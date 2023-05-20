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叱咤招待會 AK楊樂文好腰力 Jeremy粉絲應援出位

文章日期：2023年11月03日

每年一度的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》廣受樂迷注目，連頒獎禮招待會也盛事似的，出席歌手盛裝打扮外，最重要有粉絲造勢。近年叱咤頒獎禮招待會在昂坪市集舉行，成為粉絲的耐力戰，要以最佳位置為偶像打氣，在活動前於場地外通宵露宿。粉絲之間鬥早霸好位，竟有人4日前排隊！

活動現場所見，大多數是鏡粉，MIRROR 12子皆有粉絲到場，神徒與姜糖氣勢最勁，但異軍突起的是李駿傑（Jeremy）的Unicorn（粉絲暱稱）。眾Unicorn的位置正是歌手出場，主持介紹資料時停步對鏡頭揮手的地方，故有留意大會網上直播的觀眾，也會看到近百位出席歌手也站在高舉「李駿傑」應援紙牌的畫面，絕對是最多曝光。在介紹生力軍歌手時也有搞笑的一幕，主持點名邱彥筒（Marf）出場，畫面所見是何洛瑤（Sica）行出來跟粉絲揮手招呼，當她聽到Marf的名字時才知道自己「爬頭」，真情流露嚇到擘大個口得個窿，急步返回等候出場的地方。終於輪到介紹Sica出場，主持幽默說她是再次登場，Sica掩嘴大笑，好可愛！

在接受傳媒訪問環節，MIRROR最大陣仗，看到12子分兩排前後企同受訪，總是辛苦了正、副隊長Lokman與AK，兩人要揸咪主力解答有關MIRROR的問題外，個別成員的問題，他們就要側身拗腰負責遞咪給該成員，真係隊長唔易做！

出席歌手有張天賦（MC）、炎明熹（Gigi）、李幸倪（Gin Lee）、王灝兒（JW）、許廷鏗、陳柏宇、泳兒、 陳蕾、林家謙、陳毅燊、鄧小巧、陳明憙、雲浩影、Tyson Yoshi、洪嘉豪、黃妍，還有很多很多為音樂努力的歌手。

（即時娛樂）

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》招待會在昂坪市集舉行，近百歌手出席好熱鬧。（劉永銳攝）
姜濤、 盧瀚霆與Ian分別接受訪問。（劉永銳攝 /明報製圖）
MIRROR齊人接受訪問，AK與Lokman要向其他隊員側身拗腰。（劉永銳攝 /明報製圖）
Jeremy的Unicorn霸到好位，每個出場歌手也會站在他們的應援牌前，包括林家謙與陳明憙（劉永銳攝 /視頻截圖 /明報製圖）
何洛瑤（Sica）發覺出錯場時擘大個口得個窿。（視頻截圖）
Sica再次出場時忍不住狂笑。（視頻截圖）
Marf。（劉永銳攝）
魏浚笙。（劉永銳攝）
炎明熹。（劉永銳攝）
MC。（劉永銳攝）
許廷鏗。（劉永銳攝）
泳兒與李幸倪。（劉永銳攝）
ERROR只有阿Dee與肥仔出席。（劉永銳攝）
姜濤。（劉永銳攝）
柳應廷。（劉永銳攝）
Edan跟MC好好傾。（劉永銳攝）
姜濤投入跟其他歌手打招呼。（劉永銳攝）
lan、Lokman與AK。（劉永銳攝）
AK與Lokman。（劉永銳攝）
MIRROR。（劉永銳攝）
陳卓賢。（劉永銳攝）
盧瀚霆。（劉永銳攝）
呂爵安。（劉永銳攝）
Tyson Yoshi。（劉永銳攝）
雲浩影。（劉永銳攝）
洪嘉豪。（劉永銳攝）
黃妍。（劉永銳攝）
馮允謙。（劉永銳攝）
P1X3L。（劉永銳攝）
ANSONBEAN。（劉永銳攝）
COLLAR。（劉永銳攝）
陳蕾。（劉永銳攝）
吳業坤。（劉永銳攝）
陳柏宇。（劉永銳攝）
鄧小巧。（劉永銳攝）
歌迷為支持偶像在場外造勢。（劉永銳攝）
姜糖佔據有利位置。（劉永銳攝）

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