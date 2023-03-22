有線收費電視6‧1停播 過去30年曾製作不少經典節目

陳貝兒、陸浩明於有線娛樂新聞台開台時受聘，是香港第一代娛樂新聞主播。他們當年因為身材高䠷、口才好而獲有線重用，很快坐上主播枱，亦訪問過不少本地及國際巨星。陳貝兒第一次出埠工作即獲派採訪米高積遜（Michael Jackson），亦採訪過奧斯卡、康城影展、威尼斯影展、米蘭、紐約時裝節等國際盛事，也曾為木村拓哉、李秉憲及李安等做獨家專訪，被喻為「有線娛樂主播一姐」。不過，她只在有線逗留了6年，就加盟博美娛樂成為旗下藝人，亦同時兼顧無綫的幕前主持崗位。2013年，陳貝兒轉投無綫電視，主攻主持及司儀工作，當中以《嫁到這世界邊端》及《無窮之路》最令觀眾留下深刻印象。她去年憑《無窮之路》奪得《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主持」，同時入選「感動中國2021年度人物」。陸浩明2003年加入有線，至2012年轉投無綫，曾主持過不少節目及擔任多個大型綜藝節目司儀。（資料圖片 / 明報製圖）