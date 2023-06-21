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金球頒獎禮 天后級Taylor Swift閨密gossip團

文章日期：2024年01月14日

第81屆金球獎頒獎禮曲終人散，仍有不少幕後花絮備受談論，包括去年憑《奇異女俠玩救宇宙》成為影后的楊紫瓊，今年伙拍《戴安娜》女星娜奧美屈絲（Naomi Watts）擔任嘉賓，頒發最佳男女主角。下月展開亞洲巡迴演唱會的樂壇天后Taylor Swift，憑音樂會紀錄片《Eras Tour》獲提名票房成就獎，雖然最終敗給《Barbie芭比》，但她仍賞面到場，既為贏得音樂或喜劇影后的《可憐的東西》愛瑪史東（Emma Stone）打氣，又可跟閨密兼《破案三人行》女星莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）敘舊。

首次擔任金球頒獎禮司儀的祖蓋爾（Jo Koy），疑似得罪Taylor Swift，近月與美式足球員Travis Kelce打得火熱的她，幾乎每個周日都會入場看男友比賽，而且刺激收視上升，並成為傳媒焦點。祖蓋爾在頒獎禮以此開玩笑，「金球獎跟美式足球比賽最大分別是什麽？金球獎對住Taylor Swift的鏡頭會比較少，我發誓將會慢慢增多」；鏡頭其後轉向Taylor，她似乎對這個笑話不大欣賞，板起臉孔飲了一啖香檳，跟平時看男友比賽的興奮表情相距甚遠。

其實今年金球頒獎禮可說是Taylor Swift跟閨密聯誼的機會，傳聞莎蓮娜高美斯想邀曾合作《情迷紐約下雨天》的添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）合照，卻被後者女友兼真人騷女星Kylie Jenner阻止。莎蓮娜隨後到Taylor所坐一桌匯報事發經過，兩人竊竊私語，Taylor的「O」嘴片段，更成為網上瘋傳片段。另外，愛瑪史東封后後，有傳媒稱宣布她獲獎一刻，Taylor興奮大叫，問愛瑪感受，她搞笑爆粗回應，「她就是這樣的混蛋」。其實兩人認識近20年，去年Taylor巡迴騷開鑼，愛瑪即第一時間捧場，還大讚老友演出精彩。

另一方面，不少女星經過悉心打扮踏上紅地氈，為荷李活頒獎禮季節揭開華麗序幕。

（即時娛樂）

穿著Gucci的Taylor Swift（中圖）成為金球獎焦點，跟出爐影后愛瑪史東（左圖）及穿著Armani Prive擺出夢露姿勢的莎蓮娜高美斯（右圖）等閨密均有連串互動。（法新社）
以Celine西裝上陣的添密菲沙洛米帶同女友Kylie Jenner到場（左圖），莎蓮娜高美斯被指邀請對方合照不遂，成為她與閨密Taylor Swift（右圖）的八卦內容。（網上圖片）
穿著Bottega Veneta到場的楊紫瓊，今年擔任頒獎嘉賓。（法新社）
莉莉格斯桐封后露出趣怪表情（左圖），踏上紅地氈時，在《花月殺手》扮演其夫的里安納度狄卡比奧，更搞笑地擺出手勢似介紹她出場。（法新社）
茱迪科士打近50年前演出馬田史高西斯執導《的士司機》，一舉成名，兩人在金球獎頒獎禮重逢，合照留念。（路透社、法新社）
科倫絲佩芝（左起）、佳莉施班尼及亨達穗法分別選了品牌Valentino、Miu Miu和Prada為戰衣。（法新社）
《晨早直播室》男星比利告魯杜（左）與身穿Fendi的太太娜奧美屈絲（右）拍拖踏上紅地氈。（法新社）
身穿Alexander McQueen的愛美莉賓特，跟穿著紅色西裝的丈夫尊卡辛斯基十分搶眼。（法新社）
穿著紅色露肩Sophie Couture晚裝的Heidi Klum（右），跟丈夫Tom Kaulitz（左）出席頒獎禮。（法新社）
《妖夜尋狼》女星姬蒂碧潔仙選擇Atelier Zuhra為戰衣。（法新社）
卡美拉摩朗（左起）、姬絲汀娜麗芝和艾莉芬寧，分別穿著品牌Givenchy、Fendi和Pierre Balmain的晚裝。（法新社）
穿著Monique Lhuillier的麗絲韋達絲潘與兒子Deacon（左）結伴出席頒獎禮。（法新社）
姬莉安德遜（左起）、姬絲汀域、麗素布斯南和艾利森威廉斯。（法新社）
《五月的你，十二月的她》女主角妮坦莉寶雯（左起）和茱莉安摩亞，分別選了Dior和Bottega Veneta為戰衣，《化學堂》貝兒娜森則穿著Prada紫色裙。（法新社）
《Barbie芭比》導演姬達嘉域（左起）、梅麗史翠普、亞美莉卡法拉娜。（法新社）
《可憐的東西》出爐金球影后愛瑪史東穿著Louis Vuitton晚裝到場。（法新社）
珍妮花露柏絲以淡粉紅的Nicole + Felicia上陣。（法新社）
瑪歌羅比穿著Giorgio Armani，重塑Barbie的造型。（法新社）
戴了特別頭飾的露莎雯佩克，以黑色Dior上陣。（法新社）
珍妮花羅倫斯選擇Dior黑色晚裝。（法新社）
嘉莉慕萊根（左起）、珍妮花安妮絲頓、雅曼達施菲及伊利沙伯賓絲。（法新社）
伊莉莎伯奧遜（左起）、Greta Lee和萊莉基奧，穿著分別來自品牌Vivienne Westwood、Loewe和Chanel的晚裝。（法新社）
茱莉亞嘉納穿著Gucci（左起）、「涅布拉」嘉倫基蘭選了Iris Van Herpen，伊莉莎白戴比基則穿著Dior晚裝出席頒獎禮。（法新社）
貝拉藍斯（左起）與希莉辛菲不約而同穿著Prada出席金球獎頒獎禮，Billie Eilish則選擇Willy Chavarria的設計。（法新社）
珊迪娜許勒（左起）、嘉莉羅素及「螳螂女」寶姬曼迪夫，分別穿著來自品牌Louis Vuitton、Jil Sander和Dolce & Gabbana的晚裝。（法新社）
海倫美蘭（左起）、安納貝寧和奧花雲費。（法新社）

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