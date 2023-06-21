《來自星星的你》10周年紀念 重溫經典場面

韓國 SBS 電視劇《來自星星的你》自 2013 年 12 月 18 日首播，剛好踏入 10 周年，不少網民認定《星星》是韓劇中的經典，故事歷久不衰，香港觀眾可在影視串流平台 Netflix 、 mytv Super 及黃 Viu 重溫。

金秀賢及全智賢主演的《來自星星的你》，講述外星人都敏俊（金秀賢飾）在朝鮮時代因拯救一名少女被迫滯留地球； 400 年後，終有機會返回外星，卻在離開地球前 3 個月，遇上鄰居兼人氣女星千頌伊（全智賢飾），兩人命運從此交纏。

《來自星星的你》首播收視 15.6% ，第 4 集突破 20% 大關，其後一路攀升，第 21 集大結局錄得 28.1% ，成為開播新高，也成為 2013年 韓國最受歡迎電視節目。《星星》在亞洲地區同樣掀起追看熱潮，內地愛奇藝及 PPS 影音同步開播，上架首周點播次數破千萬，《星星》也是內地影視網站首次同步直播的外國電視劇。當年《星星》邊拍邊播，原定全劇 20 集，由於收視報捷，後來加多一集。

金秀賢與全智賢憑《來自星星的你》登上演藝事業高峰，全智賢贏得第 50 屆百想藝術大獎電視至高榮譽大獎，金秀賢也獲頒 SBS 演技大獎最優秀演技獎。劇中幾名配角亦人氣急升，包括扮演千頌伊好友李輝京的朴海鎮、飾演千頌伊閨密兼對手劉世美的劉仁娜，還有扮演千頌伊胞弟千允才的安宰賢，其後均成為獨當一面的演員。

《來自星星的你》被視為經典，因角色有趣及製作出色。劇中描述千頌伊 15 歲加入演藝圈，因工作繁忙沒好好讀書，缺乏常識，經常出醜。千頌伊表面上形象高貴，內心天真單純，經常出現意想不到的搞笑行徑；外星人都敏俊有超能力，能靜止時間、瞬間移動，而且有超強聽力。劇組利用高科技攝影器材，營造時間靜止的視覺效果。

《來自星星的你》人氣高，更帶起多項潮流，例如劇中千頌伊人常吃的韓式炸雞配啤酒，便掀起熱潮。千頌伊的服飾和化妝品，亦被粉絲追捧。劇中取景地點如首爾南山塔、北村韓屋村、小法蘭西村等，亦成為粉絲「朝聖」的打卡熱點。由於大受歡迎，更先後翻拍成泰國、日本及內地版。