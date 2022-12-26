BAFTA頒獎禮 出爐影后「奇異女俠」圍攻環保王妃
文章日期：2023年02月26日
有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎（BAFTA）日前舉行頒獎禮，結果《Tar》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）第三度封后，擊敗「金球影后」《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊、有份角逐最佳女主角的《金髮夢露》安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）等對手。除了候選者，BAFTA的嘉賓陣容亦星光熠熠，一眾女星在紅地氈有一番競艷，分別穿著不同品牌服裝上陣。
身為BAFTA主席的王儲威廉王子和太太兼威爾斯王妃凱特現身，後者貫徹環保作風，穿著2019年出席BAFTA頒獎禮的同款Alexander McQueen白色晚裝亮相，只是稍微在肩膊位置改良及戴上長及手臂的黑色手套，又配以Zara耳環及Jimmy Choo手袋。不過有時裝評論員認為她的手套顏色過重，與一身飄逸打扮並不搭配。至於誰較漂亮，讀者可看過照片再自行評分。
角逐影后的愛瑪湯遜穿著Laura Pitharas的白色西裝套裝（左起），頒獎嘉賓茱利安摩亞以Saint Lauren上陣，嘉芙蓮薛達鍾絲則穿著Tony Ward的設計。（法新社/Getty Images）
《龍之家族》奧莉菲亞谷卡穿著白色的John Galliano ，《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂絲選擇Saint Laurent，《權力遊戲》蘇菲端納則是Louis Vuitton粉絲。（法新社/Getty Images）
《蝙蝠女俠》華拉絲黛穿著Lever Couture十分搶鏡，女歌手Ellie Goulding以Han Kjøbenhavn的晚裝上陣，出爐BAFTA最佳女配角嘉莉干頓則選擇Armani Privé作為戰衣。（法新社/Getty Images）