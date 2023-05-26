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時尚盛事維港星光燦爛 宋仲基派心心 周潤發帥氣壓軸

文章日期：2023年11月30日

LOUIS VUITTON 2024初秋男裝系列時裝秀於11月30日在香港舉行，星光大道成為LOUIS VUITTON男裝創意總監Pharrell Williams的時裝舞台。雲集逾80位本地及來自世界各地的名人、明星，是夜維港不單繽紛，更是星光熠熠，出席嘉賓穿上品牌的最新時裝帥氣登場，成為全球時尚焦點。

今次多位內地型男現身，龔俊、白敬亭、王鶴棣、朱一龍與此沙等 ，還有男團TNT時代少年團。法國男星Tahar Rahim、美國饒舌歌手Pusha T，韓國型男宋仲基白馬王子Look現身派心心、男團Stray Kids 的Felix，日本男星平野紫耀令這場時尚盛會添光彩。本地型男有MIRROR三子盧瀚霆、陳卓賢與呂爵安出席，佔主場之利，早在場外守候的鏡粉呼歡聲下令現場氣氛升溫。古天樂、新一代男神劉俊謙、郭富城，還有周潤發與太太陳薈蓮白色情侶裝壓軸現身，親民的發哥又應要求訪問後跟大家合照，有發哥的地方就有歡樂。

現場的男人魅沒法擋，但到場的女嘉賓同樣令人眼前一亮，有影后林嘉欣、極性感的倪晨曦、邱彥筒、吳家忻、沈月與陳漢娜等。

LOUIS VUITTON 2024初秋男裝系列時裝秀，星光熠熠。（娛樂組攝）
宋仲基。（娛樂組攝）
Felix@Stray Kids。（娛樂組攝）
林柏宏。（娛樂組攝）
朱一龍。（娛樂組攝）
王鶴棣 。（娛樂組攝）
陳卓賢、呂爵安與盧瀚霆。（娛樂組攝）
呂爵安。（娛樂組攝）
盧瀚霆。（娛樂組攝）
陳卓賢。（娛樂組攝）
古天樂。（娛樂組攝）
郭富城。（娛樂組攝）
劉俊謙。（娛樂組攝）
林海峰。（娛樂組攝）
TNT時代少年團。（娛樂組攝）
此沙。（娛樂組攝）
龔俊。（娛樂組攝）
朱鑑然。（娛樂組攝）
白敬亭。（娛樂組攝）
法國男星Tahar Rahim。（娛樂組攝）
美國饒舌歌手Pusha T。（娛樂組攝）
范麒智。（娛樂組攝）
黃明昊。（娛樂組攝）
劉以豪。（娛樂組攝）
魏浚笙。（娛樂組攝）
Tyson Yoshi。（娛樂組攝）
林家謙。（娛樂組攝）
張敬軒。（娛樂組攝）
胡卓希、胡子彤。（娛樂組攝）
安永佳、湯君耀。（娛樂組攝）
發哥跟大家自拍合照。（娛樂組攝）
發哥發嫂情侶裝。（娛樂組攝）
日本男星平野紫耀。（娛樂組攝）
林嘉欣。（娛樂組攝）
吳家忻。（娛樂組攝）
Marf。（娛樂組攝）
沈月。（娛樂組攝）
倪晨曦。（娛樂組攝）
陳漢娜。（娛樂組攝）

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