鄭秀文演唱會 13個造型38首靚歌 百份百享受

鄭秀文13場《You & Mi世界巡迴演唱會—香港站》於7月12日在紅館揭序幕，原本去年7月舉行的演唱會，Sammi確診新冠病毒未復原而延期一年。她在演唱會一再多謝觀眾沒有選擇退票，她說：「首先響度多謝你哋對我嘅包容，揸住張票呆等咗一年，好多謝你哋繼續冇選擇退飛，繼續支持我，所以你哋做咗人生裏邊一個好聰明嘅選擇，冇退飛，冇退飛會發生咩事呢？你哋將會睇到一個好精彩嘅演唱會... ...」相信在座的觀眾也心諗：「好彩冇退飛！」

Sammi果然以最佳狀態為觀眾送上最精彩的演出，舞台上百變演出，13個造型皆令人驚艷，就只有鄭秀文才做到。許志安的出現，為太太鄭秀文鋼琴伴奏《世紀末煙花》與合唱令全場氣氛熱烈。安仔在台上似戰戰兢兢亦帶憔悴，他與Sammi遠距離對視微笑，好浪漫！雖然也有網民負評翻舊帳，最重要還是兩人彼此珍惜。

12/7 第一場歌單：

1. 朝聖

2. 發熱發亮

3. 我們的主題曲

4. 禁果花

5. 同年同月同日生

6. 心魔

7. Bang Bang

8. 小心女人

9. 一夜成名

10. 哭泣遊戲

11. 上一次流淚

12. 如何掉眼淚

13. 煞科（Sammi+ Serrini ）

14. 月色魔美（Serrini ）

15. 愛是（Mi + JB）

16. 愛是2.0 （Mi + 好青年荼毒室+ Matt Force）

17. 罪與罰（Mi+ 24味+ JB + 好青年荼毒室+ Matt Force)

18. 加爾各答的天使-德蘭修女

19. Creo En Mi

20. 致我們的夢想

21. 信者得愛（Mi + Kalai）

22. 不拖不欠（百分百感覺）

23. 最後一次（愛你愛到殺死你）

24. 為何又是這樣錯（行運一條龍）

25. 感情線上（孤男寡女）

26. 終身美麗（瘦身男女）

27. 玻璃鞋（嫁個有錢人）

28. 回來我身邊（我左眼見到鬼）

29. 如果你有事（龍鳳鬥）

30. 長恨歌（長恨歌）

31. do re mi（高海拔之戀）

32. 我這樣活了一天（流水落花）

33. 萬物有時

34. 世紀末煙花

35. 交換溫柔

36. 盲盒

37. 記認

38. 我們都是這樣長大的