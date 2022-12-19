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《梁詠琪時間遇上我們》打開時間囊 經歷昨日今日明日

文章日期：2023年02月19日

梁詠琪（Gigi）在紅館舉行3場《梁詠琪時間遇上我們》演唱會，相隔5年再舉行個唱，Gigi的老公Sergio跟寶貝女兒Sofia在台下捧場打氣，8歲的Sofia大個女，更令人感覺時間飛逝。正好配合今次演唱會主題「時間」，演唱會的「時間囊」打開，帶領觀眾進入「昨日」、「今日」、「明日」三個不同階段。

首場嘉賓有Gigi的「兒子」呂爵安（Edam）與張敬軒，他們的出現當然令觀眾好瘋狂，但大家對Gigi的愛亦令她好感動，眼紅紅說：「團聚真是一件不容易的事，今天終於跟五湖四海朋友相聚。」Gigi的經典歌曲陪著很多人成長，同樣地有不少觀眾投入她的歌聲中，回憶昔日的畫面，也是眼紅紅跟舞台上的GiGi相對。

首場完整歌單：

1)花火   

2) 某年仲夏   

3) 薄荷+KISS ME   

4) 一天一天   

5) 遊樂場的快樂照片      

6) 煙霧瀰漫   

7) 密雲   

8) 限期   

9) 落難皇后   

10) 至死不遇     

11) 今夜沒有風   

12) 你救哪一個+女兒雄   

13) 給自己的情歌   

14) TODAY      

15) 繼續愛   

16) Loverse (嘉賓：Edan)

17) 高妹/高妹正傳(嘉賓：Edan)     

18) 100層樓的家   

19) 未來的未来     

20) I'll Be Loving You      

21) 出走地平線   

22) 25  

23) 我鍾意   

24) 好時辰+Chaser     

25) 灰姑娘   

26) 他喜歡的是你(嘉賓：張敬軒)     

27) 櫻花樹下(嘉賓：張敬軒)   

28) 死心塌地  

29) 同班同學  

30) 迫不得已  

31) 愛自己   

32) 嫌棄

《梁詠琪時間遇上我們》演唱會，Gigi打開時間囊跟觀眾經歷「昨日」、「今日」、「明日」不同階段。（鍾偉茵攝/明報製圖）
Gigi跟Edan的「母子檔」演出掀高潮。（鍾偉茵攝/明報製圖）
有「媽咪」Gigi相伴，Edan再踏紅館舞台有定心丸。（鍾偉茵攝/明報製圖）
Gigi的長腿是亮點。（鍾偉茵攝/明報製圖）
黑色帶來神秘感。（鍾偉茵攝/明報製圖）
梁詠琪自彈自唱。（鍾偉茵攝/明報製圖）
型格打扮。（鍾偉茵攝）
與小朋友合唱。（鍾偉茵攝）
46歲的Gigi狀態佳，勁舞冇難度。（鍾偉茵攝）
活力十足。（鍾偉茵攝）
Gigi的性感舞台服裝。（鍾偉茵攝）
嘉賓張敬軒跟Gigi的對話娛樂性十足。（鍾偉茵攝/明報製圖）
Gigi走近觀眾席，感覺跟朋友團聚般親切。（鍾偉茵攝）
梁詠琪演唱會。（大會提供）
梁詠琪演唱會。（大會提供）
梁詠琪演唱會。（大會提供）
梁詠琪演唱會。（大會提供）
梁詠琪演唱會。（大會提供）
梁詠琪的丈夫Sergio與女兒Sofia。（大會提供）
許冠傑也到場為Gigi打氣。（大會提供 /明報製圖）

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