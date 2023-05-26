時尚盛事維港星光燦爛 宋仲基派心心 周潤發帥氣壓軸

LOUIS VUITTON 2024初秋男裝系列時裝秀於11月30日在香港舉行，星光大道成為LOUIS VUITTON男裝創意總監Pharrell Williams的時裝舞台。雲集逾80位本地及來自世界各地的名人、明星，是夜維港不單繽紛，更是星光熠熠，出席嘉賓穿上品牌的最新時裝帥氣登場，成為全球時尚焦點。

今次多位內地型男現身，龔俊、白敬亭、王鶴棣、朱一龍與此沙等 ，還有男團TNT時代少年團。法國男星Tahar Rahim、美國饒舌歌手Pusha T，韓國型男宋仲基白馬王子Look現身派心心、男團Stray Kids 的Felix，日本男星平野紫耀令這場時尚盛會添光彩。本地型男有MIRROR三子盧瀚霆、陳卓賢與呂爵安出席，佔主場之利，早在場外守候的鏡粉呼歡聲下令現場氣氛升溫。古天樂、新一代男神劉俊謙、郭富城，還有周潤發與太太陳薈蓮白色情侶裝壓軸現身，親民的發哥又應要求訪問後跟大家合照，有發哥的地方就有歡樂。

現場的男人魅沒法擋，但到場的女嘉賓同樣令人眼前一亮，有影后林嘉欣、極性感的倪晨曦、邱彥筒、吳家忻、沈月與陳漢娜等。