王力宏離婚風波夠轟動

文章日期：2021年12月27日

香港娛樂圈經歷去年疫情重創而停擺後，今年總算慢慢復蘇，2021年的娛樂圈再度熱鬧起來！

人氣男團MIRROR由年頭紅到年尾、曾志偉由藝人轉做無綫高層、《聲夢傳奇》炎明熹和姚焯菲彈出、無綫和ViuTV爆電視大戰、王力宏和李靚蕾爆出離婚事件轟動全城、吳亦凡和李雲迪亦捲入桃色風波、楊明官司纏繞多時被判監准保釋上訴、陶大宇唱魔音版《倒轉地球》而人氣急升等。

今年娛樂圈仍是喜樂交織的一年，有不少藝人結婚生B，但同時亦有不少藝人離世令人傷感，現在就回顧2021娛樂圈重要新聞。

（即時娛樂）

MIRROR年頭紅到年底；曾志偉升任無綫高層掀電視大戰；王力宏離婚風波轟動全城；炎明熹乘勢彈起。（資料圖片）
2021年可說是「鏡子年」，人氣男團由年頭紅到年尾，MIRROR在年初奪叱咤十大歌曲及組合獎掀序幕，在5月假九展舉行演唱會掀撲飛熱潮，一票難求；眾「鏡粉」還帶領應援文化，他們花心思為MIRROR應援，尤以生日應援最誇張，車身應援、燈箱應援，甚至郵輪應援都有，更衍生不少應援物，包羅萬有；今年亦是MIRROR出道3周年，11月初在九展舉行盛大的活動；鏡粉「前夫」在facebook成立的「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」應運而生，成員最高峰期超過30萬，足見MIRROR的威力。（資料圖片）
爆紅的MIRROR今年廣告不絕，當中連鎖快餐店更掀起搶籃神卡及鏡仔卡熱潮。（資料圖片）
鏡粉「前夫」在facebook成立的「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」。（資料圖片）
「鏡粉」的應援潮相當誇張，有「神徒」曾自費6位數出廣告撐偶像。（資料圖片）
姜濤獲《Variety》評選為「2021年國際突破之星」（International Breakout Stars），十分叻仔！（資料圖片）
Anson Lo於MAMA頒獎禮獲頒最佳亞洲新人獎，十分威水。（資料圖片）
陳卓賢、江𤒹生和盧瀚霆今年拍攝內褲廣告，3子的爆肌身形令粉絲尖叫。（資料圖片）
《調教你MIRROR》令觀眾看到MIRROR的另一面，節目中12子真情流露爆喊。（資料圖片）
工作忙爆的姜濤，出席品牌活動曾不支暈倒，嚇壞粉絲。（資料圖片）
有指柳應廷和拍拖5年的女友感情亮起紅燈，2人正處於冷靜期。（資料圖片）
MIRROR今年5月在九展舉行演唱會，一票難求；今年他們亦推出幾首團歌，為樂壇頒獎禮壯聲威！（資料圖片）
由呂爵安和盧瀚霆合演的港版《大叔的愛》亦一度掀起追劇熱潮。（資料圖片）
曾志偉（左）和王祖藍今年2月回巢無綫出任高層。（資料圖片）
曾志偉由副總經理晉升到總經理。（資料圖片）
余詠珊（左一）和杜之克（左二）已離開無綫。（資料圖片）
無綫炮製《聲夢傳奇》力撼ViuTV。（資料圖片）
炎明熹奪《聲夢傳奇》3料冠軍後，工作不斷。（資料圖片）
炎明熹和姚焯菲（右）有份演出青春劇《青春本我》。（資料圖片）
ViuTV今年繼續舉辦《全民造星IV》，並宣布組女團。（資料圖片）
沈貞巧（左起）、邱彥筒和許軼成為《全民造星IV》三甲人選。（資料圖片）
ViuTV綜藝節目《幫緊你應援團》掀熱話。（資料圖片）
《ERROR自肥企画》獲網民熱捧，掀起不少話題，連Mike導（下圖）也備受矚目。（資料圖片）
王力宏和李靚蕾今個月爆出離婚風波，轟動全城。（資料圖片）
李靚蕾日前在社交網撰長文控訴王力宏的種種不是。（Ig圖片）
王力宏最後宣布暫時退出娛樂圈。（資料圖片）
王力宏的好友徐若瑄亦捲入風波之中，事後徐若瑄合共發了3篇聲明澄清傳聞。（資料圖片）
內地男星吳亦凡於今年7月捲入桃色醜聞，他涉嫌強姦罪，今年8月北京市朝陽區人民檢察院經審查後，正式逮捕他。吳亦凡被指是劣迹藝人，遭內地全面封殺，他過去8年拍攝的影視作品，在各個影視平台陸續下架。中國網絡視聽節目服務協會曾向內地傳媒表示，堅決支持會員單位採取的聯合行動，下架「吳某凡」參演的影視綜藝節目。協會重申，絕不為違法失德人員提供出鏡發聲的機會和平台，絕不讓這些人員和作品在網絡視聽行業有立足之地。（資料圖片）
被指疑是吳亦凡的男子，內地網民認為身形、姿態、肩膊均與吳亦凡非常相似。（資料圖片）
內地著名鋼琴家李雲迪在10月21日涉嫌嫖妓在北京被捕，朝陽公安分局依法行政拘留，消息震驚全國。有品牌終止跟李雲迪合作，又有不同單位跟他撇清關係。有「鋼琴王子」之稱的李雲迪，被內地官媒在官方微博發文狠批「自作孽」︰「顏值不是違法的擋箭牌，才藝也不是胡來的護身符。『鋼琴王子』李雲迪嫖娼被抓，再次給某些視國法為無物的明星大腕敲響警鐘：遵紀守法是做人的底線。誰敢於突破底線，挑戰國法和公德，就是自作孽不可活！」 （資料圖片）
耶魯大學音樂學院上月初發聲明，否認李雲迪獲邀做教授。（資料圖片）
「師奶殺手」陶大宇早前因為在內地翻唱劉德華的《倒轉地球》成為網上紅人，此曲是陶大宇在內地商演與登台的飲歌，「魔音式」唱腔還有獨特的「水撥式」台風勁洗腦。連ERROR成員吳保錡亦模仿大宇唱歌，相當搞笑；有網民更在facebook開設「我老婆鍾意咗陶大宇導致婚姻關係破裂關注組」，有近7000人加入。 （資料圖片）
ERROR的保錡也惡搞大宇，相當搞笑。（資料圖片）
原名林明樂的楊明，他的官司由2020年審到2021年依然未完結。楊明去年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，被控「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」兩項控罪罪成，11月初判刑，楊明被判監18日、停牌兩年、自費接受駕駛改進課程及罰款3000元，代表律師即時為楊明提出上訴及保釋獲批；楊明以3萬元保釋，其間不准離開香港，每周3次到山頂警署報到。 （資料圖片）
江若琳（原名江玲）與前經理人公司寰宇纏繞7年的合約糾紛，11月初於高等法院續審。案件完成所有證人作供後，法官頒布江若琳一方和原告方於2022年1月21日結案陳辭，而江若琳對裁決抱平常心。 （資料圖片）

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