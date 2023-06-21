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天妒紅顏周海媚 楊九妹到最美滅絕師太 走過38年璀璨旅途

文章日期：2023年12月13日

近年在內地發展的周海媚（海味），前天（12月11日）在北京病逝，終年57歲。周海媚的工作室公布死訊後，不少好友及粉絲均十分傷心及惋惜。1966年12月出世的周海媚是土生土長的香港人，小時候在離島區長大，後成長於石籬邨及友愛邨。周海媚的祖先是滿洲鑲白旗滿族人，滿清八大姓氏之一的瓜爾佳後裔，在廣州做五品官，統管清朝廣東省級事務。小時候的她曾到訪家鄉 - 廣東周家村祖家，周家村的村民全是滿族人。因為滿洲貴族後人的身分，周父對女兒管教甚嚴，無論是生活儀態還是讀書，都要周海媚學習滿族規則。

1985年，周海媚參選港姐，雖未有名次但獲邀入讀藝員訓練班，完成後簽約無綫開始其演藝事業，參與的第一套劇已是台慶劇《楊家將》，飾演楊延瑛（楊九妹）。周海媚在之後的10年拍下多部無綫劇集，如《流氓大亨》、《生命之旅》，也拍過處境劇《城市故事》等，直至1989年演出《義不容情》一炮而紅，成為無綫當紅花旦之一，演出的劇集《回到未嫁時》、《笑傲在明天》、《今生無悔》、《怒劍嘯狂沙》等，至今仍令觀眾留下深刻印象。1994年，周海媚到台灣拍攝劇集《倚天屠龍記》，飾演周芷若一角，贏得「最美周芷若」稱號，出色的演技亦令她成功打開內地及台灣市場。

1995年，周海媚拍攝台劇《今生今世》及無綫劇集《情濃大地》，亦曾進軍樂壇推出國語專輯《日出愛情》。她在《情濃大地》飾演「劉亞彩」，由18歲演到80歲。她曾表示「劉亞彩」是其演藝生涯中其中一個最喜歡的角色。周海媚曾經紅到去日本，拍攝過性感內衣寫真，又曾跟永瀨正敏合作拍攝手機廣告，獲《日刊體育》、《FLASH》等多間日本傳媒大篇幅個人報道。1997年，周海媚與林家棟合作拍攝無綫劇集《大鬧廣昌隆》，飾演女鬼小芙蓉。劇集當年大受歡迎，是該年的無綫劇集收視冠軍，亦成為周海媚的代表作之一。

1998年，周海媚拍完《天地豪情》後轉投亞視，演出劇集《縱橫四海》、《影城大亨》及《縱橫天下》，《縱橫四海》在本港台的黃金時段收視更直逼無綫翡翠台。2002年，她約滿離開亞視，將工作重心轉到內地。2008年，周海媚回巢為無綫拍攝《向世界出發第三輯》，之後又參演劇集《學警狙擊》及《蔡鍔與小鳳仙》，2012年尾拍攝的《神鎗狙擊》成為她為無綫拍攝的最後作品。周海媚近10年主力內地市場拍攝電影及電視劇，她在2014年的《武媚娘傳奇》中飾演楊淑妃令其人氣再急升，更被傳媒封為「凍齡女神」；2019年在新版《倚天屠龍記》中飾演滅絕師太，被評為「最美滅絕師太」。

周海媚生前有過數段感情，惟至離世前仍是單身，一個人在北京獨居。周海媚的初戀對象是比她大10年的呂良偉，兩人1986年拍攝《小島風雲》時開始戀情，兩年後到美國「秘婚」，但原來擺烏龍只登記了而根本沒有註冊，兩人後來因性格不合分手。周海媚拍攝《回到未嫁時》曾與對手黎明傳緋聞，當年曾傳呂良偉、黎明為女方大打出手。1994年，周海媚與游水教練兼演員林偉亮拍拖，林偉亮2009年低調出家，法號「果宏釋衍偉」。周海媚在日本拍手機廣告時與曾跟日本男星永瀨正敏傳緋聞，當年有傳她介入男方婚姻導至對方後來離婚。

1998年，周海媚獲迪生集團高層伍士榮追求，兩人後來分手，有指分手原因與周海媚患紅斑狼瘡症有關。與伍士榮分手後，周海媚2000年被爆與亞視助導周家文姊弟戀，兩人發展至同居關係，惜兩年後分手。2005年，周海媚認識了比她年輕7歲的北京建築師男友，她為愛而移居北京，轉往內地發展，可惜這段戀情於2016年結束，未能開花結果。周海媚回復單身後，一個人繼續在北京獨居，閒時弄狗為樂，直至前天因病離開人世。

（即時娛樂）

一代花旦周海媚1985年入行，匆匆走過她的38年銀色旅途，於2023年12月11日病逝，終年57歲。（資料圖片 / 明報製圖）
周海媚1985年參選港姐，雖未有名次，但獲TVB邀請簽約成為旗下藝人。（資料圖片）
周海媚完成藝員訓練班後開始其銀色旅途。（資料圖片）
初入行的周海媚一臉稚氣。（資料圖片）
周海媚加入無綫後獲力捧，第一套參演的劇集是當年的台慶劇《楊家將》。（資料圖片）
周海媚憑《義不容情》一炮而紅，及後主演的劇集《回到未嫁時》大受觀眾歡迎。（資料圖片 / 明報製圖）
周海媚的初戀對象是比她大10年的呂良偉，兩人1986年拍攝《小島風雲》時開始戀情。（資料圖片 / 明報製圖）
周海媚與呂良偉1988年到美國「秘婚」，但他們當年擺烏龍只登記了而根本沒註冊，兩人後來因性格不合分手。（資料圖片 / 明報製圖）
周海媚與黎明拍攝《回到未嫁時》傳緋聞。（資料圖片）
周海媚曾與萬梓良合作拍攝劇集《笑傲在明天》。（資料圖片）
周海媚在劇集《怒劍嘯狂沙》中的顏值爆燈。（資料圖片 / 明報製圖）
周海媚1994年到台灣拍攝劇集《倚天屠龍記》，飾演周芷若一角，贏得「最美周芷若」稱號。（資料圖片 / 明報製圖）
《情濃大地》的「劉亞彩」，是周海媚演藝生涯中其中一個最喜歡的角色。（資料圖片 / 明報製圖）
周海媚曾紅到去日本，拍攝過性感內衣寫真。（資料圖片）
1997年，周海媚與林家棟合作拍攝無綫劇集《大鬧廣昌隆》，飾演女鬼小芙蓉。《大》是該年的無綫劇集收視冠軍，亦成為周海媚的代表作之一。（資料圖片 / 明報製圖）
周海媚曾轉投亞視，演出劇集《縱橫四海》、《影城大亨》及《縱橫天下》。（資料圖片）
周海媚與黎明合作的劇集《今生無悔》是經典劇集之一。（資料圖片 / 明報製圖）
2012年尾開拍的《神鎗狙擊》，是周海媚為無綫拍攝的最後作品。（資料圖片）
周海媚人生的最後10年主力內地市場，她2014年於《武媚娘傳奇》中飾演楊淑妃令其人氣再急升，更被傳媒封為「凍齡女神」。（資料圖片）
2019年，周海媚在新版《倚天屠龍記》中飾演滅絕師太，被評為「最美滅絕師太」。（資料圖片）
周海媚2005年為了建築師男友移居北京，她2016年回復單身後仍在當地獨居，閒時弄狗為樂。（資料圖片）
周海媚2023年12月11日在北京病逝，終年57歲。（周海媚工作室照片）

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