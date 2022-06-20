陳奕迅暌違9年回歸紅館舞台 以歌聲擁抱恐懼和夢想

陳奕迅（Eason）暌違9年回歸紅館舞台，25場《Fear and Dreams香港演唱會》正進行得如火如荼。Eason將3年前已準備好的構思，藉音樂、舞蹈、超巨型屏幕播出的視覺片段呈現出來。他要告訴大家，我們身為人，可以為世界做什麼；我們身為人，應如何擁抱恐懼和夢想。過去已過去，未來仍是未來。面對恐懼，只有活在當下最實在。「當下」的實在，一定可以改變未來，正如Eason台上所言︰「其實有邊個唔驚，大家都驚...所以我認為唯一令自己唔驚嘅方法就係唔諗，好好享受呢一刻，先係最真實﹗」

（即時娛樂）