張艾嘉子王令塵冬日暖陽下娶超模游天翼 結束7年愛情長跑

張艾嘉的兒子王令塵（Oscar）與國際超模游天翼（Tianyi）相戀7年，今天（2日）在尖沙嘴麗晶酒店舉行婚禮及晚宴，廣邀600名親友參與，見證他們攜手展開人生新一頁的喜悅。

Oscar是一位跨界藝術家，畢業於英國切爾西藝術與設計學院，獲得室內空間設計學位。Tianyi則是一位國際超模，2010年獲得「第十八屆中國模特大賽」季軍後踏上模特生涯，至今走過64場國際時裝騷，先後進入models.com 的「Hot List」、「Top 50」及「Money Girls」3大榜單，2014年更獲ELLE頒發「年度超模獎」。除了模特工作，她還涉足電影、電視節目等領域，翱翔於時尚與藝術的遼闊天空之中。有別於傳統婚紗相，兩人的婚照十分破格，以黑白灰為主調，時尚感十足。

Oscar與Tianyi相識於一場朋友聚會，戀情始於7年前的一個在上海外灘的晚上。一場清晨的邀約，拉開了他們的愛情序幕，從此攜手同行，走過的每個時間刻度都是對二人真心相愛的見證。因為工作關係，Oscar與Tianyi不時異地分隔，他們不斷將思念的苦演化成相見的甜，格外珍惜每次的見面時光。戀愛期間，Oscar成為了Tianyi的守護者，會經常給Tianyi拍照來記錄兩人的甜蜜瞬間，也會在見不到對方的時候去到她的私人電台裏，聆聽着她的聲音，一點一滴填補着未相見的遺憾。

終於，在於歲末之際曲。擅長創意的Oscar將婚禮放心地交給Tianyi。在Tianyi眼中，Oscar積極、外向、開朗，像早上的太陽，而她就像回家時看到的夕陽，帶給人平靜。因此，她用溫暖的橙橘色作為婚禮現場的主色調，如同夕陽的餘暉，讓每位遠道而來的賓客都能感受到如冬日暖陽般的溫暖。在溫馨的婚禮儀式上，Oscar與Tianyi執手邁入了新的生活篇章。

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