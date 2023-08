姜濤回勇炸爆舞台 經歷浪濤學懂謙卑 視姜糖為「屋企人」

MIRROR成員姜濤昨晚(2日)於亞洲國際博覽館,舉行一連4場《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》演唱會,全場爆滿。「師父」肥仔(梁業)和林海峰(Jan)擔任表演嘉賓。

狀態大勇的姜濤唱出多首歌曲,包括《濤》﹑《作品的說話》﹑《DUMMY》﹑《Master Class》﹑《風雨不改》﹑《亞特蘭提斯》及《鏡中鏡》等,同時翻唱不少樂壇前輩經典金曲,包括鄧麗君《我只在乎你》﹑張國榮《追》和黎明《我的親愛》。另外,姜濤跟肥仔師徒跳唱《特務肥姜2.0》,默契十足勁合拍;Jan現身時更掀起全晚高潮,Jan妙語如珠笑指跟姜濤「冇你冇我」,自頒獎給對方後,帶挈他創上事業新高峰。

Jan提到每年姜濤生日,一班姜糖將銅鑼灣變成「姜濤灣」時,笑指銅鑼灣揸弗人不再是浩南,而是「大佬B」姜B(姜濤外號)。Jan叮囑姜濤要努力繼續成為「我最喜愛的男歌手」,令他可繼續做頒獎嘉賓。Jan續說︰「姜濤,你的努力不是要衝出亞洲、成為『亞洲第一』或『紅過羅湖』,而是為了林公子的成就。所以,這個獎是屬於我的﹗麻煩姜濤頒給我『我最喜愛的頒獎嘉賓』﹗」

在旁的姜濤被Jan「轟炸」到說不出話來,只懂一味笑,姜濤表示有很多事情想請教Jan,姜濤說:「如他每年如何想出在頒獎禮上的內容;他亦改變了我演藝事業的方向。往後有沒有『我最喜愛』獎項也好,希望每一位也成為『屋企人』、最親近的人,這個『我最喜愛』就足夠了﹗」姜濤最後唱出《蒙著嘴說愛你》,為首晚演唱會劃上句號。

【首場演唱會歌單】

1. 濤

2. 作品的說話

3. Master Class

4. 我只在乎你 (原唱:鄧麗君)

5. 風雨不改

6. 亞特蘭提斯

7. 心牆(原唱:郭靜)

8. 鏡中鏡

9. DUMMY

10. 特務肥姜2.0

11. 孤獨病

12. 追

13. 好得太過份

14. 一號種籽

15. Every Single Time

16. 我的親愛(原唱:黎明)

17. 一秒間

18. 愛情簽證申請

19. 我多喜歡你,你會知道(原唱:王俊琪)

20. 蒙著嘴說愛你

