《忠烈楊門》大陣仗演出集千年功力 特效場面觀眾讚嘆

一連四場由粵劇出品人彭美施(施姐) 總策劃的新編粵劇《忠烈楊門》圓滿落幕，汪明荃（阿姐）演了四晚佘太君，她接受挑戰首次演老角兼唱平喉，演出後感不捨，說：「我已經愛上佘太君這個角色！」

藝術總監吳美英稱未見過如此大陣容演出，《忠烈楊門》台前幕後動員170人參與，「台上三分鐘，台下十年功」，她形容這齣戲集了千年功力。美英姐說：「 最感動是眾志成城之下，原來可以完成這麼大型的戲，當中集合有四、五個劇團的文武生、花旦同台演出，大家都付出體力、努力，甚至唱功都呈現出最好的一面。」出品人施姐在謝幕時承諾《忠烈楊門》會跟觀眾再見面，說：「實在依依不捨，今次是完滿的演出，我最大感受是第一次做群戲長劇，其實各方面都有不足，希望大家能夠體諒，亦期待不久將來《忠烈楊門》再會以全新面貌與大家見面。」

劇中不少特效場面令觀眾讚嘆不已，CG效果製作楊七郎（李秋元）被百箭穿腸效果，令觀眾睇得嘩然，還有呈現楊二郎（詹浩鋒）被「五馬分屍」，及楊家軍以「人肉橋」暗渡敵營，有意想不到的效果。

演員表：

汪明荃 飾 楊令婆（佘太君）/ 廖國森飾楊令公 /梁兆明飾楊宗保及將軍呂超/梁燕飛飾穆桂英/梁非同飾楊文廣/宋洪波飾楊大郎/詹浩鋒飾楊二郎 /符樹旺飾楊三郎及王文 /鄺紫煌飾楊四郎 /陳景銣飾楊五郎/ 王志良飾楊六郎/李秋元飾楊七郎/王希穎飾楊大娘/司徒凱誼飾楊二娘/吳思穎飾楊三娘/陳玬橦飾楊四娘/林芯菱飾楊五娘/林穎施飾楊六娘/黃小鳳飾楊七娘/新劍郎飾八賢王/梁煒康飾潘仁美/沈柏銓飾黑面家將/吳國華飾紅面家將/曉瑜飾楊排風/陳玉卿、盧麗斯飾老僕