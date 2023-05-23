《經典折子戲》Part 2 將觀眾帶入戲曲世界

《經典折子戲》Part 2日前在新光大劇場公演一連兩場，精選六齣折子戲，包括新《霸王別姬》 、《武松殺嫂》、《再世紅梅記之脫穽救裴》、《扈家莊》、《李後主之去國歸航》與《十奏嚴嵩》。主演演員梁兆明、梁非同、梁燕飛、王志良、梁煒康、宋洪波、吳仟峰、廖國森、陳紀婷與蘇鈺橋等，大卡士陣容，加上華麗的佈景，將觀眾帶入戲曲的世界。

班主彭美施（施姐）首次選取新光戲院製作粵劇，初時也擔心能否將自己在製作與舞台佈景構想，完全能在舞台發揮。兩場演出圓滿結局，觀眾的熱烈反應讓她知道用心製作加創意，無論在哪一個場地，都能夠做到不一樣的粵劇。梁兆明在《李後主之去國歸航》的深情，梁非同在新《霸王別姬》令人驚艷跟梁煒康演霸王的氣勢，《武松殺嫂》中梁燕飛的嫵媚到被殺的「殭屍跌」，她跟宋洪波的默契配合，獲觀眾叫好。 陳紀婷在《扈家莊》演扈三娘，全武場演出盡顯功架，今次演出對她意義重大，「這齣戲對我意義重大，係十多年前演藝學院畢業演出，之後冇太多機會再演，上次演出已經係7年前，多謝韓燕明老師幫我重新編排，要趁自己依然年輕，仍然有體力就做得更好。」

不得不提吳仟峰（仔哥）與廖國森兩大名伶壓軸合演《十奏嚴嵩》，他們在舞台上就是氣勢，仔哥享受今次的演出，預早報名，期待參與《經典折子戲》Part 3的演出。