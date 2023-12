2023娛聞回顧｜周海媚李玟香消玉殞 79歲尹光人氣勁 姜濤捲公審風波 欣宜「失蹤」惹關注 

2023年的娛樂圈悲喜交集,兼且爆出不少風波。今年有不少藝人離世,包括天后李玟和「最美周芷若」周海媚香消玉殞﹑前亞姐黎淑賢及韓國男星李善均燒炭亡,消息震驚娛樂圈。79歲尹光因為「AI」而人氣急升,更殺入「叱咤我最喜愛的男歌手」最後5強,跟後輩MIRROR三子及張敬軒爭獎;鄭欣宜今年4月起突然「失蹤」,未有出席公開活動,情况令人關注;姜濤年初在叱咤演出至近月發生公審女網民風波,而惹來負評。

天后李玟今年7月在家中輕生,終年48歲,而李玟離世後爆出風波,傳她生前疑遭內地選秀節目《中國好聲音》霸凌,事件引起極大迴響,今年8月該節目暫停播出。

周海媚(海味)12月11日離世,其家屬發聲明揭海味因突發心臟病猝逝,她走得安詳平靜,而海味骨灰將運返香港安放,遺產則全由母親繼承。

盧惠光前妻、1995年亞姐亞軍黎淑賢,在12月26日被現任丈夫許智政發現在北角寓所燒炭輕生,送院搶救返魂乏術,終年46歲。黎淑賢在離世前一晚,仍在社交網貼出跟朋友開聖誕派對照片,盧惠光對前妻離世感愕然,並透露兩星期前曾與對方通電話,未覺前妻有異樣。黎淑賢友人對她的死訊同感突然與惋惜。

音樂大師顧嘉煇年初於加拿大病逝,享年92歲,煇哥跟已故黃霑創作出多首膾炙人口經典金曲,掀粵語流行曲熱潮,包括《上海灘》﹑《獅子山下》﹑《世間始終你好》﹑《畫出彩虹》等,金曲陪伴港人成長,不少網民感嘆一個時代終結。

「樂壇教父」Uncle Ray今年1月13日離世,享年98歲,Uncle Ray縱橫香港廣播界逾70年,他於1970年開始主持港台節目《All the Way with Ray》,節目一播數十年,成為香港最長壽的電台節目。

「一代笑匠」吳耀漢今年4月病逝,享年83歲,吳耀漢曾在80年代拍攝「福星電影系列」以及「吳耀漢攪攪震」,成為香港人快樂回憶。

另外,韓國男團ASTRO成員文彬今年4月被發現陳屍住所,終年25歲;《上流寄生族》男星李善均12月27日被發現在車內燒炭身亡,終年48歲;日本殿堂級男歌手谷村新司今年10月病逝,享年74歲,他創作的歌曲曾紅遍日本和兩岸三地,生前積極促進中日友好。日本殿堂級音樂人坂本龍一於3月28日因癌病在東京某醫院離世,享年71歲。

荷李活方面,《老友記》男星馬修派利(Matthew Perry)10月28日被發現陳屍洛杉磯住所的按摩池,警方初步推斷他死於溺水,終年54歲,噩耗震驚全球。馬修被證實死於俗稱「K仔」的氯胺酮引發急性影響,斷定他死於意外,並無謀殺嫌疑。

台灣演藝界今年爆出「#Metoo」震撼彈,多位台灣男星捲入風波,包括宥勝﹑黃子佼﹑炎亞綸﹑NONO(陳宣裕)及陳建州(黑人),事件愈演愈烈。宥勝承認曾對女性工作人員性騷擾,好丈夫好爸爸形象直插谷底;黃子佼亦被爆強吻及哄騙17歲少女影裸照,及後黃子佼拍片認錯,但他自殘輕生,送院獲救;炎亞綸則被網紅耀樂指控在他16歲時強迫性交及偷拍2人性愛片,其後炎亞綸涉違《兒少性剝削條例》被起訴。

台灣女星周宜霈(大牙)今年6月底在社交平台撰長文,親揭在2012年香港工作時,曾遭當時「陳姓老闆」性騷擾,疑暗指黑人陳建州,陳建州全盤否認,並就大牙的言論提出民事訴訟,及後撤回民事起訴,改提刑事加重誹謗告訴,今個月台北地檢署(北檢)認定大牙非揑造事實,不提起訴。

MIRROR人氣王姜濤繼續是話題人物,今年他是非纏身,由年初叱咤頒獎禮的「暴走」表現﹑8月演唱會身形暴脹似中了「不瘦降」,到11月時姜濤在社交平台連環發文,反駁被質疑咪嘴一事,他還轉發一名女網民沒有打格相片和名字的帖文截圖,而惹起爭議,姜濤及後認衝動和道歉,並呼籲「姜糖」停止攻擊該網民。

明年80歲的尹光因為「AI尹光」翻唱姜濤的《Dear My Friend,》及林家謙的《一人之境》而人氣急升,更被網民稱他為「光B」,工作不斷的光B相隔14年,11月再踏紅館舞台,寶刀未老,他還殺入叱咤我最喜愛的男歌手最後5強,跟MIRROR的3子和張敬軒一較高下,無論光B最後能否得獎,他勢必成為最年長男歌手踏上叱咤舞台,成為一時佳話,亦印證薑是老的辣﹗

鄭欣宜在年初樂壇頒獎禮大豐收,不過自今年4月她突然「消失」,除了缺席港台及ViuTV頒獎禮外,就連社交平台亦沒有更新,其間甚至傳出不少謠言,要經理人急忙澄清代欣宜報平安。之後不少網民也曾野生捕獲欣宜,11月時,欣宜在許廷鏗的歌曲《一場同學》MV任女主角,令粉絲放下心頭大石,聖誕節時,欣宜在Ig貼出有關工作以外的帖文,她貼出和媽咪沈殿霞(肥姐)的舊照緬懷一番。

今年娛樂圈驚爆多宗「分」訊,包括林嘉欣和袁劍偉今年7月底宣布離婚,12年夫妻關係告終,林嘉欣指離婚不涉金錢糾紛,她跟袁劍偉價值觀不同而分開,並讚兩個女兒堅強;影后章子怡和汪峰10月時亦結束8年婚姻,2人發共同聲明稱分開並不代表背叛或辜負,2人將共同撫養小朋友;台灣女星徐若瑄本月初跟新加坡富商李雲峰離婚,結束9年夫妻情,夫妻經過重重風波,敵不過長期分隔新加坡和台灣各有各忙,加上性格不合,上月簽字離婚。聲明提到「我們盡了最大努力仍克服不了雙方的差異」,2人共同監護8歲兒子。

另外,不少圈中人今年亦分手告終,包括蔡卓妍與石恆聰分手,結束6年情;洪卓立和劉沛蘅11月初宣布分手;顏卓靈跟白只亦不再是情侶關係,7年情玩完。

今年雙春兼閏月,圈中有不少結婚喜訊,較矚目包括馬國明和湯洛雯結婚﹑黃心穎和RubberBand鼓手黎萬宏結婚,此外還有何超蓮與竇驍﹑陳家樂及連詩雅﹑何依婷﹑陳嘉慧﹑劉心悠﹑林德信﹑AGA﹑吳千語﹑蔡嘉欣﹑蕭敬騰和關楚耀等,亦相繼宣布婚訊;

除了婚訊外,今年不少圈中藝人亦升呢做父母,42歲前港姐朱慧敏今年誕下女兒,袁偉豪和張寶兒造人成功,張寶兒誕下兒子「袁咕碌」,B仔遺傳演藝細胞,表情多多勁可愛;江若琳和老公蕭唯展的可愛B仔Owen今年亦出世;孫慧雪和余香凝今年再度做媽咪,2人先後添丁,陳柏宇和李璨琛再度做爸爸,可喜可賀;台灣女星任家萱一索得男,誕下囝囝「小腰果」。

61歲楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》,成為奧斯卡史上首位亞裔影后,為華人爭光;影帝梁朝偉除榮獲威尼斯影展頒發「終身成就金獅獎」外,偉仔更奪得「第16屆亞洲電影大獎」和「第36屆中國電影金雞獎」影帝,周潤發則獲韓國第28屆𨥏山影展「亞洲電影人獎」,相當威水。

女團COLLAR年初齊腳合體亮相叱咤頒獎禮舞台,蘇芷晴(So Ching)表現大獲好評,惟5月時So Ching決定退出COLLAR,專心照顧男友李啟言外,還重投跳舞老師行列。

歐美娛樂圈方面,今年最震撼莫過於兩大影視界工會:編劇工會與演員工會聯合罷工,為63年來首次聯合罷工,頓時癱瘓整個荷李活生態,影視工作全面叫停,雖然長達4個多月工潮,最後圓滿解決,但已令業界損失慘重。

「鷹眼」謝洛美溫納(Jeremy Renner)今年元旦在內華達州牧場為救外甥遭剷雪車輾壓重傷,兩度接受手術並在深切治療部留醫。斷骨35條的他受重傷險死,自覺很幸運,又稱留醫期間輕了20磅,並成功戒掉吸煙惡習,「幾乎死亡,就沒想過吸煙,其實很容易戒」。

瑪歌羅比(Margot Robbie)憑電影《Barbie芭比》爆紅,並掀起全球「芭比」熱,除了創票房佳績及破盡紀錄外,《Barbie芭比》在明年1月舉行的金球獎,亦獲9項提名,包括女主角﹑男配角﹑最佳電影(音樂或喜劇類)﹑導演等,而電影「埋單」全球票房大收14.42億美元(約113億港元),成績斐然。

日韓演藝界方面,韓國影帝劉亞仁今年2月涉嫌濫藥被警方立案調查,毛髮鑑定結果顯示對麻醉藥異丙酚(Propofol)、大麻、可卡因及俗稱「K仔」的氯胺酮呈陽性反應,其後新增他對安眠藥唑吡坦(Zolpidem)濫用指控。另外,韓國警方早前立案調查男團BigBang隊長G-Dragon(GD)涉毒事件,隨着GD驗毒結果呈陰性,警方已結束調查,不會把案件送檢。

韓劇《財閥家的小兒子》宋仲基今年1月與《絹戀》英國女星姬蒂桑德斯(Katy Louise Saunders)奉子再婚,兒子6月出生。

宋慧喬主演韓劇《黑暗榮耀》今年爆紅成熱話,影視串流平台Netflix早前公布今年上半年的收視成績表,《黑暗榮耀》以6.2億觀看時數,榮登全球最高收視節目第3位,僅次於美劇《暗夜情報員》及《母女姐妹花2》。

日本女星廣末涼子今年6月爆出背夫偷食,她跟已婚廚神鳥羽周作出軌,重挫其演藝事業,廣末涼子代言的廣告及作品即時叫停,並宣布無限期停工。

日本尊尼事務所已故創辦人兼社長尊尼喜多川的爆出性侵風波,就算東山紀之接任社長並作出連串改革,仍難阻止旗下藝人「逃亡潮」,而事務所早前易名SMILE-UP.,專責性侵受害者賠償事宜。

曾演日劇《半澤直樹2》的47歲歌舞伎演員巿川猿之助,今年5月18日在東京目黑區寓所內跟父母服藥自殺,其母當場死亡,父親送院後亦證實不治,巿川獲救後一直留醫。日本警方經過接近一個半月調查,以巿川向母親提供安眠藥為由,向他發出逮捕令,罪名是協助自殺。

