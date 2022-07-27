2022娛聞回顧｜MIRROR演唱會墜屏意外震驚全城 吳亦凡楊明身陷囹圄 曾江猝逝 《明日戰記》票房破紀錄

今年娛樂圈到底發生過什麼事？

男團MIRROR繼續爆紅，出道4年的MIRROR今年如願，在7月首次登上紅館舞台，門票亦售罄，原本一腔熱血開騷，但由綵排到開騷頭幾場，已多次傳出舞台安全有問題以及舞蹈員綵排期間受傷消息。MIRROR在一片爭議聲中開騷，去到7月28日第4場發生慘劇，懸吊屏幕突然墜下，擊中兩名舞蹈員，事件震驚全城，其中舞者李啟言（阿Mo）受傷至今已5個月，仍然留醫治療，Mo爸李盛林牧師每周都發出代禱信，交代阿Mo最新情况。及後警方在11月就MIRROR演唱會事故拘捕5人，政府亦公布多個部門的調查結果，進一步披露懸吊屏幕的鋼索、吊環螺栓等的造工、設計及安裝等有問題。演唱會事故令MIRROR要暫時休團2個多月，到10月初他們才陸續復工。

今年有不少藝人相繼離世，資深藝人曾江4月27日，被發現倒斃於指定檢疫酒店房間內，終年87歲。除了曾江外，楚原﹑謝月美﹑邵國華﹑張正甫﹑祝文君﹑羅啟銳﹑倪匡﹑徐忠信﹑余子明﹑嘉玲和楊群等亦先後離世，令人惋惜。

今年11月北京朝陽法院一審就32歲內地藝人吳亦凡判決，以強姦罪與聚眾淫亂罪，數罪併罰，判有期徒刑13年，附加驅逐出境。央視新聞還報道吳亦凡涉及偷逃稅，被追繳併罰款共6億元人民幣（約6.5億港元）。內地網紅都美竹在吳亦凡判刑後在微博留言：「終於等到了！」之後再發長文：「正義雖遲但到。」

楊明（原名林明樂）前年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，他承認「不小心駕駛」、「車窗玻璃透光度不足」兩罪，須還押候判。他隨即申請推翻認罪答辯，再重新認罪，被判監18日、停牌兩年、自費接受駕駛改進課程及罰款2000元。楊明不服刑罰提出上訴，高等法院於12月22日維持原判，楊明須即時服刑。

香港娛樂圈今年頭幾個月，曾受疫情重創而停擺一段時間，戲院一度暫停營業﹑演唱會及舞台劇等亦要延期舉行，同時有藝人相繼染疫包括張曦雯﹑炎明熹﹑林欣彤﹑曾志偉和張敬軒等，而今年港姐準決賽，亦因為候選佳麗中招，無綫急煞停準決賽，19位港姐直入決賽夜爭冠。

娛樂圈捱過頭幾個月，年中慢慢復蘇，港產片大放異彩，《明日戰記》票房大收破8300萬，成為香港史上首部最高票房的亞洲電影；《飯戲攻心》成績亦亮麗，累積票房破7600萬，穩佔港產片歷來最高票房亞軍。

林志穎7月在台灣桃園市發生嚴重交通意外，被送院搶救，經手術及治療後，8月已出院返家休養，林志穎身體狀况逐漸轉好，有指他計劃於2023年正式復出。

李嘉欣年初在社交網自爆曾入院，稱當時情况嚴重，一度入深切治療部（ICU）48小時，最終執番條命。她向傳媒透露曾經血壓急降有肺積水，心肺肝腎功能幾乎停頓，幸好頭腦仍清醒，如血液未能到腦部會變植物人，她在ICU搏鬥48小時，情况才穩定。另外，李家鼎（鼎爺）前妻施明不慎在家中跌倒，送院後腦部要接受大手術。

黃曉明和Angelababy近年屢傳婚變，2人鮮有放閃，在今年1月正式宣布離婚，結束逾6年婚姻，二人未來將共同撫養孩子「小海綿」，陪伴孩子成長。 除了黃曉明和Baby外，今年亦有不少藝人宣布離婚，包括羅苡之和陳志健﹑曹格和吳速玲﹑莊鍶敏及楊秉逸，而DJ當奴（唐劍康）原來跟張詠恩已離婚5年。

除了離婚外，今年亦有不少藝人情侶分手告終，包括陳卓賢和盧慧敏﹑陳瑞輝跟拍拖13年女友甩拖﹑余思霆和朱敏瀚﹑林欣彤及Anton等。

今年圈中亦有不少喜事，包括台灣女星徐熙媛今年3月突然自爆婚訊，閃嫁韓籍舊愛具俊曄，事件轟動娛樂圈；另外，吳業坤（坤哥）今年5月宣布已和日本藝人濱口愛子結婚，同樣令人驚喜。至於其他已拉埋天窗或即將結婚的藝人，包括吳浩康及郭思琳﹑陳煒﹑伍富橋﹑陳安立及林希靈﹑連詩雅和陳家樂。

鍾嘉欣今年再做媽咪，10月在家中順利誕下B女，嘉欣表示「三個夠晒數」並正式封肚收工；47歲的台灣名模林志玲亦初為人母，為老公AKIRA誕下囝囝；至於何雁詩和鄭俊弘﹑陳宇琛和林佑蔚今年亦先後成為新手爸媽；江若琳和蕭唯展結婚4年，肚皮亦終有聲氣，江若琳宣布懷孕成功。