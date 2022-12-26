BAFTA頒獎禮 出爐影后「奇異女俠」圍攻環保王妃

有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎（BAFTA）日前舉行頒獎禮，結果《Tar》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）第三度封后，擊敗「金球影后」《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊、有份角逐最佳女主角的《金髮夢露》安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）等對手。除了候選者，BAFTA的嘉賓陣容亦星光熠熠，一眾女星在紅地氈有一番競艷，分別穿著不同品牌服裝上陣。

身為BAFTA主席的王儲威廉王子和太太兼威爾斯王妃凱特現身，後者貫徹環保作風，穿著2019年出席BAFTA頒獎禮的同款Alexander McQueen白色晚裝亮相，只是稍微在肩膊位置改良及戴上長及手臂的黑色手套，又配以Zara耳環及Jimmy Choo手袋。不過有時裝評論員認為她的手套顏色過重，與一身飄逸打扮並不搭配。至於誰較漂亮，讀者可看過照片再自行評分。