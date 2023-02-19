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13年後「巨聲二幫」點將錄 陳國峰上擂台求出路 胡鴻鈞努力轉變

文章日期：2023年05月23日

2010年陳國峰參加《超級巨聲2》追夢，當年27歲的他是健身教練，在參加《巨聲2》前曾在其他歌唱比賽奪冠。國峰是「巨聲二幫」的隊長，多年來「國峰隊長」的稱號令人印象深刻，最終他在《巨聲2》中獲第6名。

13年時間流逝，這段時間「國峰隊長」經歷了人生的轉變，結婚並育有兩個小朋友，他跟TVB的合約6月中屆滿，決定離開求新發展，要上擂台打拳。他加入TVB，2011年成為J2節目《兄弟幫》主持直至2020年的最後一集。國峰也有參與劇集演出，但他當日以喜歡唱歌而入行，可惜這方面發展機會不多。

國峰回應傳媒時提及兩年前由經理人合約轉為藝員合約，經歷疫情的打擊，單靠TVB的酬勞難應付生活，他沒經歷掙扎或要提起很大勇氣就決定不再續約，說：「人需要轉變！」他期待新挑戰！

重溫《巨聲2》的資料，當年20名參賽者中，冠軍林欣彤、亞軍胡鴻鈞、季軍羅孝勇外， 其他參賽者還有謝東閔、吳業坤、陳慧敏與陳凱彤等，他們仍活躍於娛樂圈，早前坤哥跟謝東閔與陳凱彤合資開音樂學校。翻看13年前他們的參賽片段，當年是學生的林欣彤，現在變得成熟、羅孝勇娶王丹妮成為人夫，現在邊在澳洲讀書以做脊醫為目標同時兼顧演藝工作，坤哥娶日本妻子，陳慧敏仍在樂壇努力。胡鴻鈞在音樂與演戲方面也有不俗發展，他努力的改變也是有目共睹。

重溫13年前TVB的《超級巨聲2》，眾人的轉變很大。（資料圖片/視頻截圖）
《超級巨聲2》當年也為樂壇增添生力軍（資料圖片）
國峰隊長參加《巨聲2》時父母到場支持，2019年他舉行首個個人演唱會。（網上圖片/視頻截圖）
陳國峰參加《巨聲2》時已27歲，可惜這些年在舞台演出機會不多。（資料圖片/視頻截圖）
陳國峰跟《兄弟幫》的好拍檔。（資料圖片）
陳國峰接受新挑戰，太太支持他的決定。（網上圖片）
19歲林欣彤跟現在的她相比，添女人味。（網上圖片/視頻截圖）
胡鴻鈞的轉變多年來也是話題，看到他的努力。（網上圖片/視頻截圖）
羅孝勇多年來保持靚仔，跟王丹妮結婚成為人夫。（網上圖片/視頻截圖）
羅孝勇在澳洲讀書，返港又是演員，早前參演《毒舌大狀》。（網上圖片）
吳業坤的笑容多年來保持不變，（左圖）2015年他在音樂頒獎禮獲好成績，這幕也成經典。（資料圖片/視頻截圖）
坤哥娶日本太太成為人夫。（網上圖片）
謝東閔雖然是唱歌出道，但他在演戲方面發展也不俗。（網上圖片/視頻截圖）
陳慧敏成為「慧敏哥」仍在樂壇努力爭取機會。（網上圖片/視頻截圖）
坤哥跟《巨聲2》戰友謝東閔與陳凱彤今年合資開音樂學校，開幕禮邀陳山聰出席。（資料圖片）

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