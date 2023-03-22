有線收費電視6‧1停播 過去30年曾製作不少經典節目
文章日期：2023年05月26日
香港有線電視1993年10月成立，至今就快30年。今年2月14日，政府批准有線電視申請放棄收費電視牌照。有線的收費電視將於6月1日停播，較原定牌照期限提早6年，其他服務不受影響，包括寬頻服務及HOY TV免費頻道等。過去30年，有線製作過不少綜藝娛樂資訊節目，當中包括蘇施黃的《一粒鐘真人蘇》、肥媽的《肥媽私房菜》、李佳芯與強尼主持的《空間大改造》、黃翠如與洪永城的旅遊節目、陳貝兒與陸浩明等主播主持的娛樂新聞、梁思浩主持的《怪談》等。不過，可惜的是這些曾為有線主持過至今仍為人津津樂道的節目藝人，現在都已蟬過別枝，通通已離開了有線，且分別在無綫、ViuTV有不錯的發展。
（即時娛樂）
香港有線電視的收費電視將於6月1日停播，HOY TV免費頻道等不受影響。有線過去30年曾製作過不少經典節目，如《一粒鐘真人蘇》、《肥媽私房菜》、《空間大改造》等，成為其他電視台製作節目的仿傚對象。（網上片段截圖 / 資料圖片 / 明報製圖）
蘇施黃主持的《一粒鐘真人蘇》2005年首播，3年內播出兩輯。《一粒鐘真人蘇》當年有別於其他飲食節目，每道餸菜的烹調細節也被拍攝在內，當中還包括蘇施黃與助手阿Moon及攝影師談天、玩樂的情節。煮完菜後，蘇施黃亦會和工作人員一同試食，並作出評論，成為當時觀眾眼中的非一般烹飪節目。不過，蘇施黃愛鬧人的主持風格曾備受爭議。雖然節目受歡迎，蘇施黃後來改以外判形式為無綫主持《蘇GOOD》、《京都蘇GOOD》等節目。（HOY TV網上片段截圖 / 明報製圖）
肥媽於1990年代尾開始為有線主持節目，如有線娛樂台開台時的《肥媽Phone Show》。2001年，肥媽伙拍梁家仁一同主持有線節目《肥媽一家人》，探討親子問題及一周社會新聞。2003開始，肥媽主持有線娛樂台烹飪節目《肥媽私房菜》，一做就7年，是有線的經典節目之一。節目最初在有線電視大樓內拍攝，及後遷至肥媽的家中取景。節目設有問答環節，亦曾邀請不同人物現身，及推出過在內地、泰國拍攝外景的特別篇。不過，肥媽在2012年開始為無綫拍攝飲食節目至今。（HOY TV網上片段截圖 / 明報製圖）
陳貝兒、陸浩明於有線娛樂新聞台開台時受聘，是香港第一代娛樂新聞主播。他們當年因為身材高䠷、口才好而獲有線重用，很快坐上主播枱，亦訪問過不少本地及國際巨星。陳貝兒第一次出埠工作即獲派採訪米高積遜（Michael Jackson），亦採訪過奧斯卡、康城影展、威尼斯影展、米蘭、紐約時裝節等國際盛事，也曾為木村拓哉、李秉憲及李安等做獨家專訪，被喻為「有線娛樂主播一姐」。不過，她只在有線逗留了6年，就加盟博美娛樂成為旗下藝人，亦同時兼顧無綫的幕前主持崗位。2013年，陳貝兒轉投無綫電視，主攻主持及司儀工作，當中以《嫁到這世界邊端》及《無窮之路》最令觀眾留下深刻印象。她去年憑《無窮之路》奪得《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主持」，同時入選「感動中國2021年度人物」。陸浩明2003年加入有線，至2012年轉投無綫，曾主持過不少節目及擔任多個大型綜藝節目司儀。（資料圖片 / 明報製圖）
有線自開台以來播出過不少外購或半自製節目，李佳芯（Ali）與強尼主持過的首4輯《空間大改造》可說是經典之一。《空間大改造》頭4輯均由Ali與強尼任節目主持。第4輯後期，Ali因跳槽無綫，改由梁芷珮頂上。Ali於2008年加入有線，最初擔任體育節目主持，後來亦主持其他節目，包括《空間大改造》、旅遊節目《十二夜》系列等，直至2012年轉投無綫，主持節目及拍劇，更曾登上視后寶座。強尼2004年加入有線做足球節目主持，大學時修讀工程及擁有10年建築工作經驗的他後來亦主持《夢幻建築社》及《空間大改造》系列等節目。2016年，強尼加入ViuTV，成為該台重點力捧的其中一位藝人，被封為「ViuTV一哥」。（網上片段截圖 / 明報製圖）
《怪談》是有線的經典及長壽節目之一，節目於1996年首播，曾任主持的藝人有雷宇揚、施明、雲海、關寶慧、張學潤、梁思浩、歐綺霞、梁嘉琪、余思敏及陳曉華，梁思浩更曾擔任主持逾10年（2006年至2015年、2020年至2021年），成為《怪談》的標誌。不過，梁思浩於2021年宣布不再擔任《怪談》主持。他翌年重返無綫主持兼監製的靈異節目《通靈之王》。（網上片段截圖）