湯洛雯何依婷蔡嘉欣12月新娘 海外本地婚禮同樣浪漫

今年是「雙春兼閏月」的結婚好年，不少情侶也選擇拉埋天窗。今個12月，湯洛雯、何依婷、蔡嘉欣、國際超模游天翼、「東涌羅浩楷」利愛安也趕搭兔年新娘尾班車，與她們的真命天子步入教堂。

一踏入12月，首3日已有3位女星出嫁，分別是12月1日的利愛安、12月2日的內地超模游天翼及12月3日的2019年港姐五強蔡嘉欣。曾於2021年參加港姐面試，客串演出過劇集《愛‧回家之開心速遞》及《你好，我的大夫》的「東涌羅浩楷」利愛安（Kirsten），今年8月宣布懷孕。挺着巨肚的她素顏兼鼻子紅紅，於12月1日與丈夫Xinnan穿上便服進行簡單的結婚儀式。12月2日，內地超模游天翼與張艾嘉的兒子王令塵結束7年愛情長跑。兩人雖在內地定居，為遷就親友選擇來港辦喜事，在溫暖的橙橘色婚禮上簽字結婚，執手邁入了新的生活篇章，晚上邀請逾600賓客參加婚宴分享喜悅，獲大批中港台藝人到賀，星光熠熠。12月3日輪到2019年港姐五強蔡嘉欣出嫁，她與拍拖7年的富貴男友Derek於深灣遊艇會舉行婚禮，婚宴筵開18席，吳若希與丈夫Alex、余香凝、孫慧雪和莊思敏等圈中好友現身到賀。嘉欣早上穿上金銀色的褂皇，滿身金器在酒店出閣；晚上見傳媒時大曬目測約4卡的巨型鑽戒。

湯洛雯、何依婷不約而同選擇和另一半飛到東南亞地區的小島舉行海外婚禮。湯洛雯與相戀3年的馬國明13日在泰國蘇梅島舉行百萬童話式浪漫婚禮，除了雙方家人及親友，還邀請了不少圈中好友出席。據知，他們在蘇梅島一間五星級酒店結婚，白天在一望無際的海邊舉行婚禮，晚上的戶外婚宴更有煙花助慶，整場婚禮連賓客的機票酒店，再加上之前飛法國影婚紗相及過大禮等開支，估計要用近百萬元。何依婷與林姓圈外男友上周六（16日）就在峇里島結婚。戴上后冠的何依婷與丈夫坐南瓜形白色馬車抵達座落在海邊的玻璃教堂，如公主、王子一樣；晚上則在純白的帳篷內舉行婚宴，現場同樣有煙花助慶，何依婷更上台高歌，氣氛熱鬧。

（即時娛樂）