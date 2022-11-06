淚浸叱咤頒獎台 芯駖好喊得 贏天后中的天后鄭欣宜 李駿傑男兒淚好感人

香港樂壇競爭激烈，經過一年的努力，音樂頒獎禮是派成績表的時候，歌手也希望得到樂迷的認同，當踏上頒獎台握獎座在手的一刻，難免情緒激動。剛舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，不少得獎者在台上都成了「大喊包」。

近年勢頭強勁的鄭欣宜，超越王菲、鄭秀文、楊千嬅、容祖兒及謝安琪，成為首位蟬聯「女歌手金獎」和「我最喜愛的女歌手」的得主，被森美稱為天后當中的天后，欣宜激動得淚浸叱咤舞台。自MORROR紅館演唱會墜屏意外後，一直停工照顧受傷男友阿Mo的COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）終於歸隊，不但隊友李芯駖（芯駖）台上感觸淚崩，連觀眾看到也被感動。估唔到芯駖好喊得，她由台上喊到返後台，接受訪問時繼續喊。入行17年首次奪得女歌手獎的泳兒，同樣哭成淚人，真情流露時刻，也顧不得喊得靚唔靚。

MIRROR成員也流下男兒淚，演唱團歌《We All Are》時個個都眼濕濕，李駿傑（Jeremy）大熱奪得「生力軍男歌手」金獎成為「金Jer2.0」，宣布得獎時未上台已爆喊，隊友紛紛上次安慰和祝賀，兄弟情深好有愛。

近年香港樂壇大執位，後起之秀湧現，不再是前輩歌手「玩曬」。頒獎禮上，許廷鏗、陳柏宇、方皓玟及衛蘭等都是坐足全晚食白果，但精神可嘉。MIRROR成員、林家謙、張天賦（MC）、洪嘉豪、湯令山、魏浚笙、CY陳宗澤、雲浩影及kayan9896（吳家忻）等輪住上台領獎，為樂壇帶來一番新氣象。新力軍組合更是清一色女團，由《全民造星IV》產生的3隊女團COLLAR、Lolly Talk及STRAYZ包攬金、銀、銅，雖然佢哋好鬼嘈，但又好可愛！

文：陳釗