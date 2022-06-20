陳奕迅暌違9年回歸紅館舞台 以歌聲擁抱恐懼和夢想
文章日期：2022年12月11日
陳奕迅（Eason）暌違9年回歸紅館舞台，25場《Fear and Dreams香港演唱會》正進行得如火如荼。Eason將3年前已準備好的構思，藉音樂、舞蹈、超巨型屏幕播出的視覺片段呈現出來。他要告訴大家，我們身為人，可以為世界做什麼；我們身為人，應如何擁抱恐懼和夢想。過去已過去，未來仍是未來。面對恐懼，只有活在當下最實在。「當下」的實在，一定可以改變未來，正如Eason台上所言︰「其實有邊個唔驚，大家都驚...所以我認為唯一令自己唔驚嘅方法就係唔諗，好好享受呢一刻，先係最真實﹗」
（即時娛樂）
陳奕迅闊別9年回歸紅館舞台舉行25場《Fear and Dreams香港演唱會》，以音樂、舞蹈、豐富的視覺效果將3年前已構思好的理念呈現，與香港樂迷分享人應如何擁抱恐懼和夢想、應要活在當下的理念。（鍾偉茵攝、大會提供 / 明報製圖）
「I think the human race has no future, if it doesn't go to space﹗」《2001太空漫游》音樂響起，一身太空人裝的陳奕迅走出穿梭機。（大會提供）
陳奕迅在一眾太空人舞者伴舞下演唱《2001太空漫游》，藉歌曲告訴大家「大預言話地球是大限將至」，大海上的驚濤駭浪、洪水淹沒世界、空氣污染、龍捲風、生靈塗炭、巨鯨擱淺、北極熊無以為生，唯有「去偵測太空怎樣住」。（大會提供）
半空落下一盞小燈泡，舞台中央位置升上一座彈到出煙的鋼琴。陳奕迅獻唱歌曲《黑夜不再來》、《開不了心》，描繪出人生中那些血淋淋的煩惱。「一想起再累也是要做人，誰不繃緊」，只能消化憂鬱後才可拾回自信心。（大會提供）
人生是一場無限的輪迴，陳奕迅以歌曲《告別娑婆》、《完》讓你感受到，即使前面風大浪大，我們也會頂得住。演唱完《今日》一曲後，他清唱了3句《垃圾》:「灰燼裏被徹底消化，我以後全無牽掛，什麼都不怕。」（大會提供）