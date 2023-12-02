重溫梁朝偉歷年獲金像獎影帝一刻【圖輯】

梁朝偉在第42屆香港電影金像獎頒獎典禮，憑《金手指》再創紀錄，第6度登上影帝寶座，當晚他身在外地並透過視像講得獎感受，獎座則由老婆劉嘉玲代領，嘉玲讚偉仔是偉大演員，應值得驕傲，不過偉仔謙稱：「唔好講偉大。」偉仔獲影帝後，外界反應不一，有網民為其他候選人抱不平，導演王晶指偉仔在戲中演得有點過火，他更勸退偉仔：「如果我是他（梁朝偉），會效法當年譚詠麟、張國榮宣布不再領獎，把機會給年青（輕）一代。」

從影逾40年，拍過多部影視作品的梁朝偉，早於1987年憑《地下情》首次獲提名金像獎最佳男主角，不過未有獲獎，但偉仔曾憑《人民英雄》和《殺手蝴蝶夢》膺最佳男配角。

到1994年，梁朝偉終於憑《重慶森林》首度膺影帝，而他由1994年至2005年間，先後憑《春光乍洩》﹑《花樣年華》﹑《無間道》和《2046》獲金像獎影帝，不過自《2046》後，偉仔已有19年未有獲金像獎最佳男主角，直到憑《金手指》才令他第6度膺影帝。

過往偉仔亦曾憑其他電影角逐影帝，包括《地下情》﹑《暗花》﹑《傷城》﹑《赤壁》﹑《聽風者》及《一代宗師》，不過都鎩羽而歸，去年他主演的《風再起時》連影帝提名都沒有，反而許冠文憑該戲角逐最佳男配角並獲獎。