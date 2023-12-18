MIRO!見面祭｜姜濤盧瀚霆 MIRROR 12子見面會剖白心聲

李駿傑（Jeremy）在見面會上坦言從來不是一個很有自信的人，是因為一眾Unicorns（粉絲暱稱）的支持才令他說話及表演時更有自信心。他說︰「每一次見面，我都覺得Unicorns像愈來愈壯大，很多謝大家，無論是新的Unicorns，還是一直支持我的Unicorns，我也很感恩﹗很多謝大家一直陪伴我，見着我進步，大家一起變得更好。這是十分窩心的事，因為我從來不是很有自信的人。我十分肯定地告訴大家，因為你們的支持，我今天才愈來愈自信，在這個台上跟大家說話、為大家表演。你們所有的愛和支持，給了我一個很強的後盾，令我可以繼續堅持夢想﹗」（資料圖片 / 明報製圖）