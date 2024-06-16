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楊樂文廖子妤面對命運周期交替 療癒自身邁向成長【圖輯】

文章日期：2024年09月19日

廖子妤（Fish）、MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、陳健朗、李敏、張可欣、陳書昕、林漢忠及鄭學謙，主演的ViuTV原創劇《十七年命運週期》將於下星期一（23日）起播放。《十七年命運週期》是《二月廿九》、《940920》導演羅嘉駿的新作品，講述劇中角色再次面對人生好運與厄運的周期交替時的抉擇，是個關於成長和療癒自身的故事。

陶嘉韜（蕃茄）於2003年17歲那年經歷了一次生命中的巨大轉變，她在短時間內面臨父母離異、家道中落、寄人籬下，更要從國際學校轉到傳統的英青中學讀書。不過，她內心總抱着有天離開家庭、離開香港，逃離到幻想中美麗異地的希望。蕃茄後來遇上了在新學校的少年犯 - 小青。她們為了實現夢想，加入了一個業餘劇團，並排練一齣主題圍繞「去留」的舞台劇。正當舞台劇排練得如火如荼之際，SARS爆發。

17年後的2020年，新冠疫情爆發，蕃茄收到父親染上肺炎的消息後急回港。無獨有偶，孤獨的蕃茄和小青同時收到導演歐陽柊的聯繫，原來導演希望在疫情之中重演當年的那齣胎死腹中的舞台劇，完成2003年那個舞台上的夢。兩場疫情之間，就有如人生好運與厄運的周期交替。人生跑道上的人來了又去，但總能找到步伐一致，願意同行的伙伴。

張可欣及陳書昕分別飾演2003年的蕃茄和小青，廖子妤及李敏就飾演2020年的蕃茄和小青。廖子妤在劇中有不少喊戲，她自言在現實生活中也是個容易哭的人，拍攝時沒有難度。Lokman在劇中飾演一名外賣員，因坊間流傳的一則「奇怪客人」要求，喚起遺忘已久的年少回憶。命運使然，他注定成為連結未來各人的鑰匙。MIRROR成員姜濤亦有客串演出。

（即時娛樂）

 

廖子妤、楊樂文、陳健朗、李敏等主演的新劇《十七年命運週期》，是一個關於成長和療癒自身的故事。（大會提供 / 明報製圖）
2020年，蕃茄急忙回港探望染了病的父親。她在下榻的防疫酒店內，被壓抑的思緒困擾，想起同樣混沌的往日。（大會提供）
2002年，蕃茄的生命經歷翻天覆地的變故，她在短時間內面對父母離異、家道中落、寄人籬下，更從國際學校轉到傳統中學讀書，在校內遇上兩個改變她一生的新同學。（大會提供 / 明報製圖）
2020年，外賣員群組正瘋傳着客人下單指定要「9號茄汁」的奇怪要求，好奇的外賣員決意找出這位奇怪客人。外賣員把外賣送到指定要「9號茄汁」的奇怪客人手中，他失望地得知酒店房客並非昔日好友，更從蕃茄口中得知到一個令人唏噓的消息。（大會提供 / 明報製圖）
2002年，英青中學校內舉辦一個名為「Ketchup to Matchup」的緣分配對遊戲，浪漫風暴席捲全校。（大會提供 / 明報製圖）
2003年，小青的表演才華被劇社導演歐陽柊發現。蕃茄得知戲劇比賽有夢寐以求的出國機會，成了她出走的目標。（大會提供 / 明報製圖）
小青發現自己會因為緊張而失語，說不出台詞，影響劇社排練。眾人苦惱之際，想不到一款茄汁遊戲竟能助小青擺脫有口難言的困境，更令蕃茄發現了小青一個重要秘密。（大會提供 / 明報製圖）
蕃茄及小青等劇社成員綵排得如火如荼之際，SARS爆發。（大會提供）
大人在金錢和感情中周旋掙扎，與孩子的期望總有落差。蕃茄與父母互不諒解，終於發生一場更大的衝突。（大會提供 / 明報製圖）
《十七年命運週期》是《二月廿九》、《940920》導演羅嘉駿的新作，講述劇中角色再次面對人生好運與厄運的周期交替時的抉擇，是個關於成長和療癒自身的故事。（羅嘉駿Ig圖片 / 明報製圖）
楊樂文在《十七年命運週期》飾演一名外賣員，因坊間流傳的一則「奇怪客人」要求，喚起遺忘已久的年少回憶，更成為連結未來各人的鑰匙。（大會提供）
廖子妤飾演的陶嘉韜（蕃茄）17歲那年經歷了一次生命中的巨大轉變，形成壓抑情緒的性格。（大會提供）

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