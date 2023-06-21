2023娛聞回顧｜周海媚李玟香消玉殞 79歲尹光人氣勁 姜濤捲公審風波 欣宜「失蹤」惹關注 

2023年的娛樂圈悲喜交集，兼且爆出不少風波。今年有不少藝人離世，包括天后李玟和「最美周芷若」周海媚香消玉殞﹑前亞姐黎淑賢及韓國男星李善均燒炭亡，消息震驚娛樂圈。79歲尹光因為「AI」而人氣急升，更殺入「叱咤我最喜愛的男歌手」最後5強，跟後輩MIRROR三子及張敬軒爭獎；鄭欣宜今年4月起突然「失蹤」，未有出席公開活動，情况令人關注；姜濤年初在叱咤演出至近月發生公審女網民風波，而惹來負評。

天后李玟今年7月在家中輕生，終年48歲，而李玟離世後爆出風波，傳她生前疑遭內地選秀節目《中國好聲音》霸凌，事件引起極大迴響，今年8月該節目暫停播出。

周海媚（海味）12月11日離世，其家屬發聲明揭海味因突發心臟病猝逝，她走得安詳平靜，而海味骨灰將運返香港安放，遺產則全由母親繼承。

盧惠光前妻、1995年亞姐亞軍黎淑賢，在12月26日被現任丈夫許智政發現在北角寓所燒炭輕生，送院搶救返魂乏術，終年46歲。黎淑賢在離世前一晚，仍在社交網貼出跟朋友開聖誕派對照片，盧惠光對前妻離世感愕然，並透露兩星期前曾與對方通電話，未覺前妻有異樣。黎淑賢友人對她的死訊同感突然與惋惜。

音樂大師顧嘉煇年初於加拿大病逝，享年92歲，煇哥跟已故黃霑創作出多首膾炙人口經典金曲，掀粵語流行曲熱潮，包括《上海灘》﹑《獅子山下》﹑《世間始終你好》﹑《畫出彩虹》等，金曲陪伴港人成長，不少網民感嘆一個時代終結。

「樂壇教父」Uncle Ray今年1月13日離世，享年98歲，Uncle Ray縱橫香港廣播界逾70年，他於1970年開始主持港台節目《All the Way with Ray》，節目一播數十年，成為香港最長壽的電台節目。

「一代笑匠」吳耀漢今年4月病逝，享年83歲，吳耀漢曾在80年代拍攝「福星電影系列」以及「吳耀漢攪攪震」，成為香港人快樂回憶。

另外，韓國男團ASTRO成員文彬今年4月被發現陳屍住所，終年25歲；《上流寄生族》男星李善均12月27日被發現在車內燒炭身亡，終年48歲；日本殿堂級男歌手谷村新司今年10月病逝，享年74歲，他創作的歌曲曾紅遍日本和兩岸三地，生前積極促進中日友好。日本殿堂級音樂人坂本龍一於3月28日因癌病在東京某醫院離世，享年71歲。

荷李活方面，《老友記》男星馬修派利（Matthew Perry）10月28日被發現陳屍洛杉磯住所的按摩池，警方初步推斷他死於溺水，終年54歲，噩耗震驚全球。馬修被證實死於俗稱「K仔」的氯胺酮引發急性影響，斷定他死於意外，並無謀殺嫌疑。

台灣演藝界今年爆出「#Metoo」震撼彈，多位台灣男星捲入風波，包括宥勝﹑黃子佼﹑炎亞綸﹑NONO（陳宣裕）及陳建州（黑人），事件愈演愈烈。宥勝承認曾對女性工作人員性騷擾，好丈夫好爸爸形象直插谷底；黃子佼亦被爆強吻及哄騙17歲少女影裸照，及後黃子佼拍片認錯，但他自殘輕生，送院獲救；炎亞綸則被網紅耀樂指控在他16歲時強迫性交及偷拍2人性愛片，其後炎亞綸涉違《兒少性剝削條例》被起訴。

台灣女星周宜霈（大牙）今年6月底在社交平台撰長文，親揭在2012年香港工作時，曾遭當時「陳姓老闆」性騷擾，疑暗指黑人陳建州，陳建州全盤否認，並就大牙的言論提出民事訴訟，及後撤回民事起訴，改提刑事加重誹謗告訴，今個月台北地檢署（北檢）認定大牙非揑造事實，不提起訴。

MIRROR人氣王姜濤繼續是話題人物，今年他是非纏身，由年初叱咤頒獎禮的「暴走」表現﹑8月演唱會身形暴脹似中了「不瘦降」，到11月時姜濤在社交平台連環發文，反駁被質疑咪嘴一事，他還轉發一名女網民沒有打格相片和名字的帖文截圖，而惹起爭議，姜濤及後認衝動和道歉，並呼籲「姜糖」停止攻擊該網民。

明年80歲的尹光因為「AI尹光」翻唱姜濤的《Dear My Friend,》及林家謙的《一人之境》而人氣急升，更被網民稱他為「光B」，工作不斷的光B相隔14年，11月再踏紅館舞台，寶刀未老，他還殺入叱咤我最喜愛的男歌手最後5強，跟MIRROR的3子和張敬軒一較高下，無論光B最後能否得獎，他勢必成為最年長男歌手踏上叱咤舞台，成為一時佳話，亦印證薑是老的辣﹗

鄭欣宜在年初樂壇頒獎禮大豐收，不過自今年4月她突然「消失」，除了缺席港台及ViuTV頒獎禮外，就連社交平台亦沒有更新，其間甚至傳出不少謠言，要經理人急忙澄清代欣宜報平安。之後不少網民也曾野生捕獲欣宜，11月時，欣宜在許廷鏗的歌曲《一場同學》MV任女主角，令粉絲放下心頭大石，聖誕節時，欣宜在Ig貼出有關工作以外的帖文，她貼出和媽咪沈殿霞（肥姐）的舊照緬懷一番。

今年娛樂圈驚爆多宗「分」訊，包括林嘉欣和袁劍偉今年7月底宣布離婚，12年夫妻關係告終，林嘉欣指離婚不涉金錢糾紛，她跟袁劍偉價值觀不同而分開，並讚兩個女兒堅強；影后章子怡和汪峰10月時亦結束8年婚姻，2人發共同聲明稱分開並不代表背叛或辜負，2人將共同撫養小朋友；台灣女星徐若瑄本月初跟新加坡富商李雲峰離婚，結束9年夫妻情，夫妻經過重重風波，敵不過長期分隔新加坡和台灣各有各忙，加上性格不合，上月簽字離婚。聲明提到「我們盡了最大努力仍克服不了雙方的差異」，2人共同監護8歲兒子。

另外，不少圈中人今年亦分手告終，包括蔡卓妍與石恆聰分手，結束6年情；洪卓立和劉沛蘅11月初宣布分手；顏卓靈跟白只亦不再是情侶關係，7年情玩完。

今年雙春兼閏月，圈中有不少結婚喜訊，較矚目包括馬國明和湯洛雯結婚﹑黃心穎和RubberBand鼓手黎萬宏結婚，此外還有何超蓮與竇驍﹑陳家樂及連詩雅﹑何依婷﹑陳嘉慧﹑劉心悠﹑林德信﹑AGA﹑吳千語﹑蔡嘉欣﹑蕭敬騰和關楚耀等，亦相繼宣布婚訊；

除了婚訊外，今年不少圈中藝人亦升呢做父母，42歲前港姐朱慧敏今年誕下女兒，袁偉豪和張寶兒造人成功，張寶兒誕下兒子「袁咕碌」，B仔遺傳演藝細胞，表情多多勁可愛；江若琳和老公蕭唯展的可愛B仔Owen今年亦出世；孫慧雪和余香凝今年再度做媽咪，2人先後添丁，陳柏宇和李璨琛再度做爸爸，可喜可賀；台灣女星任家萱一索得男，誕下囝囝「小腰果」。

61歲楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》，成為奧斯卡史上首位亞裔影后，為華人爭光；影帝梁朝偉除榮獲威尼斯影展頒發「終身成就金獅獎」外，偉仔更奪得「第16屆亞洲電影大獎」和「第36屆中國電影金雞獎」影帝，周潤發則獲韓國第28屆𨥏山影展「亞洲電影人獎」，相當威水。

女團COLLAR年初齊腳合體亮相叱咤頒獎禮舞台，蘇芷晴（So Ching）表現大獲好評，惟5月時So Ching決定退出COLLAR，專心照顧男友李啟言外，還重投跳舞老師行列。

歐美娛樂圈方面，今年最震撼莫過於兩大影視界工會：編劇工會與演員工會聯合罷工，為63年來首次聯合罷工，頓時癱瘓整個荷李活生態，影視工作全面叫停，雖然長達4個多月工潮，最後圓滿解決，但已令業界損失慘重。

「鷹眼」謝洛美溫納（Jeremy Renner）今年元旦在內華達州牧場為救外甥遭剷雪車輾壓重傷，兩度接受手術並在深切治療部留醫。斷骨35條的他受重傷險死，自覺很幸運，又稱留醫期間輕了20磅，並成功戒掉吸煙惡習，「幾乎死亡，就沒想過吸煙，其實很容易戒」。

瑪歌羅比（Margot Robbie）憑電影《Barbie芭比》爆紅，並掀起全球「芭比」熱，除了創票房佳績及破盡紀錄外，《Barbie芭比》在明年1月舉行的金球獎，亦獲9項提名，包括女主角﹑男配角﹑最佳電影（音樂或喜劇類）﹑導演等，而電影「埋單」全球票房大收14.42億美元（約113億港元），成績斐然。

日韓演藝界方面，韓國影帝劉亞仁今年2月涉嫌濫藥被警方立案調查，毛髮鑑定結果顯示對麻醉藥異丙酚（Propofol）、大麻、可卡因及俗稱「K仔」的氯胺酮呈陽性反應，其後新增他對安眠藥唑吡坦（Zolpidem）濫用指控。另外，韓國警方早前立案調查男團BigBang隊長G-Dragon（GD）涉毒事件，隨着GD驗毒結果呈陰性，警方已結束調查，不會把案件送檢。

韓劇《財閥家的小兒子》宋仲基今年1月與《絹戀》英國女星姬蒂桑德斯（Katy Louise Saunders）奉子再婚，兒子6月出生。

宋慧喬主演韓劇《黑暗榮耀》今年爆紅成熱話，影視串流平台Netflix早前公布今年上半年的收視成績表，《黑暗榮耀》以6.2億觀看時數，榮登全球最高收視節目第3位，僅次於美劇《暗夜情報員》及《母女姐妹花2》。

日本女星廣末涼子今年6月爆出背夫偷食，她跟已婚廚神鳥羽周作出軌，重挫其演藝事業，廣末涼子代言的廣告及作品即時叫停，並宣布無限期停工。

日本尊尼事務所已故創辦人兼社長尊尼喜多川的爆出性侵風波，就算東山紀之接任社長並作出連串改革，仍難阻止旗下藝人「逃亡潮」，而事務所早前易名SMILE-UP.，專責性侵受害者賠償事宜。

曾演日劇《半澤直樹2》的47歲歌舞伎演員巿川猿之助，今年5月18日在東京目黑區寓所內跟父母服藥自殺，其母當場死亡，父親送院後亦證實不治，巿川獲救後一直留醫。日本警方經過接近一個半月調查，以巿川向母親提供安眠藥為由，向他發出逮捕令，罪名是協助自殺。

（即時娛樂）