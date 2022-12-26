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BAFTA頒獎禮 出爐影后「奇異女俠」圍攻環保王妃

文章日期：2023年02月26日

有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎（BAFTA）日前舉行頒獎禮，結果《Tar》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）第三度封后，擊敗「金球影后」《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊、有份角逐最佳女主角的《金髮夢露》安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）等對手。除了候選者，BAFTA的嘉賓陣容亦星光熠熠，一眾女星在紅地氈有一番競艷，分別穿著不同品牌服裝上陣。

身為BAFTA主席的王儲威廉王子和太太兼威爾斯王妃凱特現身，後者貫徹環保作風，穿著2019年出席BAFTA頒獎禮的同款Alexander McQueen白色晚裝亮相，只是稍微在肩膊位置改良及戴上長及手臂的黑色手套，又配以Zara耳環及Jimmy Choo手袋。不過有時裝評論員認為她的手套顏色過重，與一身飄逸打扮並不搭配。至於誰較漂亮，讀者可看過照片再自行評分。

姬蒂白蘭芝（左起）、王妃凱特、安娜迪艾瑪絲及楊紫瓊年齡層橫跨30至60歲，各有美態。（法新社/Getty Images）
在BAFTA三度封后的姬蒂白蘭芝，穿著黑色的Maison Margiela。（法新社）
雖然角逐影后落敗，但楊紫瓊的一身Dior西裝套褲打扮，在一衆女星中突圍而出。（法新社/Getty Images）
穿著Louis Vuitton淡粉紅晚裝的《金髮夢露》安娜迪艾瑪絲，在紅地氈大派飛吻。（法新社/Getty Images）
凱特與威廉王子踏上紅地氈，據報她修改了2019年出席BAFTA頒獎禮時穿著的同一襲白色Alexander McQueen晚裝，不過黑色長手套惹負評。（法新社/Getty Images）
《后翼棄兵》安雅泰萊采兒擔任頒獎嘉賓，所穿著的Schiaparelli甚有戲劇效果。（法新社/Getty Images）
《別擔心親愛的》女星科倫絲佩芝穿著橙紅色有長長裙襬的Nina Ricci by Harris Reed，似乎突出了較嬌小的缺點。（法新社/Getty Images）
《彭美與湯美》莉莉占士選擇了品牌Ralph & Russo創辦人之一Tamara Ralph設計的白色戰衣。（法新社/Getty Images）
辣妹前成員Geri Halliwell擔任頒獎嘉賓，穿著婚紗品牌Halfpenny London的設計到場。（法新社/Getty Images）
《西城故事》亞莉安娜黛博斯穿著Fendi踏上紅地氈（左圖），演出後再換了另一套晚裝（右圖）。（法新社/Getty Images）
懷第三胎的《她說》嘉莉慕萊根，穿著黑色Dior，孕味不明顯。 （法新社/Getty Images）
角逐影后的愛瑪湯遜穿著Laura Pitharas的白色西裝套裝（左起），頒獎嘉賓茱利安摩亞以Saint Lauren上陣，嘉芙蓮薛達鍾絲則穿著Tony Ward的設計。（法新社/Getty Images）
《鯨》周洪、《魷魚遊戲》鄭浩妍及《女戰不敗》維奧拉戴維絲分別選擇Erdem、Louis Vuitton及Stella McCartney為戰衣。（法新社/Getty Images）
《龍之家族》奧莉菲亞谷卡穿著白色的John Galliano ，《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂絲選擇Saint Laurent，《權力遊戲》蘇菲端納則是Louis Vuitton粉絲。（法新社/Getty Images）
《蝙蝠女俠》華拉絲黛穿著Lever Couture十分搶鏡，女歌手Ellie Goulding以Han Kjøbenhavn的晚裝上陣，出爐BAFTA最佳女配角嘉莉干頓則選擇Armani Privé作為戰衣。（法新社/Getty Images）
BAFTA的嘉賓不少，包括穿著Alaïa的《變形金剛：黑月降臨》露絲韋莉（左起），還有凍齡的美籍華裔設計師王薇薇，曾演出《神探白朗：抽絲剝繭》的李玉（Jessica Henwick），則穿著Brunello Cucinelli。（法新社/Getty Images）

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