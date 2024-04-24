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《忠烈楊門》大陣仗演出集千年功力 特效場面觀眾讚嘆

文章日期：2024年08月13日

一連四場由粵劇出品人彭美施(施姐) 總策劃的新編粵劇《忠烈楊門》圓滿落幕，汪明荃（阿姐）演了四晚佘太君，她接受挑戰首次演老角兼唱平喉，演出後感不捨，說：「我已經愛上佘太君這個角色！」

藝術總監吳美英稱未見過如此大陣容演出，《忠烈楊門》台前幕後動員170人參與，「台上三分鐘，台下十年功」，她形容這齣戲集了千年功力。美英姐說：「 最感動是眾志成城之下，原來可以完成這麼大型的戲，當中集合有四、五個劇團的文武生、花旦同台演出，大家都付出體力、努力，甚至唱功都呈現出最好的一面。」出品人施姐在謝幕時承諾《忠烈楊門》會跟觀眾再見面，說：「實在依依不捨，今次是完滿的演出，我最大感受是第一次做群戲長劇，其實各方面都有不足，希望大家能夠體諒，亦期待不久將來《忠烈楊門》再會以全新面貌與大家見面。」

劇中不少特效場面令觀眾讚嘆不已，CG效果製作楊七郎（李秋元）被百箭穿腸效果，令觀眾睇得嘩然，還有呈現楊二郎（詹浩鋒）被「五馬分屍」，及楊家軍以「人肉橋」暗渡敵營，有意想不到的效果。

演員表： 

汪明荃 飾 楊令婆（佘太君）/ 廖國森飾楊令公 /梁兆明飾楊宗保及將軍呂超/梁燕飛飾穆桂英/梁非同飾楊文廣/宋洪波飾楊大郎/詹浩鋒飾楊二郎 /符樹旺飾楊三郎及王文 /鄺紫煌飾楊四郎 /陳景銣飾楊五郎/ 王志良飾楊六郎/李秋元飾楊七郎/王希穎飾楊大娘/司徒凱誼飾楊二娘/吳思穎飾楊三娘/陳玬橦飾楊四娘/林芯菱飾楊五娘/林穎施飾楊六娘/黃小鳳飾楊七娘/新劍郎飾八賢王/梁煒康飾潘仁美/沈柏銓飾黑面家將/吳國華飾紅面家將/曉瑜飾楊排風/陳玉卿、盧麗斯飾老僕

新編粵劇《忠烈楊門》（左圖）汪明荃演佘太君，（右圖）梁非同與梁燕飛演母子穆桂英與楊文廣。
汪明荃 (佘太君)元帥領軍楊門女將，手執令旗出征好威風。
汪明荃是好戲之人，為孫兒楊宗保逝世，流出真眼淚。
佘太君聞孫兒楊宗保陣亡，痛恨敵人的表情充滿威嚴。
阿姐飾演佘太君與夫婿廖國森楊令公惜別十分感人。
汪明荃突破演老角佘太君，觀眾叫好。
梁非同反串演楊文廣。
梁非同反串演楊文廣。
穆桂英與楊文廣整裝上戰場，型格十足。
楊文廣（梁非同）向曾祖母佘太君（汪明荃）撒嬌。
楊門由壽宴變喪事，太君與文廣等準備應戰。
楊文廣演梁非同與曉瑜演楊排風表現出色。
楊文廣與楊排風死別令人痛心。
梁燕飛演的穆桂英與反串楊文廣的梁非同母子情深。
梁非同 (楊文廣) 隨曾祖母汪明荃(佘太君)、祖母林穎施 (柴郡主) 與母親梁燕飛 (穆桂英) 一起迎戰。
楊排風死在楊文廣懷裏令觀眾動容。
梁燕飛 (穆桂英) (中)與梁非同 (楊文廣) (左) 及 林穎施(右)。
梁燕飛演穆桂英身段一流功架出色。
梁燕飛 (穆桂英)、林穎施 (柴郡主) 。
李秋元 (楊七郎）百箭穿腸特效很震撼。
詹浩鋒 (楊二郎）被五馬分屍。
詹浩鋒 (楊二郎）被五馬分屍。
王志良(楊六郎 )躍起一字馬，贏得不少掌聲。
王志良(楊六郎 )躍起一字馬，贏得不少掌聲。
符樹旺（楊三郎）功架十足飛身殺敵。
符樹旺（楊三郎）功架十足飛身殺敵。
詹浩鋒（楊二郎）身手不凡。
大戰西夏搭建人肉橋特效。
大戰西夏搭建人肉橋特效。
梁燕飛 (穆桂英) 踢櫻槍身手敏捷。
梁兆明演將軍呂超智勇雙全。
梁兆明演將軍呂超智勇雙全。
李秋元 ( 楊七郎) 武打精彩。
黃小鳳演七娘武打功架出色。
鄺紫煌飾楊四郎。
李秋元 ( 楊七郎) 武打精彩。
梁兆明飾將軍呂超，打得精彩。
符樹旺飾楊三郎展功架。
曉瑜演楊排風表現出色。
王志良演楊六郎。
王志良演楊六郎。
符樹旺飾楊三郎。
符樹旺飾楊三郎。
詹浩峰飾楊二郎。
廖國森演楊令公。
《忠烈楊門》楊家將大曬冷，非常震撼。
楊門女將。
《忠烈楊門》台上演員集千年功力演出。
出品人彭美施跟演員答謝觀眾支持。
運用技效果處理攀山過敵營一幕。
運用技效果處理攀山過敵營一幕。
梁非同、汪阿姐、梁燕飛演得出色。
陳寶珠專誠捧場，到後台為楊文廣(梁非同)打氣與楊令公(廖國森)合照。
米雪、劉千石對施姐作品十分讚賞，阿姐演老角令他們驚喜。

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