MIRROR「團魂放題」 12子各顯才華 展示多面鏡

人氣男團MIRROR合共12場的《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，前晚（25日）已在紅館開鑼，首次踏上紅館舞台開演唱會的MIRROR，各成員施展渾身解數，除了跳唱及勁歌熱舞外，12位成員在演唱會各展才華，展現MIRROR的多面體，包括演奏不同樂器，隊長楊樂文（Lokman）打鼓，副隊長江𤒹生（AK）﹑成員邱傲然（Tiger）﹑邱士縉（Stanley）﹑柳應廷（Jer）彈結他，呂爵安（Edan）﹑盧瀚霆（Anson Lo）和陳卓賢（Ian）彈琴，當中他們還分成小組夾Band，Rock爆紅館，全場High爆。

自嘲為「MIRROR隱形人」的陳瑞輝（Frankie），則負責Talk部分，他在台上哽咽深情剖白這幾年的起跌，令人動容；另外，Stanley和Tiger為姜濤《鏡中鏡》伴舞，而《鏡》部分歌詞由小克修改，變成《鏡中鏡中鏡》，講述MIRROR「上下弦」：「卻永有分化報告（尖酸） 計較這幾年誰勤勞（企圖） 花邊新聞已見報 如何嘮嘈 如何嘮嘈 再上社交平台圍爐 如何葡萄 如何葡萄 齊來戥六個下弦 唔抵 今天 這塊鏡一同陳詞 生是十二 死是十二 才成團不存懷疑 始終一起 細意探視 領我頓悟用力吐」，姜濤盼透過這次的改詞版，令大家了解隊友Tiger和Stanley，極有意思。

至於演唱會的Dark Theme演出同樣精彩，由Jer飾演的「狂人」，力敵化身為妖的Jeremy﹑Stanley和Frankie，Jer和Jeremy互騷唱功，Jeremy的造型和演出有驚喜，確立了個人風格，連鄭裕玲和莊梅岩都大讚；Stanley和Frankie因拍劇，而汲取演戲經驗，Stanley在《大叔的愛》﹑《塵沙惑》演出獲讚，Frankie在《IT狗》演Never一角引起共鳴，今次這個小組演出，將跳唱及演戲融為一體，將Dark的主題成功帶出，備受讚賞。

此外，AK﹑Lokman和Alton（王智德）比「舞」，兼展示「男人的浪漫」，帶動全場氣氛，大批MIRO（粉絲暱稱）也聞歌起舞；Edan和Anson Lo這對「田牧CP」也在演唱會中「派糖」，甜爆粉絲；壓軸的「團魂放題」，12子一口氣唱出多首團歌《BOSS》﹑《Ignited》和《We Are》等，將紅館氣氛推到頂點。

雖然騷前爆出有舞蹈員在總綵排時受傷﹑舞台機關危機四伏等問題，不過MIRROR仍向粉絲派定心丸，AK說：「大家放心，公司一定會盡最大能力保護我們，大家好好欣賞剩餘的場次，繼續尖叫﹗」

（即時娛樂）