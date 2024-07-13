劉德華紅館開騷 金曲掀回憶殺 梁詠琪陳慧琳少女心爆發【圖輯】

合共20場《今天...is the Day劉德華巡迴演唱會》香港站，昨晚（17日）在紅館正式開鑼！華仔重踏闊別6年的紅館舞台，展開20場跨年演唱會，頭場座無虛席，整晚氣氛都非常高漲。圈中好友亦到場睇騷，包括陳慧琳（Kelly）、梁詠琪（GiGi）、曾華倩、楊受成夫婦、呂良偉、薛家燕、周勵淇、汪詩詩以及周吉佩等，星光熠熠。

演唱會於晚上8點15分準時開騷，站在小高台的華仔在熱烈尖叫聲中登場，更以一連3首經典歌曲炒熱氣氛，包括《今天》、《沒有人可以像你》和《笨小孩》。華仔隨後激動地向全場歌迷說道：「我好掛住你哋，我返嚟喇！」闊別紅館6年的華仔，以最佳狀態回歸，全場歡呼聲幾乎未曾間斷。

華仔接連獻唱超過30首金曲，帶領歌迷穿越時光隧道，重溫無數經典作品，包括《情感的禁區》和《如果有一天》等耳熟能詳的粵語情歌。一首首旋律喚起無限回憶，場內更不時響起大合唱；快歌環節，華仔以鮮艷搶眼的舞衣，帶領Dancers落力表演，坐在頭排的呂良偉手舞足蹈，大讚華仔表現，汪詩詩雖無丈夫甄子丹陪伴，仍看得投入，跟全場歌迷站立起舞，將整晚演唱會氣氛推到頂點。

接近尾聲時，華仔獻唱《情深的一句》，這首歌正是GiGi出道電影《烈火戰車》的主題曲，入場前Gigi表示希望聽到此歌，亦指上一次華仔開騷，同樣聽得非常感動，昨晚熟悉旋律響起，GiGi再次眼泛淚光，更忍不住與旁邊Kelly一同站立，向舞台上的華仔比出心心手勢。

（即時娛樂）