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陳奕迅暌違9年回歸紅館舞台 以歌聲擁抱恐懼和夢想

文章日期：2022年12月11日

陳奕迅（Eason）暌違9年回歸紅館舞台，25場《Fear and Dreams香港演唱會》正進行得如火如荼。Eason將3年前已準備好的構思，藉音樂、舞蹈、超巨型屏幕播出的視覺片段呈現出來。他要告訴大家，我們身為人，可以為世界做什麼；我們身為人，應如何擁抱恐懼和夢想。過去已過去，未來仍是未來。面對恐懼，只有活在當下最實在。「當下」的實在，一定可以改變未來，正如Eason台上所言︰「其實有邊個唔驚，大家都驚...所以我認為唯一令自己唔驚嘅方法就係唔諗，好好享受呢一刻，先係最真實﹗」

（即時娛樂）

陳奕迅闊別9年回歸紅館舞台舉行25場《Fear and Dreams香港演唱會》，以音樂、舞蹈、豐富的視覺效果將3年前已構思好的理念呈現，與香港樂迷分享人應如何擁抱恐懼和夢想、應要活在當下的理念。（鍾偉茵攝、大會提供 / 明報製圖）
陳奕迅睡在牀上的影像，為演唱會揭開序幕。「Fear and Dreams」的主題下，如夢一場的人生徐徐展開。牀上的陳奕迅沒有好夢一場，其枕頭滿佈曱甴、蜈蚣、蜘蛛等恐佈爬蟲。（大會提供）
一條蜈蚣正爬進陳奕迅的嘴巴。（大會提供）
曱甴、蜈蚣、蜘蛛佈滿在枕頭上，它們更肆無忌憚爬到陳奕迅的身上，予人毛骨悚然的感覺。（大會提供）
陳奕迅從噩夢中驚醒，掙扎躲避，卻突然跌進牀褥之中。（大會提供）
牀褥突然變成一個無底深淵，陳奕迅跌入深淵之中，更飛進了太空。（大會提供）
「I think the human race has no future, if it doesn't go to space﹗」《2001太空漫游》音樂響起，一身太空人裝的陳奕迅走出穿梭機。（大會提供）
陳奕迅在一眾太空人舞者伴舞下演唱《2001太空漫游》，藉歌曲告訴大家「大預言話地球是大限將至」，大海上的驚濤駭浪、洪水淹沒世界、空氣污染、龍捲風、生靈塗炭、巨鯨擱淺、北極熊無以為生，唯有「去偵測太空怎樣住」。（大會提供）
禿鷹亂舞，一班黑色妖怪雀鳥現身舞台。陳奕迅以《人神鬥》警醒大家，地球已病到無藥可救，大限將至，大家應反思環保，愛護萬物是我們非常急切要做的事。（鍾偉茵攝）
現實世界烽煙四起，「下令全部戰鬥得一種劫數，末日就來到」。戰機落下巨型核彈，萬物倒塌，四周變得黑暗和寂靜。在崩壞的世界下，陳奕迅唱出一曲《當這地球沒有花》。（大會提供）
戰爭毀滅一切，令地球沒有花。身穿白裙的小妹妹現身，向陳奕迅送上一枝珍貴的白玫瑰。（大會提供）
陳奕迅演唱歌曲《謊言》、《時代巨輪》。一班舞者化身為中世紀時期負責治療黑死病患者的醫師，展現我們身處時代巨輪之中，無人能逃脫的悲歌。（大會提供）
在崩壞的世界下，人們變成只說謊言的大頭木偶公仔，只能逃避現實世界。陳奕迅演唱一曲《想聽》，透過歌詞「送我相擁有用嗎」、「可安心嗎」，為演唱會首部分畫上句號。（大會提供）
陳奕迅從大世界走近個人一點，以歌曲《黑洞》、《龍舌蘭》、《異夢》道出我們在生活上面對的痛。（大會提供）
半空落下一盞小燈泡，舞台中央位置升上一座彈到出煙的鋼琴。陳奕迅獻唱歌曲《黑夜不再來》、《開不了心》，描繪出人生中那些血淋淋的煩惱。「一想起再累也是要做人，誰不繃緊」，只能消化憂鬱後才可拾回自信心。（大會提供）
人生是一場無限的輪迴，陳奕迅以歌曲《告別娑婆》、《完》讓你感受到，即使前面風大浪大，我們也會頂得住。演唱完《今日》一曲後，他清唱了3句《垃圾》:「灰燼裏被徹底消化，我以後全無牽掛，什麼都不怕。」（大會提供）
陳奕迅相信人們只有在消化憂鬱後，才可拾回自信心。（大會提供）
恐懼那麼多，陳奕迅再告訴大家，夢想也不是真的。不過，如人們沒有夢，就不能前進。（大會提供）
演唱完歌曲《一個靈魂跟你獨白》後，陳奕迅告訴你，這個世界仍然可以《任我行》。（大會提供）
即使有天地球暖化到《四季》不再明顯，陳奕迅告訴你「life must go on」，想開了，便會明白「活在當下」的道理。（大會提供）
《七百年後》的世界如何，陳奕迅覺得多想無益，最重要是緊握當下，享受《幸福的摩天輪》。（大會提供）
陳奕迅透過《Fear and Dreams香港演唱會》告訴大家活在當下的重要性。（大會提供）

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