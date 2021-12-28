ALBUM / SHOWBIZ

PAST ARTICLES

MIRROR「團魂放題」 12子各顯才華 展示多面鏡

文章日期：2022年07月27日

人氣男團MIRROR合共12場的《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，前晚（25日）已在紅館開鑼，首次踏上紅館舞台開演唱會的MIRROR，各成員施展渾身解數，除了跳唱及勁歌熱舞外，12位成員在演唱會各展才華，展現MIRROR的多面體，包括演奏不同樂器，隊長楊樂文（Lokman）打鼓，副隊長江𤒹生（AK）﹑成員邱傲然（Tiger）﹑邱士縉（Stanley）﹑柳應廷（Jer）彈結他，呂爵安（Edan）﹑盧瀚霆（Anson Lo）和陳卓賢（Ian）彈琴，當中他們還分成小組夾Band，Rock爆紅館，全場High爆。

自嘲為「MIRROR隱形人」的陳瑞輝（Frankie），則負責Talk部分，他在台上哽咽深情剖白這幾年的起跌，令人動容；另外，Stanley和Tiger為姜濤《鏡中鏡》伴舞，而《鏡》部分歌詞由小克修改，變成《鏡中鏡中鏡》，講述MIRROR「上下弦」：「卻永有分化報告（尖酸） 計較這幾年誰勤勞（企圖） 花邊新聞已見報 如何嘮嘈 如何嘮嘈 再上社交平台圍爐 如何葡萄 如何葡萄 齊來戥六個下弦 唔抵 今天 這塊鏡一同陳詞 生是十二 死是十二 才成團不存懷疑 始終一起 細意探視 領我頓悟用力吐」，姜濤盼透過這次的改詞版，令大家了解隊友Tiger和Stanley，極有意思。

至於演唱會的Dark Theme演出同樣精彩，由Jer飾演的「狂人」，力敵化身為妖的Jeremy﹑Stanley和Frankie，Jer和Jeremy互騷唱功，Jeremy的造型和演出有驚喜，確立了個人風格，連鄭裕玲和莊梅岩都大讚；Stanley和Frankie因拍劇，而汲取演戲經驗，Stanley在《大叔的愛》﹑《塵沙惑》演出獲讚，Frankie在《IT狗》演Never一角引起共鳴，今次這個小組演出，將跳唱及演戲融為一體，將Dark的主題成功帶出，備受讚賞。

此外，AK﹑Lokman和Alton（王智德）比「舞」，兼展示「男人的浪漫」，帶動全場氣氛，大批MIRO（粉絲暱稱）也聞歌起舞；Edan和Anson Lo這對「田牧CP」也在演唱會中「派糖」，甜爆粉絲；壓軸的「團魂放題」，12子一口氣唱出多首團歌《BOSS》﹑《Ignited》和《We Are》等，將紅館氣氛推到頂點。

雖然騷前爆出有舞蹈員在總綵排時受傷﹑舞台機關危機四伏等問題，不過MIRROR仍向粉絲派定心丸，AK說：「大家放心，公司一定會盡最大能力保護我們，大家好好欣賞剩餘的場次，繼續尖叫﹗」

（即時娛樂）

MIRROR首個紅館演唱會前晚開鑼，氣氛熱鬧﹗（大會提供）
「九尾狐」Jeremy和「狂人」Jer（右圖）進行「妖vs狂」對決。（大會提供）
Frankie（左）和Stanley演技有進步，將演技融入跳唱環節，備受讚賞。（大會提供）
Frankie這個造型相當突出。（大會提供）
Frankie在台上深情剖白「MIRROR隱形人」感受。（大會提供）
演唱會第2部分的Dark Theme，由Jer﹑Jeremy﹑Frankie和Stanley小組合演，相當精彩。（大會提供）
姜濤唱出大熱作品《作品的說話》。（大會提供）
有指姜濤在演唱會僅得1首Solo演出，惹姜糖投訴。（大會提供）
AK重拾結他邊彈邊唱，相當有型又靚仔。（大會提供）
AK和Jason Kui及徐浩等音樂人同台演出。（大會提供）
AK和Ian的Ianson合體，令樂迷聽出耳油。（大會提供）
Anson Lo霸氣登場﹗（大會提供）
Anson Lo演出期間配合火焰效果，畫面震撼。（大會提供）
教主Anson Lo算是今次演唱會露肉最多的成員。（大會提供）
Lokman﹑Stanley﹑Tiger和Jer齊齊Rock爆紅館。（大會提供）
隊長Lokman除了跳唱﹑演戲及Rap了得外，原來連打鼓也難不到他。（大會提供）
Tiger彈結他同樣有型有款。（大會提供）
Ian以白馬王子造型獻唱情歌。（大會提供）
Stanley﹑Tiger和姜濤合唱《鏡中鏡中鏡》。（大會提供）
姜濤的《鏡中鏡》歌詞略為修改，變成《鏡中鏡中鏡》。（大會提供）
Edan展示琴技。（大會提供）
Edan身穿西裝登場，份外型仔﹗（大會提供）
Anson Lo和Edan對彈。（大會提供）
「田牧CP」合體，粉絲尖叫。（大會提供）
2人跳唱快歌《Megahit》和《Elevator》。（大會提供）
2人表現合拍，默契十足。（大會提供）
Edan和Anson Lo展示《Elevator》招牌舞姿。（大會提供）
2人展示《Megahit》招牌動作。（大會提供）
AK這個造型Man到爆﹗（大會提供）
AK隱約露胸肌，跟Lokman齊跳《虎道門》。（大會提供）
Alton舞功同樣出色﹗（大會提供）
Lokman和Alton比舞，十分精彩。（大會提供）
團魂放題之《BOSS》﹗（大會提供）
12子繼續Good Show﹗（大會提供）

OTHER ALBUM

英國喬治小王子 成長萌照逐格睇

HOT PICK

英國喬治小王子 成長萌照逐格睇
西班牙王室：王位第一繼承人　Princess Leonor甜美可愛

HOT PICK

西班牙王室：王位第一繼承人　Princess Leonor甜美可愛
靚相集：英國劍橋公爵夫人凱特

HOT PICK

靚相集：英國劍橋公爵夫人凱特
挪威公主Ingrid Alexandra 18歲

HOT PICK

挪威公主Ingrid Alexandra 18歲
英國夏洛特小公主　成長萌照逐格睇

HOT PICK

英國夏洛特小公主　成長萌照逐格睇
中環街市微型藝術展

HOT PICK

中環街市微型藝術展
英國路易小王子 成長萌照逐格睇

HOT PICK

英國路易小王子 成長萌照逐格睇
彩虹女王

HOT PICK

彩虹女王
威廉凱特一家五口幸福滿瀉

HOT PICK

威廉凱特一家五口幸福滿瀉
西班牙王后 簡約時尚

HOT PICK

西班牙王后 簡約時尚
百花齊放＠大埔海濱公園、南昌公園、城門谷公園

HOT PICK

百花齊放＠大埔海濱公園、南昌公園、城門谷公園
李元元人氣小偶像成長日記 與AK合作令粉絲羨慕 勁舞片段曾惹Blackpink經理人關注

SHOWBIZ

李元元人氣小偶像成長日記 與AK合作令粉絲羨慕 勁舞片段曾惹Blackpink經理人關注
全球百大美女2021　TOP 30靚相逐個睇

HOT PICK

全球百大美女2021　TOP 30靚相逐個睇
全球百大俊男2021　TOP 30各展魅力

HOT PICK

全球百大俊男2021　TOP 30各展魅力
2021娛圈大事回顧｜MIRROR爆紅 王力宏離婚風波夠轟動

SHOWBIZ

2021娛圈大事回顧｜MIRROR爆紅 王力宏離婚風波夠轟動