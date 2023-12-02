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重溫梁朝偉歷年獲金像獎影帝一刻【圖輯】

文章日期：2024年04月17日

梁朝偉在第42屆香港電影金像獎頒獎典禮，憑《金手指》再創紀錄，第6度登上影帝寶座，當晚他身在外地並透過視像講得獎感受，獎座則由老婆劉嘉玲代領，嘉玲讚偉仔是偉大演員，應值得驕傲，不過偉仔謙稱：「唔好講偉大。」偉仔獲影帝後，外界反應不一，有網民為其他候選人抱不平，導演王晶指偉仔在戲中演得有點過火，他更勸退偉仔：「如果我是他（梁朝偉），會效法當年譚詠麟、張國榮宣布不再領獎，把機會給年青（輕）一代。」

從影逾40年，拍過多部影視作品的梁朝偉，早於1987年憑《地下情》首次獲提名金像獎最佳男主角，不過未有獲獎，但偉仔曾憑《人民英雄》和《殺手蝴蝶夢》膺最佳男配角。

到1994年，梁朝偉終於憑《重慶森林》首度膺影帝，而他由1994年至2005年間，先後憑《春光乍洩》﹑《花樣年華》﹑《無間道》和《2046》獲金像獎影帝，不過自《2046》後，偉仔已有19年未有獲金像獎最佳男主角，直到憑《金手指》才令他第6度膺影帝。

過往偉仔亦曾憑其他電影角逐影帝，包括《地下情》﹑《暗花》﹑《傷城》﹑《赤壁》﹑《聽風者》及《一代宗師》，不過都鎩羽而歸，去年他主演的《風再起時》連影帝提名都沒有，反而許冠文憑該戲角逐最佳男配角並獲獎。

 

 

梁朝偉是金像獎常客，曾2奪最佳男配角及6奪影帝。（資料圖片）
梁朝偉憑《重慶森林》開齋奪金像獎影帝。（資料圖片/網上圖片）
偉仔憑《春光乍洩》第2度封金像獎影帝，當年他獲獎時在台上多謝張國榮。（網上圖片/資料圖片）
張國榮和梁朝偉主演的《春光乍洩》相當經典。（資料圖片）
張國榮和梁朝偉主演的《春光乍洩》相當經典。（資料圖片）
梁朝偉憑《花樣年華》第3度稱帝，當年哥哥張國榮負責頒獎並吻賀偉仔。（資料圖片）
偉仔相當有型。（資料圖片）
偉仔憑《無間道》第4度稱帝。（資料圖片）
（資料圖片）
梁朝偉憑《2046》第5度稱帝。（資料圖片）
梁朝偉相隔19年後，憑《金手指》第6度稱帝，破盡紀錄。（資料圖片）
王晶評梁朝偉在《金手指》的演出有點過火。（資料圖片）
偉仔憑《暗花》獲提名影帝，但最終未獲獎。（網上圖片）
1987年偉仔憑《地下情》首度獲提名影帝，戲中他跟金燕玲有激咀戲。（網上圖片）
偉仔曾憑《傷城》﹑《赤壁》和《一代宗師》獲提名影帝，但都未有獲獎。（資料圖片）
《聽風者》亦未能令偉仔帶來影帝寶座。（資料圖片）
《聽風者》。（資料圖片）
偉仔去年有份演出的《風再起時》甚至未獲提名影帝。（資料圖片）
（資料圖片）
梁朝偉入行逾40年，拍過多部影視作品。（資料圖片）

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