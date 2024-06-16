楊樂文廖子妤面對命運周期交替 療癒自身邁向成長【圖輯】

廖子妤（Fish）、MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、陳健朗、李敏、張可欣、陳書昕、林漢忠及鄭學謙，主演的ViuTV原創劇《十七年命運週期》將於下星期一（23日）起播放。《十七年命運週期》是《二月廿九》、《940920》導演羅嘉駿的新作品，講述劇中角色再次面對人生好運與厄運的周期交替時的抉擇，是個關於成長和療癒自身的故事。

陶嘉韜（蕃茄）於2003年17歲那年經歷了一次生命中的巨大轉變，她在短時間內面臨父母離異、家道中落、寄人籬下，更要從國際學校轉到傳統的英青中學讀書。不過，她內心總抱着有天離開家庭、離開香港，逃離到幻想中美麗異地的希望。蕃茄後來遇上了在新學校的少年犯 - 小青。她們為了實現夢想，加入了一個業餘劇團，並排練一齣主題圍繞「去留」的舞台劇。正當舞台劇排練得如火如荼之際，SARS爆發。

17年後的2020年，新冠疫情爆發，蕃茄收到父親染上肺炎的消息後急回港。無獨有偶，孤獨的蕃茄和小青同時收到導演歐陽柊的聯繫，原來導演希望在疫情之中重演當年的那齣胎死腹中的舞台劇，完成2003年那個舞台上的夢。兩場疫情之間，就有如人生好運與厄運的周期交替。人生跑道上的人來了又去，但總能找到步伐一致，願意同行的伙伴。

張可欣及陳書昕分別飾演2003年的蕃茄和小青，廖子妤及李敏就飾演2020年的蕃茄和小青。廖子妤在劇中有不少喊戲，她自言在現實生活中也是個容易哭的人，拍攝時沒有難度。Lokman在劇中飾演一名外賣員，因坊間流傳的一則「奇怪客人」要求，喚起遺忘已久的年少回憶。命運使然，他注定成為連結未來各人的鑰匙。MIRROR成員姜濤亦有客串演出。

（即時娛樂）