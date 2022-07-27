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2022娛聞回顧｜MIRROR演唱會墜屏意外震驚全城 吳亦凡楊明身陷囹圄 曾江猝逝 《明日戰記》票房破紀錄

文章日期：2022年12月29日

今年娛樂圈到底發生過什麼事？

男團MIRROR繼續爆紅，出道4年的MIRROR今年如願，在7月首次登上紅館舞台，門票亦售罄，原本一腔熱血開騷，但由綵排到開騷頭幾場，已多次傳出舞台安全有問題以及舞蹈員綵排期間受傷消息。MIRROR在一片爭議聲中開騷，去到7月28日第4場發生慘劇，懸吊屏幕突然墜下，擊中兩名舞蹈員，事件震驚全城，其中舞者李啟言（阿Mo）受傷至今已5個月，仍然留醫治療，Mo爸李盛林牧師每周都發出代禱信，交代阿Mo最新情况。及後警方在11月就MIRROR演唱會事故拘捕5人，政府亦公布多個部門的調查結果，進一步披露懸吊屏幕的鋼索、吊環螺栓等的造工、設計及安裝等有問題。演唱會事故令MIRROR要暫時休團2個多月，到10月初他們才陸續復工。

今年有不少藝人相繼離世，資深藝人曾江4月27日，被發現倒斃於指定檢疫酒店房間內，終年87歲。除了曾江外，楚原﹑謝月美﹑邵國華﹑張正甫﹑祝文君﹑羅啟銳﹑倪匡﹑徐忠信﹑余子明﹑嘉玲和楊群等亦先後離世，令人惋惜。

今年11月北京朝陽法院一審就32歲內地藝人吳亦凡判決，以強姦罪與聚眾淫亂罪，數罪併罰，判有期徒刑13年，附加驅逐出境。央視新聞還報道吳亦凡涉及偷逃稅，被追繳併罰款共6億元人民幣（約6.5億港元）。內地網紅都美竹在吳亦凡判刑後在微博留言：「終於等到了！」之後再發長文：「正義雖遲但到。」

楊明（原名林明樂）前年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，他承認「不小心駕駛」、「車窗玻璃透光度不足」兩罪，須還押候判。他隨即申請推翻認罪答辯，再重新認罪，被判監18日、停牌兩年、自費接受駕駛改進課程及罰款2000元。楊明不服刑罰提出上訴，高等法院於12月22日維持原判，楊明須即時服刑。

香港娛樂圈今年頭幾個月，曾受疫情重創而停擺一段時間，戲院一度暫停營業﹑演唱會及舞台劇等亦要延期舉行，同時有藝人相繼染疫包括張曦雯﹑炎明熹﹑林欣彤﹑曾志偉和張敬軒等，而今年港姐準決賽，亦因為候選佳麗中招，無綫急煞停準決賽，19位港姐直入決賽夜爭冠。

娛樂圈捱過頭幾個月，年中慢慢復蘇，港產片大放異彩，《明日戰記》票房大收破8300萬，成為香港史上首部最高票房的亞洲電影；《飯戲攻心》成績亦亮麗，累積票房破7600萬，穩佔港產片歷來最高票房亞軍。

林志穎7月在台灣桃園市發生嚴重交通意外，被送院搶救，經手術及治療後，8月已出院返家休養，林志穎身體狀况逐漸轉好，有指他計劃於2023年正式復出。

李嘉欣年初在社交網自爆曾入院，稱當時情况嚴重，一度入深切治療部（ICU）48小時，最終執番條命。她向傳媒透露曾經血壓急降有肺積水，心肺肝腎功能幾乎停頓，幸好頭腦仍清醒，如血液未能到腦部會變植物人，她在ICU搏鬥48小時，情况才穩定。另外，李家鼎（鼎爺）前妻施明不慎在家中跌倒，送院後腦部要接受大手術。

黃曉明和Angelababy近年屢傳婚變，2人鮮有放閃，在今年1月正式宣布離婚，結束逾6年婚姻，二人未來將共同撫養孩子「小海綿」，陪伴孩子成長。 除了黃曉明和Baby外，今年亦有不少藝人宣布離婚，包括羅苡之和陳志健﹑曹格和吳速玲﹑莊鍶敏及楊秉逸，而DJ當奴（唐劍康）原來跟張詠恩已離婚5年。

除了離婚外，今年亦有不少藝人情侶分手告終，包括陳卓賢和盧慧敏﹑陳瑞輝跟拍拖13年女友甩拖﹑余思霆和朱敏瀚﹑林欣彤及Anton等。

今年圈中亦有不少喜事，包括台灣女星徐熙媛今年3月突然自爆婚訊，閃嫁韓籍舊愛具俊曄，事件轟動娛樂圈；另外，吳業坤（坤哥）今年5月宣布已和日本藝人濱口愛子結婚，同樣令人驚喜。至於其他已拉埋天窗或即將結婚的藝人，包括吳浩康及郭思琳﹑陳煒﹑伍富橋﹑陳安立及林希靈﹑連詩雅和陳家樂。

鍾嘉欣今年再做媽咪，10月在家中順利誕下B女，嘉欣表示「三個夠晒數」並正式封肚收工；47歲的台灣名模林志玲亦初為人母，為老公AKIRA誕下囝囝；至於何雁詩和鄭俊弘﹑陳宇琛和林佑蔚今年亦先後成為新手爸媽；江若琳和蕭唯展結婚4年，肚皮亦終有聲氣，江若琳宣布懷孕成功。

2022年的娛樂圈發生了不少大事。（資料圖片）
MIRROR今年7月初登紅館舞台，卻發生嚴重事故，事件震驚全城。（資料圖片）
懸吊屏幕突然墜下，擊中舞者李啟言。（資料圖片）
當時阿Mo及其他舞者正跟Anson Lo和Edan演出。（資料圖片）
事故發生後，大會腰斬MIRROR餘下紅館場次。（資料圖片）
阿Mo雙親衣不解帶照顧兒子，Mo爸李盛林牧師每周發放代禱信交代阿Mo最新情况。（資料圖片）
Mo女友兼女團COLLAR成員蘇芷晴照料男友。（資料圖片）
阿Mo與盧瀚霆相當老友。（資料圖片）
阿Mo目前仍然留醫。（資料圖片）
資深藝人曾江被發現倒斃檢疫酒店，享年87歲，事件令人難過惋惜。（資料圖片）
曾江和太太焦姣。（資料圖片）
資深演員余子明辭世，享年78歲。（資料圖片）
余子明入行逾50年，在ViuTV劇集《940920》是他最後的演出。（資料圖片）
祝文君因肺癌離世，終年55歲。（資料圖片）
祝文君女兒捧着亡母遺照。（資料圖片）
有「配音王后」之稱的著名配音員及資深演員謝月美（May姐），於3月25日病逝，終年74歲。（資料圖片）
謝月美兒子捧着亡母遺照。（資料圖片）
著名編劇及導演羅啟銳7月初離世，終年69歲。（資料圖片）
羅啟銳和張婉婷相戀逾30年，「夫妻檔」人稱「雌雄大導」。（資料圖片）
楊明上訴遭駁回，即時監禁18天。（資料圖片）
楊明應訊當天，女友莊思明陪伴在側。（資料圖片）
吳亦凡強姦罪成囚13年，附加驅逐出境。（資料圖片）
古天樂主演的《明日戰記》票房大收，並成為香港史上首部最高票房的亞洲電影。（資料圖片）
（資料圖片）
《飯戲攻心》成績亦亮麗，累積票房破7600萬，穩佔港產片歷來最高票房亞軍。（資料圖片）
《飯戲攻心》團隊齊慶功賀票房佳績。（資料圖片）
《飯戲攻心》金句。（資料圖片）
林志穎今年7月在台灣桃園市發生嚴重交通意外，被送院搶救，經手術及治療後，8月已出院返家休養。（資料圖片）
李嘉欣今年1月曾因血壓急降，要入ICU搶救48小時，最後成功逃出鬼門關。（資料圖片）
今年疫情繼續影響到娛樂圈，有不少藝人先後染疫，包括炎明熹﹑曾志偉和張敬軒等。（資料圖片）
今年為港姐50周年，原先分準決賽及決賽，但因為有5位候選佳麗確診，令港姐準決賽首度延期，19位佳麗直入決賽。（資料圖片）
黃曉明與Angelababy於2015年結婚，婚姻關係只維持7年便告終。（資料圖片）
莊鍶敏與台灣商人楊秉逸離婚。（資料圖片）
曹格與吳速玲離婚，結束14年婚姻，2人發放共同聲明，吳速玲表示結束婚姻是新的開始。（資料圖片）
DJ當奴跟張詠恩於2011年結婚，但原來2人已於2017年離婚。（資料圖片）
MIRROR成員陳卓賢（Ian）與拍拖兩年的女友盧慧敏分手告終。（資料圖片）
MIRROR成員陳瑞輝（左）與舞蹈員女友Hei（右）相戀13年，最後分手收場，相當可惜。（資料圖片）
大S（左）今年3月閃嫁舊愛韓星具俊曄。（資料圖片）
台灣女星徐熙媛（大S）於「3‧8婦女節」當天，失驚無神宣布閃嫁舊愛具俊曄，再續逾20年前的情緣，消息震撼娛樂圈。（資料圖片）
吳業坤今年5月宣布和日本女演員濱口愛子閃婚。（資料圖片）
雖然坤哥太太濱口愛子是日本藝人，吳業坤至今仍未肯在自己的社交網公開她的正面照。（資料圖片）
鍾嘉欣10月尾宣布孻女出世。（資料圖片）
鍾嘉欣一家五口超幸福。（資料圖片）
鍾嘉欣的孻女Anika Linda勁多頭髮。（資料圖片）
鄭俊弘（Fred）和太太何雁詩的B仔Asher今年6月出世，B仔已半歲大。（資料圖片）
鄭俊弘和何雁詩今年榮升父母，一家三口相當幸福。（資料圖片）
47歲台灣名模林志玲今年1月尾在社交網報喜，與日本組合EXILE成員丈夫Akira榮升父母，一索得男。（資料圖片）
江若琳與蕭唯展結婚4周年，宣布成功懷孕。（資料圖片）

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