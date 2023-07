MIRROR成員柳應廷(Jer)日前(10日)完成4場《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,首次舉行個人演唱會的他,全晚以6個造型現身,帶樂迷進入他的音樂宇宙。

除了個人大熱作品《狂人日記》、《坐看雲起時》、《人類群星閃耀時》等,Jer還唱出吳林峰《捱麵包的人》、陳奕迅《致明日的舞》、陳健安《繼續繼續》、林宥嘉的《眼色》等歌。《全民造星》10號參賽者出身的他,穿上印有「10」的藍色外套,重唱當年參賽時唱過的歌,包括陳奕迅的《陀飛輪》、Supper Moment的《P.S I Love You》。

Jer出道5年來,一直以開騷為目標。今次終於圓夢,他感謝柳柳粉們(歌迷暱稱)的支持,承諾唱到80歲。