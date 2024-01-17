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劉德華巡唱 水墨字畫 飛龍神獸藝術裝置 充滿視覺效果

文章日期：2024年07月06日

62歲劉德華巡迴演唱會《今天...is the Day》7月5日晚在上海梅賽德斯—奔馳文化中心揭開序幕，是他闊別11年再於內地舉行個人演唱會，他施展渾身解數載歌載舞，被現場觀眾熱情感動四度感觸哽咽，更忍不住落淚。觀眾高呼：「劉德華我愛你！」華仔被感動回應道：「我也愛你們！」 對於粉絲多年來的熱情愛戴，華仔感恩說：「他們不給我講話！我已經5年沒開演唱會，終於同歌迷見面，心情好興奮，但又好緊張，很久沒試過這種感覺，一開始大家便跟我一齊大合唱，歌迷一如既往的熱情，大家好惜我，我好幸福，只要你們（粉絲）願意聽，我就用盡我力量去唱。」

華仔狀態大勇，在兩個半小時演出中，獻唱超過30首作品，又唱又跳。今次團隊在舞台、音樂及視覺效果等花不少心思，除飛龍和神獸藝術裝置外，還有水墨字畫，由LED屏幕展現出富中國色彩的歌曲環節。去年在「1/X 劉德華的藝術空間」活動中展出的紙製藝術作品，今次創作出一對新的白色心心手，襯托華仔的演出，將愛發放。用繽紛燦爛的花束包裝而成的花花人，與華仔共舞。

不過演出期間兩度出現危險情，其中在3米高狹窄舞台衝前跪滑，雙膝跪出台邊懸空甚驚險，有粉絲擔心得哭了，大批粉絲在網上留言，希望他不要太搏命，安全最重要。華仔在第2場演唱會向跟歌迷致歉，稱做了非常危險動作令大家擔心，沒想到高台那麼滑，承諾會好好照顧自己。

劉德華上海演唱會集合視聽之娛。（大會提供）
大展舞技。（大會提供）
招牌動作。（大會提供）
歌舞連場。（大會提供）
大唱經典金曲。（大會提供）
飛龍和神獸藝術裝置。（大會提供）
製作花心思。（大會提供）
與觀眾拉近距離。（大會提供）
從高處望向觀眾。（大會提供）
擺大隻甫士。（大會提供）
飛龍和神獸藝術裝置。（大會提供）
視覺效果。（大會提供）
曬唱功。（大會提供）
懷舊風情。（大會提供）
（大會提供）
繽紛燦爛花花人。（大會提供）
感動落淚。（大會提供）
氣氛浪漫。（大會提供）
展現演技。（大會提供）
好腰力。（大會提供）
（大會提供）
險踩落升降台。（網上視頻截圖）
在3米高台跪滑動作驚險。（網上視頻截圖）

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