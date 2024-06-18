中佬話題令Gao大開眼界 強尼演油膩大叔有共鳴【圖輯】

ViuTV原創劇《出租大叔》將於10月14日起，逢星期一至五晚上9時30分播映。劇集講述在車行工作的中年大叔，於疫情後好景不常，面對人生低谷期間，萌生「出租大叔」的想法，從中找回生活熱誠的故事。劇集主演包括強尼、沈貞巧（阿Gao）、陸駿光、張達倫、陳子豐、邱頌偉（阿雞）等。

強尼在劇中演中年油膩大叔，他坦言有共嗚，他認為一個男人去到某一個年紀，要負上很多責任，但卻很少人關心這撮人感受，他覺得「中佬」是被忽略的一群。除了強尼之外，還有陸駿光、陳子豐、邱頌偉以及張達倫4位「中佬」參演，為了拍攝時更有默契，監製在開拍前，特別安排5人打邊爐聯誼。強尼笑言：「當日爐都未著，大家已雞啄唔斷，出奇地合拍！大家又肯講衰嘢，又肯講自己嘢。」當被問到說了什麼「衰嘢」時，強尼保持口密，只笑說：「講出嚟我哋返屋企會死㗎喎，中佬已經咁慘，畀條後路我哋行啦！」

邱頌偉在劇中會跟久違拍劇的何嘉莉（Lillian）有對手戲，阿雞大爆Lillian第一日到現場拍攝時，其他大叔即刻比平時收斂，變得風度翩翩，卻笑稱這情况只維持一日，翌日便回復麻甩本色。Lillian謙虛指要向阿雞學習：「我帶住最純潔嘅心，向對方學習，因為佢係教人做戲㗎嘛，所以有咩做得唔好就即刻問。」

演林木森女兒的沈貞巧（阿Gao）表示，今次對住一班中年男人簡直開闊眼界，她平時跟朋友只會講少女話題，但男人話題卻是脫髮、買車，她說：「我冇聽過呢啲嘢，覺得好正呀！」被問到5位中佬中最「難搞」是哪一位時，Gao直指陸駿光，她笑稱：「佢無時無刻都喺度講無聊嘢，同埋佢會喺鏡頭外搞笑，搞到我要NG。」