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鄭秀文演唱會 13個造型38首靚歌 百份百享受

文章日期：2024年07月13日

鄭秀文13場《You & Mi世界巡迴演唱會—香港站》於7月12日在紅館揭序幕，原本去年7月舉行的演唱會，Sammi確診新冠病毒未復原而延期一年。她在演唱會一再多謝觀眾沒有選擇退票，她說：「首先響度多謝你哋對我嘅包容，揸住張票呆等咗一年，好多謝你哋繼續冇選擇退飛，繼續支持我，所以你哋做咗人生裏邊一個好聰明嘅選擇，冇退飛，冇退飛會發生咩事呢？你哋將會睇到一個好精彩嘅演唱會... ...」相信在座的觀眾也心諗：「好彩冇退飛！」

Sammi果然以最佳狀態為觀眾送上最精彩的演出，舞台上百變演出，13個造型皆令人驚艷，就只有鄭秀文才做到。許志安的出現，為太太鄭秀文鋼琴伴奏《世紀末煙花》與合唱令全場氣氛熱烈。安仔在台上似戰戰兢兢亦帶憔悴，他與Sammi遠距離對視微笑，好浪漫！雖然也有網民負評翻舊帳，最重要還是兩人彼此珍惜。

12/7 第一場歌單：

1. 朝聖

2. 發熱發亮

3. 我們的主題曲

4. 禁果花

5. 同年同月同日生

6. 心魔

7. Bang Bang

8. 小心女人

9. 一夜成名

10. 哭泣遊戲

11. 上一次流淚

12. 如何掉眼淚

13. 煞科（Sammi+ Serrini ）

14. 月色魔美（Serrini ）

15. 愛是（Mi + JB）

16. 愛是2.0 （Mi + 好青年荼毒室+ Matt Force）

17. 罪與罰（Mi+ 24味+ JB + 好青年荼毒室+ Matt Force)

18. 加爾各答的天使-德蘭修女

19. Creo En Mi 

20. 致我們的夢想

21. 信者得愛（Mi + Kalai）

22. 不拖不欠（百分百感覺）

23. 最後一次（愛你愛到殺死你）

24. 為何又是這樣錯（行運一條龍）

25. 感情線上（孤男寡女）

26. 終身美麗（瘦身男女）

27. 玻璃鞋（嫁個有錢人）

28. 回來我身邊（我左眼見到鬼）

29. 如果你有事（龍鳳鬥）

30. 長恨歌（長恨歌）

31. do re mi（高海拔之戀）

32. 我這樣活了一天（流水落花）

33. 萬物有時

34. 世紀末煙花

35. 交換溫柔

36. 盲盒

37. 記認

38. 我們都是這樣長大的

鄭秀文《You & Mi世界巡迴演唱會—香港站》讓觀眾目不暇給。（鍾偉茵攝）
Sammi化身女戰士騎機械人出場有氣勢。（鍾偉茵攝）
開場唱《朝聖》。（鍾偉茵攝）
7吋高跟鞋令Sammi不能亂動。（鍾偉茵攝）
金碧輝煌的視覺效果。（鍾偉茵攝）
Windowsen設計師Sensen Lii李森森的設計。（鍾偉茵攝）
鄭秀文《You & Mi世界巡迴演唱會—香港站》。（鍾偉茵攝）
鄭秀文《You & Mi世界巡迴演唱會—香港站》。（鍾偉茵攝）
鄭秀文《You & Mi世界巡迴演唱會—香港站》。（鍾偉茵攝）
鄭秀文《You & Mi世界巡迴演唱會—香港站》。（鍾偉茵攝）
鄭秀文《You & Mi世界巡迴演唱會—香港站》。（鍾偉茵攝）
鄭秀文《You & Mi世界巡迴演唱會—香港站》。（鍾偉茵攝）
舞蹈員將她高舉。（鍾偉茵攝）
舞台上換裝。（鍾偉茵攝）
Sammi跳得好起勁。（鍾偉茵攝）
輕鬆跳舞。（鍾偉茵攝）
Sammi又化身盛放的花。（鍾偉茵攝）
Sammi全情投入演出。（鍾偉茵攝）
Sammi與Serrini 合唱《煞科》。（鍾偉茵攝）
鄭秀文。（鍾偉茵攝）
鄭秀文。（鍾偉茵攝）
每個造型也有特色。（鍾偉茵攝）
每個造型也有特色。（鍾偉茵攝）
Sammi努力操練身材展示成績。（鍾偉茵攝）
Sammi努力操練身材展示成績。（鍾偉茵攝）
Sammi努力操練身材展示成績。（鍾偉茵攝）
Sammi努力操練身材展示成績。（鍾偉茵攝）
舞蹈員配合下好有氣勢。（鍾偉茵攝）
Sammi感觸落淚。（鍾偉茵攝）
Sammi感觸落淚。（鍾偉茵攝）
演唱多首電影主題曲。（鍾偉茵攝）
Sammi台上說心底話。（鍾偉茵攝）
安仔為Sammi鋼琴伴奏。（鍾偉茵攝）
安仔似有點憔悴。（鍾偉茵攝）
許志安與Sammi合唱。（鍾偉茵攝）
許志安在Sammi演唱會的舞台出現。（鍾偉茵攝）
這個會心微笑與這下揮手是否給老公許志安的？（鍾偉茵攝）
鄭秀文。（鍾偉茵攝）
舞台上好享受。（鍾偉茵攝）
Sammi走近觀眾席。（鍾偉茵攝）
鄭秀文演唱會全場氣氛熱烈。（大會提供）
演出前切燒豬，Sammi食脆卜卜豬皮。（網上圖片）
Sammi跟粉絲揮手招呼。（網上圖片）
Sammi的氣球造型。（鍾偉茵攝）
Sammi的氣球造型。（鍾偉茵攝）
許鞍華與劉天蘭在後台玩扭蛋機。（大會提供）
鍾楚紅與甘比為Sammi打氣。（大會提供）

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