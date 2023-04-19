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姜濤回勇炸爆舞台 經歷浪濤學懂謙卑 視姜糖為「屋企人」

文章日期：2023年08月03日

MIRROR成員姜濤昨晚（2日）於亞洲國際博覽館，舉行一連4場《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》演唱會，全場爆滿。「師父」肥仔（梁業）和林海峰（Jan）擔任表演嘉賓。

狀態大勇的姜濤唱出多首歌曲，包括《濤》﹑《作品的說話》﹑《DUMMY》﹑《Master Class》﹑《風雨不改》﹑《亞特蘭提斯》及《鏡中鏡》等，同時翻唱不少樂壇前輩經典金曲，包括鄧麗君《我只在乎你》﹑張國榮《追》和黎明《我的親愛》。另外，姜濤跟肥仔師徒跳唱《特務肥姜2.0》，默契十足勁合拍；Jan現身時更掀起全晚高潮，Jan妙語如珠笑指跟姜濤「冇你冇我」，自頒獎給對方後，帶挈他創上事業新高峰。

Jan提到每年姜濤生日，一班姜糖將銅鑼灣變成「姜濤灣」時，笑指銅鑼灣揸弗人不再是浩南，而是「大佬B」姜B（姜濤外號）。Jan叮囑姜濤要努力繼續成為「我最喜愛的男歌手」，令他可繼續做頒獎嘉賓。Jan續說︰「姜濤，你的努力不是要衝出亞洲、成為『亞洲第一』或『紅過羅湖』，而是為了林公子的成就。所以，這個獎是屬於我的﹗麻煩姜濤頒給我『我最喜愛的頒獎嘉賓』﹗」

在旁的姜濤被Jan「轟炸」到說不出話來，只懂一味笑，姜濤表示有很多事情想請教Jan，姜濤說：「如他每年如何想出在頒獎禮上的內容；他亦改變了我演藝事業的方向。往後有沒有『我最喜愛』獎項也好，希望每一位也成為『屋企人』、最親近的人，這個『我最喜愛』就足夠了﹗」姜濤最後唱出《蒙著嘴說愛你》，為首晚演唱會劃上句號。

【首場演唱會歌單】

1. 濤

2. 作品的說話

3. Master Class

4. 我只在乎你 （原唱：鄧麗君）

5. 風雨不改

6. 亞特蘭提斯

7. 心牆（原唱：郭靜）

8. 鏡中鏡

9. DUMMY

10. 特務肥姜2.0

11. 孤獨病

12. 追

13. 好得太過份

14. 一號種籽

15. Every Single Time

16. 我的親愛（原唱：黎明）

17. 一秒間

18. 愛情簽證申請

19. 我多喜歡你，你會知道（原唱：王俊琪）

20. 蒙著嘴說愛你

（即時娛樂）

姜濤昨晚在亞博舉行首場演唱會，姜濤狀態回勇，以勁歌熱舞炸爆舞台。（劉永銳攝）
姜濤昨晚開心跳唱，表現興奮。（劉永銳攝）
姜濤跟大型吹氣公仔合照，十分可愛。（劉永銳攝）
全身紅噹噹的姜濤，大展「紅濤」。（劉永銳攝）
姜濤視姜糖為屋企人。（劉永銳攝）
狀態大勇的姜濤唱出多首歌曲。（劉永銳攝）
姜濤和舞蹈員跳唱黎明經典金曲《我的親愛》。（劉永銳攝）
姜濤跟姜糖派心心。（劉永銳攝）
姜濤相當開心，全晚笑容滿面。（劉永銳攝）
姜濤和一大班舞者落力演出。（劉永銳攝）
林海峰擔任表演嘉賓，講足9分鐘，掀全晚高潮。（劉永銳攝）
林海峰惡搞姜濤演唱會海報，十分搞笑。（劉永銳攝）
Jan叮囑姜濤要努力繼續成為「我最喜愛的男歌手」，令他可繼續做頒獎嘉賓。（劉永銳攝）
姜濤這身全黑打扮相當型仔。（劉永銳攝）
他表示很榮幸成為歌手，因為人有太多情緒，作為歌手可以將所有情緒寫進歌裏面。（劉永銳攝）
姜濤表示永遠會記得自己曾經是一個DUMMY。（劉永銳攝）
演唱會播出片段，姜濤舉燈牌體驗應援滋味。（劉永銳攝）
姜濤感激粉絲們一直的陪伴，他覺得自己過去2年有太多不足地方。（劉永銳攝）
姜濤演唱《好得太過份》前表示，感激粉絲支持。（劉永銳攝）
姜濤跟肥仔師徒跳唱《特務肥姜2.0》，默契十足勁合拍。（劉永銳攝）
肥仔用毛巾幫姜濤拭汗，並叫他在毛巾上簽名。（劉永銳攝）
姜濤經常提醒自己，無論犯錯定成功，都要保持謙卑。（劉永銳攝）
姜濤勁歌熱舞炸爆舞台。（劉永銳攝）
這個笑容，自信心返晒嚟！（劉永銳攝）
姜濤的演出令人眼前一亮。（劉永銳攝）
姜濤。（劉永銳攝）
投入演出。（劉永銳攝）
姜濤。（劉永銳攝）
舞台設計見心思。（劉永銳攝）
姜濤。（劉永銳攝）

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