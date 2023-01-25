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許冠傑開騷提攜後輩 契仔古巨基率全場大叫「歌神」

文章日期：2023年04月13日

「歌神」許冠傑（Sam）一連7場《許冠傑此時此處演唱會2023》已來到尾聲，今天（13日）休息一天後，明晚將舉行最後一場演唱會。過去的一星期，年屆74的阿Sam狀態大勇，每晚獻唱幾十首經典金曲，又以多個不同形象現身，彈奏不同樂器之餘，更與舞蹈員一齊跳舞。阿Sam每晚都會走近觀眾席與粉絲握手、與全場歌迷大合唱，更送他們眼鏡、鼓棍、雙節棍、豹紋毛巾等小禮物。

阿Sam今次開騷，除了大哥許冠文（Michael）、兒子懷欣與懷谷、契仔Justin及Michael的兒子許思維擔任演出嘉賓外，還請來不少樂壇後輩現身，包括林家謙、張敬軒、Serrini（梁嘉茵）、歌唱老師Christine Samson的學生Georgina Henderson、陳凱彤。昨晚第6場演唱會，阿Sam請來古巨基現身，他說︰「已經有7、8年沒見過他，他仍是那麼精靈，那麼靚仔。大家猜不猜到他是誰？是否猜不到？他就是我的契仔，很精靈、很cute cute的古巨基Leo！」

古巨基與阿Sam合唱《沉默是金》，他說︰「Sam哥，我想在此多謝你，因為今次已是我第2次做你嘉賓。我們所有Sam哥的歌迷也要多謝你，因為你的歌陪伴我們，也給了我們很多力量。很多嘉賓也提及Sam哥你是我們香港人的歌神，不如我們全場10000位觀眾一起大叫『歌神，許冠傑』，好不好？」阿Sam聞言謙稱受不起，惟古巨基與觀眾未有理會，齊齊大叫「歌神，許冠傑」。

古巨基續說︰「全靠Sam哥，你是第一位作曲、填詞和唱粵語歌的歌手，令我們的香港樂壇有粵語歌曲，沒有你便沒有我們，很多朋友也表示Sam哥為樂壇帶來一代接一代。除了這些大家也知道的事外，我還想說一點和Sam哥的生活點滴。」工作人員拿出一塊紀念板，古巨基接過後表示︰「大家看看這塊紀念板，知不知道板上面的字和圖案，以及那些一粒粒的星星裝飾，也是由Sam哥親手畫和貼上去的。Sam哥除了音樂成就，也是一位很細心、對所有朋友和後輩很貼心的人。演唱會導演和我說Sam哥每天回到紅館，第一時間要做的事便是把要送給嘉賓的紀念板貼好。多謝Sam哥，我想和大家分享，Sam哥是一個有心思、很有愛的長輩。」

阿Sam透露與張國榮除了合唱歌《沉默是金》外，其實還有另一首合唱歌《我未驚過》。他說這是電影《新最佳拍檔》中的一首快歌，惟從未在台上表演過。他指古巨基與張國榮的聲線、唱腔相似，邀請他代替張國榮與他合唱。

「歌神」許冠傑今次在紅館舉行演唱會，一如以往邀請多位樂壇後輩現身，包括古巨基、張敬軒、林家謙、Serrini等。（大會提供 / 資料圖片 / 明報製圖）
許冠傑狀態大勇，每晚獻唱數十首經典金曲。（資料圖片）
許冠傑的紅館演唱會充滿香港情懷。（資料圖片 / 明報製圖）
許冠傑雖然年屆74，與舞蹈員跳舞時依然充滿活力。（資料圖片）
許冠傑每晚也演奏不同的樂器，如彈結他及打鼓，展示出其音樂才華。（資料圖片）
許冠傑十分寵愛歌迷，每晚也會走近觀眾席與他們握手。（大會提供））
Serrini是許冠傑的香港大學師妹。許冠傑表示Serrini是他最近很欣賞的一名創作歌手。（資料圖片）
張敬軒向來有「皇上」外號，但他自言站在許冠傑身邊，自己只是「小軒子」。（資料圖片）
古巨基率全場觀眾大叫「歌神，許冠傑」。（大會提供）
古巨基拿出許冠傑送給他的禮物，讚契爺是一位很細心、對所有朋友和後輩很貼心的人。（大會提供）
許冠傑讚陳凱彤靚女、唱歌出色，說陳凱彤常參與他們逢星期天的夾Band活動。（資料圖片）
林家謙自言跟許冠傑的才華雖然差很遠，但大家也有幾點相同之處。（資料圖片）
許冠傑對歌迷的點唱要求有求必應。（資料圖片）
許冠傑跟兒子懷欣與懷谷一同Rock爆舞台。（資料圖片）
許冠傑望見台上的紅色高跟鞋，想起故友張國榮。（資料圖片）
許冠傑撫摸樹上的麻鷹悼念亡兄許冠英。（資料圖片）
許冠文以嘉賓身分表演棟篤笑，分享許冠傑曾被母親反對結婚的往事。（資料圖片）

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