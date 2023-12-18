MIRO!見面祭｜姜濤盧瀚霆 MIRROR 12子見面會剖白心聲
文章日期：2024年06月13日
男團MIRROR早前一連4日舉行12場《Hi MIRO!見面祭》，12位成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）、柳應廷（Jer）、陳瑞輝（Frankie）、邱傲然（Tiger）、王智德（Alton）、陳卓賢（Ian）及呂爵安（Edan），各自出席他們的專場跟粉絲見面，唱歌玩遊戲之餘，亦在活動上剖白心聲，分享出道5年來的心路歷程及與粉絲們的回憶。
陳卓賢（Ian）在見面會上與一眾Hellosss分享心底話，坦言曾經歷情緒不好、愛收埋自己的階段，更曾有過離開娛樂圈的念頭。他說︰「曾有1、2年常想放棄，很怕做這一行，因要面對很多事，創作歌曲已不如當初純粹，但大家未放棄我，我又覺得不可以放棄，所以好多謝你們的出現。」（資料圖片 / 明報製圖）
陳卓賢（Ian）表示一眾Hellosss的社交平台是他要做好音樂的最強動力。Ian自言不懂得很多甜言蜜語、少與別人交流，很感激粉絲們對他的包容和耐性。他說︰「如果我遇到一個像自己這樣的人，我也未必有耐性跟他接觸，或花心機去了解這個人。我覺得你們有段時間比我更加了解我，願意付出很大的耐性陪伴我、見證我的所有。我相信未來會愈嚟愈好，大家也愈來愈好。」（資料圖片）
12場《Hi MIRO！見面祭》在九展Star Hall舉行，呂爵安（Edan）回想MIRROR就是2018年12月在Star Hall舉行演唱會，時隔多年站在同一舞台上的感覺非常特別。他表示有時候看回歷年來的演出片段，會不滿意自己的表現。Edan自嘲︰「我跳唱成這樣子，為何會有人喜歡及支持我？我每年回顧過去一年的自己時，也有疑問為何會這樣。不過，這是成長﹗不論我在什麼狀態，有什麼成就，大家也一直在身邊支持我，真的很難能可貴。我要有幾幸福才能如此？多謝大家一直支持那麼平凡的我，陪我慢慢進步和成長，為我做很多事，而我只可以做好每項工作。我希望能成為大家的驕傲，希望大家有天會為我感到驕傲。」（資料圖片 / 明報製圖）
李駿傑（Jeremy）在見面會上坦言從來不是一個很有自信的人，是因為一眾Unicorns（粉絲暱稱）的支持才令他說話及表演時更有自信心。他說︰「每一次見面，我都覺得Unicorns像愈來愈壯大，很多謝大家，無論是新的Unicorns，還是一直支持我的Unicorns，我也很感恩﹗很多謝大家一直陪伴我，見着我進步，大家一起變得更好。這是十分窩心的事，因為我從來不是很有自信的人。我十分肯定地告訴大家，因為你們的支持，我今天才愈來愈自信，在這個台上跟大家說話、為大家表演。你們所有的愛和支持，給了我一個很強的後盾，令我可以繼續堅持夢想﹗」（資料圖片 / 明報製圖）
李駿傑（Jeremy）在見面會上透露，他未來的夢想是到很大的舞台上演出、踏上更多不同的舞台表演，以及令到他的「Unicorns Family」更加壯大。Jeremy對一眾Unicorns（粉絲暱稱）說︰「都是那一句，我不想令大家失望。我會用自己的表演和努力去證明，大家喜歡我是沒有錯的﹗」（資料圖片）
柳應廷（Jer）在見面會上透露平日最愛的除了是音樂、表演，原來還有打麻將。他說︰「打麻將這個活動很開心﹗我為何那麼喜愛呢？真的﹗我們（MIRROR）去海外巡唱時，一班朋友沒事做時就聯誼一下，我覺得很開心，看到他們的真性情，棟起晒腳嗰啲呢﹗我覺得這是很好的活動，而且可以訓練腦部記憶。」（資料圖片 / 明報製圖）
柳應廷（Jer）在見面會上公開多謝一班柳柳粉（粉絲暱稱）的支持及喜歡其作品，他覺得由出道開始走到現在這一步真的不容易，因此會繼續珍惜在台上表演的所有時刻。Jer對粉絲說︰「希望我做的歌可以繼續陪住你們每一位﹗多謝你們的支持及付出，你們付出了很多，捱夜、淋雨，為見我們一面一早起牀。一直以來，我覺得你們比我更辛苦。」（資料圖片 / 明報製圖）
江𤒹生（AK）在見面會上回憶由最初參加《全民造星》開始已得到粉絲支持，人數由最初的3、4個一直增多到現在，每一位他也非常珍惜。他坦言自己那時候只是一個參賽者，當時就是因為有粉絲的支持和愛，才有那麼多力量完成整個比賽，然後再加入MIRROR，一直走到現在。AK透露有時夜闌人靜的時候，他會想自己究竟做了幾多，令大家願意那麼賣命地支持他及MIRROR所有人。他坦言︰「我很多時也覺得自己在很多事上做得未夠好、未夠多。」（資料圖片 / 明報製圖）
江𤒹生（AK）在見面會上剖白心聲，他表示入行後發現很多事沒想像中容易，初心很容易被動搖，因此很感謝生粉們（粉絲暱稱）5年來的不離不棄。AK同時感謝一班很惜他的同事、朋友及前輩，他說︰「每當我有迷惑或迷失的時候，他們也會扶我一把，對我不離不棄。未來5年、10年、20年、50年也好，只要我仍有機會表演、做我的作品，也希望能感動到大家。我會200分努力工作，回饋大家的辛苦。我知道大家也不容易，除了支持我們，也受到很多抨擊。我衷心感謝大家無論發生任何事，也以最大的包容及支持對我們12個。」（資料圖片）
盧瀚霆（Anson Lo）在見面會上回想由出道第1年至今，做了很多工作，感覺走過一段很長的路，神徒（粉絲暱稱）至今仍在路上陪伴着，沒有放棄他。Anson Lo說︰「我知道你們追星很累，花很多心力、時間和金錢。你們用盡方式見我，但未必每次也能聊幾句。你們出席活動都是純粹舉牌大叫我名字，想讓我知道你們在背後支持着。今天仍然在還是新加入的神徒，每一位都是那麼重要。」（資料圖片 / 明報製圖）
盧瀚霆（Anson Lo）自言跟神徒（粉絲暱稱）是一個共同體，互相影響着對方的情緒。談到其身體狀况，他說︰「我知道大家很擔心我，我答應大家，我會多飲水、不再喝那麼多黑咖啡、好好進食，大家不要再那麼擔心我，我會好好照顧自己。」（資料圖片）
MIRROR隊長楊樂文（Lokman）在見面會上對他的頭巾兵團（粉絲暱稱）說︰「我有時不太懂得拿捏這種關係，我又衰，多人做的事，我就不做，所以我很真心多謝你們。你們令我內疚呀﹗那未如理想的事，是我自己給自己的，你們完全沒丁點這樣的能量投射給我。你們很支持我做自己，很支持我開心，你們是我背後無形的動力，同時間也是我全力以赴的原因。多謝你們一路以來的支持及無私的愛﹗」（資料圖片 / 明報製圖）
MIRROR隊長楊樂文（Lokman）在見面會上跟全場粉絲大合照，他坦言從沒想過有此畫面︰「從小到大也沒想過有這個畫面，不覺得會有這個畫面，也不相信。小時候，我有這個機會，但抗拒了，很多謝大家出現﹗」（資料圖片 / 明報製圖）
陳瑞輝（Frankie）自言是個會避開鏡頭、成為焦點時立即臉紅的人，因此最初曾質疑是否適合在這行發展，但為了一眾皮寶寶（粉絲暱稱）的支持想衝破自己，卻一直用錯方法。他說︰「我曾在樽頸位2、3年，中間有挫折，覺得表演得不太順意。可能我太在意大家的意見及對我的支持，很想很熱烈地回禮，因而令自己有很多重擔和壓力，表現不到一個很自然的自己。」（資料圖片 / 明報製圖）
陳瑞輝（Frankie）表示過去一年的他比較開心，也很享受工作。他覺得終於找到方法「擺自己出嚟畀大家睇」︰「我會保持這個態度﹗我覺得展示出最自然一面，大家看到後最開心，我也最享受。我現在找到和大家的collection，會繼續做更多更好的工作，回饋大家一直對我的支持和愛。」（資料圖片）
邱士縉（Stanley）是第12場《Hi MIRO！見面祭》的主角，笑言是「最後一個喺九展做騷嘅男人」。Stanley在見面會上哽咽表示多謝每位粉絲支持，他承諾：「我一定繼續進步﹑一定努力做好每一件事。」（資料圖片 / 明報製圖）
邱士縉（Stanley）在見面會上感謝一班TeamStanley（粉絲暱稱）將他拉番出來。Stanley回憶MIRROR初出道時要派卡片，他那時很怕做這個舉動︰「那時候不知為何很多人討厭我，我不停反思，知道自己可能有好多時表達得不好。我記得有一次出席活動，我們要派卡片，我就自己一個返入後台。花姐（經理人黃慧君）說不打緊，她陪我一起派。」（資料圖片）
王智德（Alton）在見面會上坦言有段時間很不快樂，甚至覺得沒什麼希望，因為當時的他仍在適應，不知道怎樣做才對。Alton說當時他的社交網取消關注所有人︰「我覺得世界很煩，不喜歡。不過，我仍然保留關注幾個人，不想被傳媒問起。我取消關注普通朋友沒問題，但取消關注公司同事一定見報，所以我留下了這條線，去保護自己最後一份平靜。最後，其實沒什麼人理會我，沒人關心我，但我知道有些人仍在身邊陪伴。」（資料圖片 / 明報製圖）
王智德（Alton）在見面會上坦言一直在自己可以做到的範圍內努力做更多及做得更好，希望能令粉絲們看到。他表示︰「可能我在offical層面的機會不太多，但私底下層面盡量做多點。這是我面對不開心的方法，而第2個方法就是大家。」Alton自言參加《全民造星》時的他是個喜怒哀樂都在臉上的人，但入行後發現世界都變了，大家都不是從前的大家。他自覺慢慢失去了原來的自己，擔心大家不接受原來的他，也怕原來的他會冒犯到別人。Alton笑言︰「我覺得這個世界很危險，但路仍必須走﹗我知道大家喜歡我支持我，才將注意力放在我身上。多謝他們有被我討厭的勇氣。我當《非物質文化遺產》是最後一首歌來做，我不知道何時有下首歌，可能這是最後一首歌，所以就寫自己想寫的東西。」（資料圖片）