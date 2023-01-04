張國榮逝世20年展覽 一代巨星與好友拍檔粉絲的相遇故事

為紀念張國榮（哥哥）逝世20年，一班「哥迷」與商場合作，於3月23日至4月2日舉辦「Timeless Leslie Encounter」展覽，透過20個張國榮好友、工作伙伴、本地及海外歌影迷的「相遇」故事，讓大家以多角度認識及紀念這位一代巨星。

場內展出張國榮的照片、書籍雜誌、簽名黑膠碟、紀念封等，還有20個印在展板上的「相遇」故事。現場有一幅以無限符號設計、象徵着永恆的張國榮經典作品霓虹燈打卡牆，載滿了由世界各地歌影迷投票選出、最具代表性的張國榮作品，包括歌曲《風繼續吹》、《Monica》、《追》、《為你鍾情》、電影《阿飛正傳》、《霸王別姬》及《英雄本色》等。

場內的430吋大電視播放20個張國榮經典作品片段，及由逾3000張「與哥哥相遇」相片組成的巨型馬賽克片段；現場亦設有一座自動演奏的三角鋼琴，循環演奏着8首經典金曲。

活動期間的週末，場內將設免費「導讀團」，讓「歌迷」一同翻閱絕版刊物及珍藏；3月31日，現場將舉行分享會，請來張國榮好友、工作伙伴、知心歌影迷及「後榮迷」細數經歷，歌手曾比特亦會到場演繹張國榮經典金曲。