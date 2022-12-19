《梁詠琪時間遇上我們》打開時間囊 經歷昨日今日明日

梁詠琪（Gigi）在紅館舉行3場《梁詠琪時間遇上我們》演唱會，相隔5年再舉行個唱，Gigi的老公Sergio跟寶貝女兒Sofia在台下捧場打氣，8歲的Sofia大個女，更令人感覺時間飛逝。正好配合今次演唱會主題「時間」，演唱會的「時間囊」打開，帶領觀眾進入「昨日」、「今日」、「明日」三個不同階段。

首場嘉賓有Gigi的「兒子」呂爵安（Edam）與張敬軒，他們的出現當然令觀眾好瘋狂，但大家對Gigi的愛亦令她好感動，眼紅紅說：「團聚真是一件不容易的事，今天終於跟五湖四海朋友相聚。」Gigi的經典歌曲陪著很多人成長，同樣地有不少觀眾投入她的歌聲中，回憶昔日的畫面，也是眼紅紅跟舞台上的GiGi相對。

首場完整歌單：

1)花火

2) 某年仲夏

3) 薄荷+KISS ME

4) 一天一天

5) 遊樂場的快樂照片

6) 煙霧瀰漫

7) 密雲

8) 限期

9) 落難皇后

10) 至死不遇

11) 今夜沒有風

12) 你救哪一個+女兒雄

13) 給自己的情歌

14) TODAY

15) 繼續愛

16) Loverse (嘉賓：Edan)

17) 高妹/高妹正傳(嘉賓：Edan)

18) 100層樓的家

19) 未來的未来

20) I'll Be Loving You

21) 出走地平線

22) 25

23) 我鍾意

24) 好時辰+Chaser

25) 灰姑娘

26) 他喜歡的是你(嘉賓：張敬軒)

27) 櫻花樹下(嘉賓：張敬軒)

28) 死心塌地

29) 同班同學

30) 迫不得已

31) 愛自己

32) 嫌棄