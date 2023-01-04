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張國榮逝世20年展覽 一代巨星與好友拍檔粉絲的相遇故事

文章日期：2023年03月22日

為紀念張國榮（哥哥）逝世20年，一班「哥迷」與商場合作，於3月23日至4月2日舉辦「Timeless Leslie Encounter」展覽，透過20個張國榮好友、工作伙伴、本地及海外歌影迷的「相遇」故事，讓大家以多角度認識及紀念這位一代巨星。

場內展出張國榮的照片、書籍雜誌、簽名黑膠碟、紀念封等，還有20個印在展板上的「相遇」故事。現場有一幅以無限符號設計、象徵着永恆的張國榮經典作品霓虹燈打卡牆，載滿了由世界各地歌影迷投票選出、最具代表性的張國榮作品，包括歌曲《風繼續吹》、《Monica》、《追》、《為你鍾情》、電影《阿飛正傳》、《霸王別姬》及《英雄本色》等。

場內的430吋大電視播放20個張國榮經典作品片段，及由逾3000張「與哥哥相遇」相片組成的巨型馬賽克片段；現場亦設有一座自動演奏的三角鋼琴，循環演奏着8首經典金曲。

活動期間的週末，場內將設免費「導讀團」，讓「歌迷」一同翻閱絕版刊物及珍藏；3月31日，現場將舉行分享會，請來張國榮好友、工作伙伴、知心歌影迷及「後榮迷」細數經歷，歌手曾比特亦會到場演繹張國榮經典金曲。

 

為紀念張國榮逝世20年，一班「哥迷」與商場合作舉辦「Timeless Leslie Encounter」展覽。（鍾偉茵攝 / 明報製圖）
「Timeless Leslie Encounter」展覽由明天（3月23日）開始至4月2日舉行。（鍾偉茵攝）
入場人士捐款20元，可參與製作「即印即有」的巨型馬賽克張國榮相片，捐款將全數捐予兒童癌病基金。（鍾偉茵攝）
現場設有一座自動演奏的三角鋼琴，循環演奏出張國榮8首經典金曲，包括《追》、《風繼續吹》、《共同渡過》等。（鍾偉茵攝）
現場有一幅以無限符號設計、象徵着永恆的張國榮經典作品霓虹燈打卡牆，載滿了由世界各地歌影迷投票選出、最具代表性的張國榮作品名字。（鍾偉茵攝）
現場展出張國榮生前的照片。（鍾偉茵攝）
現場展出雜誌關於張國榮的報道。（鍾偉茵攝）
現場展出紀念張國榮的巴士模型。（鍾偉茵攝）
現場展出不少「哥迷」的珍藏，如張國榮電影《星月童話》慈善首映禮入場票。（鍾偉茵攝）
現場展出關於張國榮的書籍刊物。（鍾偉茵攝）
現場展出張國榮紀念封。（鍾偉茵攝）
現場展出張國榮好友兼工作伙伴、日本女作家志摩千歲曾為張國榮主理的兩本日本個人攝影寫真集《All About Leslie》及《慶》。（鍾偉茵攝）
現場展出張國榮封面的外國書籍及雜誌。（鍾偉茵攝）
現場展出張國榮的黑膠唱片。（鍾偉茵攝）
張國榮1993年和好友舉辦了麻將比賽，更設置「國榮盃」，當時由蘇施黃贏得比賽。蘇施黃及後再舉辦「國榮盃自我挑戰賽」，最終由一位歌迷贏得獎盃。（鍾偉茵攝）
現場設有寫上20個張國榮好友、工作伙伴、本地及海外歌影迷「相遇」故事的展板。（鍾偉茵攝）
除了「哥迷」，張國榮生前的工作伙伴及好友，如文雪兒、著名設計師陳幼堅也分享他們與張國榮的故事。（鍾偉茵攝 / 明報製圖））

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