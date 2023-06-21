金球頒獎禮 天后級Taylor Swift閨密gossip團

第81屆金球獎頒獎禮曲終人散，仍有不少幕後花絮備受談論，包括去年憑《奇異女俠玩救宇宙》成為影后的楊紫瓊，今年伙拍《戴安娜》女星娜奧美屈絲（Naomi Watts）擔任嘉賓，頒發最佳男女主角。下月展開亞洲巡迴演唱會的樂壇天后Taylor Swift，憑音樂會紀錄片《Eras Tour》獲提名票房成就獎，雖然最終敗給《Barbie芭比》，但她仍賞面到場，既為贏得音樂或喜劇影后的《可憐的東西》愛瑪史東（Emma Stone）打氣，又可跟閨密兼《破案三人行》女星莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）敘舊。

首次擔任金球頒獎禮司儀的祖蓋爾（Jo Koy），疑似得罪Taylor Swift，近月與美式足球員Travis Kelce打得火熱的她，幾乎每個周日都會入場看男友比賽，而且刺激收視上升，並成為傳媒焦點。祖蓋爾在頒獎禮以此開玩笑，「金球獎跟美式足球比賽最大分別是什麽？金球獎對住Taylor Swift的鏡頭會比較少，我發誓將會慢慢增多」；鏡頭其後轉向Taylor，她似乎對這個笑話不大欣賞，板起臉孔飲了一啖香檳，跟平時看男友比賽的興奮表情相距甚遠。

其實今年金球頒獎禮可說是Taylor Swift跟閨密聯誼的機會，傳聞莎蓮娜高美斯想邀曾合作《情迷紐約下雨天》的添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）合照，卻被後者女友兼真人騷女星Kylie Jenner阻止。莎蓮娜隨後到Taylor所坐一桌匯報事發經過，兩人竊竊私語，Taylor的「O」嘴片段，更成為網上瘋傳片段。另外，愛瑪史東封后後，有傳媒稱宣布她獲獎一刻，Taylor興奮大叫，問愛瑪感受，她搞笑爆粗回應，「她就是這樣的混蛋」。其實兩人認識近20年，去年Taylor巡迴騷開鑼，愛瑪即第一時間捧場，還大讚老友演出精彩。

另一方面，不少女星經過悉心打扮踏上紅地氈，為荷李活頒獎禮季節揭開華麗序幕。

（即時娛樂）