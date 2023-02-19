13年後「巨聲二幫」點將錄 陳國峰上擂台求出路 胡鴻鈞努力轉變

2010年陳國峰參加《超級巨聲2》追夢，當年27歲的他是健身教練，在參加《巨聲2》前曾在其他歌唱比賽奪冠。國峰是「巨聲二幫」的隊長，多年來「國峰隊長」的稱號令人印象深刻，最終他在《巨聲2》中獲第6名。

13年時間流逝，這段時間「國峰隊長」經歷了人生的轉變，結婚並育有兩個小朋友，他跟TVB的合約6月中屆滿，決定離開求新發展，要上擂台打拳。他加入TVB，2011年成為J2節目《兄弟幫》主持直至2020年的最後一集。國峰也有參與劇集演出，但他當日以喜歡唱歌而入行，可惜這方面發展機會不多。

國峰回應傳媒時提及兩年前由經理人合約轉為藝員合約，經歷疫情的打擊，單靠TVB的酬勞難應付生活，他沒經歷掙扎或要提起很大勇氣就決定不再續約，說：「人需要轉變！」他期待新挑戰！

重溫《巨聲2》的資料，當年20名參賽者中，冠軍林欣彤、亞軍胡鴻鈞、季軍羅孝勇外， 其他參賽者還有謝東閔、吳業坤、陳慧敏與陳凱彤等，他們仍活躍於娛樂圈，早前坤哥跟謝東閔與陳凱彤合資開音樂學校。翻看13年前他們的參賽片段，當年是學生的林欣彤，現在變得成熟、羅孝勇娶王丹妮成為人夫，現在邊在澳洲讀書以做脊醫為目標同時兼顧演藝工作，坤哥娶日本妻子，陳慧敏仍在樂壇努力。胡鴻鈞在音樂與演戲方面也有不俗發展，他努力的改變也是有目共睹。