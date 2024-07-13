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劉德華紅館開騷 金曲掀回憶殺 梁詠琪陳慧琳少女心爆發【圖輯】

文章日期：2024年12月18日

合共20場《今天...is the Day劉德華巡迴演唱會》香港站，昨晚（17日）在紅館正式開鑼！華仔重踏闊別6年的紅館舞台，展開20場跨年演唱會，頭場座無虛席，整晚氣氛都非常高漲。圈中好友亦到場睇騷，包括陳慧琳（Kelly）、梁詠琪（GiGi）、曾華倩、楊受成夫婦、呂良偉、薛家燕、周勵淇、汪詩詩以及周吉佩等，星光熠熠。

演唱會於晚上8點15分準時開騷，站在小高台的華仔在熱烈尖叫聲中登場，更以一連3首經典歌曲炒熱氣氛，包括《今天》、《沒有人可以像你》和《笨小孩》。華仔隨後激動地向全場歌迷說道：「我好掛住你哋，我返嚟喇！」闊別紅館6年的華仔，以最佳狀態回歸，全場歡呼聲幾乎未曾間斷。

華仔接連獻唱超過30首金曲，帶領歌迷穿越時光隧道，重溫無數經典作品，包括《情感的禁區》和《如果有一天》等耳熟能詳的粵語情歌。一首首旋律喚起無限回憶，場內更不時響起大合唱；快歌環節，華仔以鮮艷搶眼的舞衣，帶領Dancers落力表演，坐在頭排的呂良偉手舞足蹈，大讚華仔表現，汪詩詩雖無丈夫甄子丹陪伴，仍看得投入，跟全場歌迷站立起舞，將整晚演唱會氣氛推到頂點。

接近尾聲時，華仔獻唱《情深的一句》，這首歌正是GiGi出道電影《烈火戰車》的主題曲，入場前Gigi表示希望聽到此歌，亦指上一次華仔開騷，同樣聽得非常感動，昨晚熟悉旋律響起，GiGi再次眼泛淚光，更忍不住與旁邊Kelly一同站立，向舞台上的華仔比出心心手勢。

（即時娛樂）

 

劉德華昨晚在紅館舉行聖誕及跨年個唱首場，Kelly和梁詠琪少女心滿載，做出大型心心手勢贈台上的華仔。（大會提供）
曾華倩昨晚捧場睇騷。（大會提供）
她還搞笑親親華仔大型紙牌。（大會提供）
甄子丹太太汪詩詩都是座上客。（大會提供）
周勵淇。（大會提供）
楊受成夫婦﹑薛家燕和兒子都有捧場。（大會提供）
梁詠琪和陳慧琳兩位靚媽做出大型心心手勢。（大會提供）
劉德華闊別紅館舞台6年，昨晚舉行聖誕及跨年個唱第一場。（大會提供）
劉德華施展渾身解數。（大會提供）
劉德華跟全場觀眾互動。（大會提供）
劉德華唱出多首金曲。（大會提供）
華仔今次開3面台。（大會提供）
華仔帶領Dancers落力表演。（大會提供）
劉德華的金曲喚起無限回憶。（大會提供）
華仔接連獻唱超過30首金曲，帶領歌迷穿越時光隧道。（大會提供）
華仔跟樂迷重溫無數經典作品，包括《情感的禁區》和《如果有一天》等耳熟能詳的粵語情歌。（大會提供）

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