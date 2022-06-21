黎明戶外開騷拋金句驅寒意 楊千嬅「紫」此一家 真情流露喊住唱

今個月有不少歌手及天王天后在港開騷，包括早前在旺角麥花臣場館舉行演唱會的吳若希，仍然在紅館舉行跨年個唱的陳奕迅（Eason），近日分別在九展﹑亞博及中環海濱活動空間開騷的組合ERROR﹑楊千嬅及黎明，以及12月20日起，假會展舉行聖誕跨年演唱會的張敬軒，相當熱鬧。

楊千嬅一連兩場《MIRIAM YEUNG B minor MUSIC LIVE 2022》演唱會，在一片門票滯銷及派飛等傳言下結束。久未跟香港樂迷見面的千嬅，繼續由頭紫到落腳，並獻唱多首經典金曲，包括《再見二丁目》﹑《一二三,三二一》﹑《小星星》﹑《姊妹》﹑《狼來了》﹑《一個人的童話》等。

期間千嬅真情流露，感觸爆喊，她表示這幾年有很多經歷和領悟，認為有些事情不需浪費太多時間去緊張和擔心，做回自己便可，對於坊間傳言，她強調未因此感到壓力，同時她透露今次演唱會沒有贊助，已凌駕她心口的勇字。

黎明一連兩場《Drive In Ultra：LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai Fashion Concert》，亦在寒流下順利完成，今次演唱會設自駕汽車區，另設座位區，現場泊滿名車，儼如超級車展。

黎明以型格打扮唱出多首金曲，包括《那有一天不想你》、《眼睛想旅行》、《我這樣愛你》、《越夜越有機》、《夏日傾情》和1993年無綫劇《原振俠》主題曲《願你今夜別離去》等，他還穿上《原》的皮褸戲服登場，襯托煙火效果，炒熱全場氣氛。

黎明在演唱會繼續發揮金句王本色，除分享打4針疫苗抽筋經歷外，昨晚（18日）尾場當黎明唱完《一生幸福》後，現場一片寧靜。歌迷準備大叫「Leon」時，黎明有感而發說：「好靜，你哋唔好講嘢。頭先有啲霧吹過，加上兩盞大光燈，我好似喺個海中間，完全見唔到任何人，好似一個人都冇咁。每次都有好多唔同嘅經歷，會喺自己腦海中記低。好彩今日冇落雨，要多謝個天，預祝下次見你哋唔使戴口罩啦﹗」「金句天王」當之無愧呢﹗

（即時娛樂）